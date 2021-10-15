ما حقيقة ظهور مخلوق غريب على سواحل عمان قذفه إعصار شاهين!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه ما قال مستخدمون إنه مخلوق غريب، قذفه نحو الشاطئ إعصار شاهين الذي ضرب سلطنة عمان مؤخراً .

حقيقة مخلوق غريب قذفه إعصار شاهين

ويظهر في الفيديو مخلوق غريب لم تحدد طبيعته، قيل إن وجهه يشبه وجه الكلب مع أسنان وأطراف غريبة.

وأشارت بعض المواقع إلى أن المشاهد “حيرت العلماء الذين ما يزالون يعملون على محاولة تفسيرها”، رغم أن تعليقات أكدت أن المشاهد مزورة.

وبعد البحث في المواقع العلمية، لم يرصد أي خبر أو إشارة إلى وجود مثل هذا المخلوق أو رصده سابقا في أعماق البحار.

وتعتبر الأجناس أو الأصناف الرئيسية مكتشفة اليوم.

أما الاكتشافات الجديدة فهي غالبا لأنواع جديدة ضمن الصنف الواحد، مثل اكتشاف صنف جديد من الحيتان القاتلة مؤخرا.

كما ان التعمق في البحث، بين انتشار الفيديو سابقا في “تيك توك”.

وقال الحساب الذي نشر هذا المقطع إلى أنه شاهد هذا المخلوق الغريب في سواحل بنما، اي أنه لم يرصد في المنطقة العربية.

إعصار شاهين في عمان

والثلاثاء الماضي، أعلنت سلطنة عمان مصرع 11 شخصا وفقدان 9 وإنقاذ 654 آخرين خلال 3 أيام بسبب الإعصار المداري “شاهين”.

ووجه سلطان عمان هيثم بن طارق خطاب إلى الشعب العماني، بعد إعصار شاهين.

وأعلن أنه تمّ إنشاء صندوق للتعامل مع الحالات الطارئة، بهدف التعامل مع ما خلفته الحالة المدارية من خسائر، وما قد يحدث مستقبلا، وذلك من أجل التخفيف عن المواطنين.

وقال سلطان عمان إن عودة الحياة الطبيعية إلى عمان بعد الإعصار “شاهين” الذي ضرب البلاد أولوية لدى السلطات.

وأشار إلى ضرورة تقيم اللجنة الوزارية الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم، لتوفير المساعدة في أسرع وقت ممكن.

وقال إن الأيام الماضية كشفت عن قدرة الشعب العماني على الصمود في مواجهة الظروف والمتغيرات.

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كما لفت إلى تعرض السلطنة لخسائر في الأرواح جراء الإعصار، وكذلك خسائر مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين والبنى الأساسية.

وسطّر أبناء عمان وساكنيها درسا في التعاضد وسمو القيم عبر الحملة الوطنية لمساعدة المتضررين من المواطنين والمقيمين بالمناطق المتأثرة بالحالة المدارية شاهين.

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