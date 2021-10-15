Galleryحياتنا

مصير وائل كفوري بعد تحطم سيارته بحادث سير مروّع في لبنان! (صور)

كتب أنس السالم
0

نجا الفنان اللبناني وائل كفوري من حادث سير مروع، تعرّض له مساء اليوم الجمعة، على أوتوستراد جبيل.

وائل كفوري ينجو من حادث سير مروع 

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنّ طواقم الصليب الأحمر اللبناني نقلت وائل كفوري إلى مستشفى المعونات في جبيل.

وبينما انتشرت صور للحادث تظهر سيارة الفنان وقد تعرّضت للتحطم، ذكرت الأنباء الأولية ان “كفوري” بحالة مستقرة بعد الحادث ويتلقى العلاجات.

سيارة وائل كفوري بعد الحادث
سيارة وائل كفوري بعد الحادث

 

احد اطارات سيارة وائل كفوري بعد الحادث
احد اطارات السيارة بعد الحادث

 

الاسعاف نقل وائل كفوري للمستشفى
الاسعاف نقل وائل كفوري للمستشفى

 

وسارع مشاهير وأصدقاء الفنان للدعاء له بالسلامة بعد الحادث.

وقبل أيام، أحيا الفنان ​اللبناني​ حفلاً غنائياً في إطار ​مهرجان قطر للتسوق​، نفدت تذاكره بعد 24 ساعة من طرحها.

ونشر الحضور صوراً ومقاطع فيديو كثيرة من الحفل، ما جعل ترند “وائل كفوري في قطر” يتصدر تويتر في قطر، منذ بداية الحفل وحتى نهايته.

ويستعد وائل، لإحياء حفل غنائي في الأردن، يوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر المقبل .

وقدم النجم مؤخرًا أغنية على طريقة الديو مع النجمة أنغام وتحمل اسم “برضه بتوحشني”.

إنجي خوري تُهاجم أنجيلا بشارة

في سياقٍ آخر، هاجمت مشهورة مواقع التواصل السورية المثيرة للجدل إنجي خوري ، اللبنانية أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كـفوري.

وظهرت إنجي خوري بفيديو عبر حسابها على (سناب شات)، ادعت خلاله أن أنجيلا بشارة هددتها باللجوء إلى القضاء بسبب صورتها مع وائل كفوري.

وقالت إنجي بالفيديو: (انجيلا حياتي ما كون أنا سبب طلاقك كمان، رح تلتجئي للقضاء؟).

وأضافت إنجي: (مش معقول الغيرة، ما عم صدق، بس بتعرفوا لو أنا محلها يمكن مش بس غرت، يمكن فقعت ومتت).

وختمت إنجي خوري الفيديو بالرقص على أغنية الفنان اللبناني الأخيرة (البنت القوية).

اقرأ أيضاً: شاهد وائل كفوري يحتضن حبيبته شانا عبود برومانسية 

وكانت إنجي قد وضعت الفنان اللبناني في موقف محرج بعدما قامت بنشر صورتهما معاً.

وظهرت إنجي خوري ملتصقة بوائل، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، قبل أن تحذفها بعد ساعات من نشرها فقط.

وعلى الرغم من حذف الصورة لسبب غامض، إلا أن ناشطين أعادوا تداولها، وهاجموا الفنان اللبناني، بسبب قبوله التقاط صورة مع إنجي.

بينما اتهم آخرون إنجي بالسعي وراء تشويه سمعة “كفوري”، مرجحين أنها التقطت الصورة في إحدى حفلاته.

ورجح آخر على طريقة نظرية المؤامرة، أن شخص ما قام بدفع نقود لإنجي، مقابل نشرها صورتها مع “كفوري”، خاصة أنها حذفت لاحقاً.

 

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في  YOUTUBE»

قد يعجبك ايضا
الهدهد

لبنان على شفا حرب أهلية وسعد الحريري يخرج عن صمته:” اتقوا الله في بلدنا”

الهدهد

السفارة الكويتية في لبنان تصدر بيانا عاجلا لمواطنيها هناك

تقارير

7 قتلى وأكثر من 30 مصابا في لبنان والجيش يعتقل 9 أشخاص بينهم سوري والأمم المتحدة…

الهدهد

(شاهد) عناصر حزب الله يشتبكون مع الجيش ويرفعون شعار “لبيك يا حسين”

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More