فيديو صادم .. ثعبان عملاق بطول 10 امتار يرعب سكان هذه الجزيرة

أصابت الصدمة والذهول والرعب سكان جزيرة بورنيو الأندونيسية، بعد العثور من قبل بعض القرويين على ثعبان عملاق.

ثعبان عملاق طوله 10 أمتار

ووجد بعض القرويين ثعبان عملاق طوله 10 أمتار ولم يستطع أحد الاقتراب منه إلا بعد الاستعانة بحفّار لحمله وإبعاده عن المناطق المأهولة.

ذهول ورعب أصاب سكان جزيرة بورنيو الأندونيسية بعدما وجد بعض القرويين ثعبان عملاق طوله 10 أمتار ولم يستطع أحد الاقتراب منه إلا بعد الاستعانة بحفّار لحمله وإبعاده عن المناطق المأهولة بالسكان. هكذا كان شكله وحجمهpic.twitter.com/NxbqrlWBMh — إياد الحمود (@Eyaaaad) October 15, 2021

ويعد انتشار الأفاعي في اندونيسيا، امراً طبيعياً، لكنّ العثور على ثعابين ضخمة بهذا الحجم يعدّ امراً لافتاً وغير مسبوق .

وسبق ان شهدت البلاد، العثور على جثة مزارع مفقود داخل معدة ثعبان ضخم طوله أربعة أمتار، في مقاطعة سولاويسي الغربية الإندونيسية.

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وكان سكان منطقة كاروسا اصطادوا الثعبان أثناء بحثهم عن الرجل المفقود الذي يدعى “أكبر” بعد غيابه غير المعتاد عن منزله .

وفقدتاثار الرجل بعد خروجه لجني ثمار زيت النخيل من مزرعة مجاورة في اليوم السابق للحادث.

وأوضح التقرير أنه عندما فتح السكان بطن الثعبان، عثروا على جثة أكبر -25 عاماً- بكامل ملابسه في بطنه.

ونقل موقع “تريبيون نيوز” عن أحد السكان ويدعى ساترياوان: “لقد تبعثر محصوله .. ربما تعرض للهجوم من الخلف”.

تمساح ضخم “آكل للبشر”

على مقربةٍ من ذلك، اصطاد صيادون وفريق من الدفاع المدني شرقي ماليزيا قبل أسابيع، تمساحا ضخما يبلغ طوله 5 أمتار ويزن ما يقدر بنحو 700 كيلوجرام، وسلموه لمسؤولي الحياة البرية .

وتفيد تقديرات المسؤولين المحليين بأن هناك ما يتراوح بين 10 آلاف و13 ألفا من تماسيح مصبات الأنهار أو المياه المالحة، وهي أكبر زواحف في العالم وآكلة للبشر، على مقربة خطيرة من قرى الصيد بطول الأنهار والخلجان في ولايتي صباح وساراواك الماليزيتين، في بورنيو، حيث برزت المخاطر التي تشكلها هذه الحيوانات المفترسة بسبب الفيضانات المتكررة.

وتم انتشال جثة رجل عمره 30 عاما من نهر في ساراواك في مايو بعد أن هاجمه تمساح.

وشهدت البلاد 4 أسابيع خلال شهري يونيو ويوليو من العام الماضي واحدة من أكثر الفترات دموية خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل 3 هجمات قاتلة في المنطقة.