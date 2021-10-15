نجلاء بدر بمهرجان الجونة ظهرت بفستان فاضح عرضها للانتقاد
نجلاء بدر اصبحت مادة للسخرية بعد ظهورها الفاضح ببمهرجان الجونة
حياتنا

نجلاء بدر تتحول لمادة للسخرية بعد فستانها الفاضح بمهرجان الجونة (صور)

كتب أنس السالم
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“كنا مركزين مع رانيا يوسف بس الطعنة جَت من نجلاء بدر”، كان هذا أحد التعليقات الساخرة من الفستان الذي ارتدته الفنانة المصرية نجلاء بدر بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة .

الفستان ذو اللون الأسود، مكشوف الصدر بطريقة جريئة، عرّض الفنانة نجلاء بدر لانتقادات واسعة من المتابعين للحفل .

كما تحدثت نجلاء بدر في مقابلة على هامش حفل الافتتاح، وقالت إن فستانها من تصميم مصممة الأزياء العالمية فريدة تمرازا .

نجلاء بدر تحت سيف انتقادات الجمهور 

واخذت التعليقات على فستان نجلاء بدر طابع السخرية والتهكم من الجمهور.

كما تداول الجمهور صوراً ساخرة من اطلالة النجمة المصرية.

وقال بعض المعلقين إنّ نجلاء غطّت ثديها بـ”ماسك”، فيما كشف الفستان صدرها الأيسر بطريقة فاضحة.

كما طالب البعض بتحريك دعوى قضائية ضد الفنانة بعد اطلالتها المثيرة بالفستان المكشوف في المهرجان .

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وقال أحد المتابعين: “الا تستحق المدعوة نجلاء بدر ان يتم تحريك دعوي قضائية ضدها ومن هن علي شاكلتها في مهرجان العري؟!. ايه الفجر والقرف والاسفاف ده ونحن في مجتمع شرقي”.

وكان الجمهور ينتظر أن تثير الفنانة رانيا يوسف الجدل بإطلالاتها الجريئة في المهرجان إلا أن نجلاء تفوقت عليها هذه المرة.

وقد ارتدت رانيا يوسف فستانا باللون الكحلي الغامق مفتوح من الساق وعاري الكتفين لكنه كان أقل جرأة من المتوقع من صاحبة الإطلالات الجريئة وواقعة البطانة الشهيرة التي أكدت سقوطها خلال فستان ارتدته في مهرجان القاهرة السينمائي من قبل.

من جهته، علق المهندس نجيب ساويرس، على الانتقادات التي يوجهها البعض لمهرجان الجونة، والإدعاء بأنه مهرجان عبارة عن “استعراض للفساتين”

وقال نجيب ساوريس: “الناس دي بتصعب عليا.. دي ناس عايشة في القرون الوسطى.. ومش عايزة تشوف جمال ولا تتقدم”.

كما قال خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في سهرة خاصة على شاشة “ON” بمناسبة فعاليات مهرجان الجونة في دورته الخامسة: “بالعكس أنا غياظ وبشوف كل ماحنا بنتقدم وبنوري للعالم إبداعنا وثقافتنا وحريتنا بيفضلوا يتململوا في مكانهم وإن شاء الله يموتوا بغيظهم”.

وانطلق مهرجان الجونة الخميس، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.

كما يتوقع أن يشهد الحفل مشاركة قياسية في عدد الأفلام.

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