مصير وائل كفوري بعد تحطم سيارته بحادث سير مروّع في لبنان! (صور)

نجا الفنان اللبناني وائل كفوري من حادث سير مروع، تعرّض له مساء اليوم الجمعة، على أوتوستراد جبيل.

وائل كفوري ينجو من حادث سير مروع

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنّ طواقم الصليب الأحمر اللبناني نقلت وائل كفوري إلى مستشفى المعونات في جبيل.

وبينما انتشرت صور للحادث تظهر سيارة الفنان وقد تعرّضت للتحطم، ذكرت الأنباء الأولية ان “كفوري” بحالة مستقرة بعد الحادث ويتلقى العلاجات.

وسارع مشاهير وأصدقاء الفنان للدعاء له بالسلامة بعد الحادث.

انشالله سلامة قلبك @waelkfoury! ☹️

صور الحادث شي بيرعب!!! انشالله تكون القصة حديد ب حديد والله يحميكم 🙏🏻.

#وائل_كفوري — Madeleine|مادلين مطر (@madeleine_matar) October 15, 2021

الحمدلله عالسلامة للنجم #وائل_كفوري الذي تعرّض لحادث سير مروّع pic.twitter.com/wQUTWPKf8q — Dominic Abu Hanna دومينيك ابو حنا (@dominicabuhanna) October 15, 2021

ما بينخاف عليه رفقا بتضلّ معو تصلّليلو 🙏🏻#وائل_كفوري

سلامة قلبك @waelkfoury — Rima Njeim (@RimaNJEIM) October 15, 2021

إصابة الفنان #وائل_كفوري برضوض في حادث سير مروّع على اوتستراد #جبيل ونقله الى مستشفى سيدة ماريتيم للعلاج. — Yazbek Wehbe (@YazbekWehbe) October 15, 2021

وقبل أيام، أحيا الفنان ​اللبناني​ حفلاً غنائياً في إطار ​مهرجان قطر للتسوق​، نفدت تذاكره بعد 24 ساعة من طرحها.

ونشر الحضور صوراً ومقاطع فيديو كثيرة من الحفل، ما جعل ترند “وائل كفوري في قطر” يتصدر تويتر في قطر، منذ بداية الحفل وحتى نهايته.

ويستعد وائل، لإحياء حفل غنائي في الأردن، يوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر المقبل .

وقدم النجم مؤخرًا أغنية على طريقة الديو مع النجمة أنغام وتحمل اسم “برضه بتوحشني”.

إنجي خوري تُهاجم أنجيلا بشارة

في سياقٍ آخر، هاجمت مشهورة مواقع التواصل السورية المثيرة للجدل إنجي خوري ، اللبنانية أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كـفوري.

وظهرت إنجي خوري بفيديو عبر حسابها على (سناب شات)، ادعت خلاله أن أنجيلا بشارة هددتها باللجوء إلى القضاء بسبب صورتها مع وائل كفوري.

وقالت إنجي بالفيديو: (انجيلا حياتي ما كون أنا سبب طلاقك كمان، رح تلتجئي للقضاء؟).

وأضافت إنجي: (مش معقول الغيرة، ما عم صدق، بس بتعرفوا لو أنا محلها يمكن مش بس غرت، يمكن فقعت ومتت).

وختمت إنجي خوري الفيديو بالرقص على أغنية الفنان اللبناني الأخيرة (البنت القوية).

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وكانت إنجي قد وضعت الفنان اللبناني في موقف محرج بعدما قامت بنشر صورتهما معاً.

وظهرت إنجي خوري ملتصقة بوائل، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، قبل أن تحذفها بعد ساعات من نشرها فقط.

وعلى الرغم من حذف الصورة لسبب غامض، إلا أن ناشطين أعادوا تداولها، وهاجموا الفنان اللبناني، بسبب قبوله التقاط صورة مع إنجي.

بينما اتهم آخرون إنجي بالسعي وراء تشويه سمعة “كفوري”، مرجحين أنها التقطت الصورة في إحدى حفلاته.

ورجح آخر على طريقة نظرية المؤامرة، أن شخص ما قام بدفع نقود لإنجي، مقابل نشرها صورتها مع “كفوري”، خاصة أنها حذفت لاحقاً.