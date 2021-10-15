رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة في ثاني أيام مهرجان الجونة
رانيا يوسف دأبت على إثارة الجدل في المهرجانات السينمائية
Imageحياتنا

فستان رانيا يوسف في ثاني أيام مهرجان الجونة “مثير” والجمهور: “فضحتونا”

كتب أنس السالم
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في ثاني ايام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، أطلّت الفنانة المصرية رانيا يوسف بفستان فاضح على غير اطلالتها في اليوم الأول للمهرجان.

ارتدت رانيا يوسف في اليوم الأول للمهرجان، فستانا باللون الكحلي الغامق مفتوح من الساق وعاري الكتفين لكنه كان أقل جرأة من المتوقع من صاحبة الإطلالات الجريئة وواقعة البطانة الشهيرة التي أكدت سقوطها خلال فستان ارتدته في مهرجان القاهرة السينمائي من قبل.

رانيا يوسف في ثاني أيام مهرجان الجونة 

رانيا يوسف يبدو أنها ارادت العودة لإثارة الجدل وتسليط الأضواء حولها في اليوم الثاني للمهرجان، فارتدت فستاناً فاضحاً، يكشف صدرها، وساقيها .

اطلالة رانيا يوسف في ثاني ايام مهرجان الجونة
اطلالة رانيا يوسف في ثاني ايام مهرجان الجونة

 

وتسببت إطلالة رانيا هذه بهجوم جديد من الجمهور عليها، وقال أحدهم: “انتو حرفيا فضحتونا باشكالكو ولبسكو والله حسبي الله ونعم الوكيل”.

كما كتب آخر: “كبرت وبقا شكلها وحش”، فيما وصفها ثالث: “عكوز شمطاء”. على حدّ قوله

اطلالات جريئة 

ويتواصل مهرجان الجونة السينمائي لليوم الثاني على التوالي، ومعه تتواصل اطلالات جريئة وغريبة للنجمات والفنانات العربيات.

وكان لافتاً اطلالة الفنانة نجلاء بدر، “الفاضحة” في اليوم الأول للمهرجان.

نجلاء بدر في اطلالتها الجريئة بمهرجان الجونة
نجلاء بدر في اطلالتها الجريئة بمهرجان الجونة

 

وعرّض الفستان ذو اللون الأسود، مكشوف الصدر بطريقة جريئة، الفنانة نجلاء بدر لانتقادات واسعة من المتابعين للحفل .

كما تحدثت نجلاء بدر في مقابلة على هامش حفل الافتتاح، وقالت إن فستانها من تصميم مصممة الأزياء العالمية فريدة تمرازا .

واخذت التعليقات على فستان نجلاء بدر طابع السخرية والتهكم من الجمهور. كما تداول الجمهور صوراً ساخرة من اطلالة النجمة المصرية.

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وقال بعض المعلقين إنّ نجلاء غطّت ثديها بـ”ماسك”، فيما كشف الفستان صدرها الأيسر بطريقة فاضحة.

كما طالب البعض بتحريك دعوى قضائية ضد الفنانة بعد اطلالتها المثيرة بالفستان المكشوف في المهرجان .

وقال أحد المتابعين: “الا تستحق المدعوة نجلاء بدر ان يتم تحريك دعوي قضائية ضدها ومن هن علي شاكلتها في مهرجان العري؟!. ايه الفجر والقرف والاسفاف ده ونحن في مجتمع شرقي”.

 

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