نجلاء بدر تتحول لمادة للسخرية بعد فستانها الفاضح بمهرجان الجونة (صور)

“كنا مركزين مع رانيا يوسف بس الطعنة جَت من نجلاء بدر”، كان هذا أحد التعليقات الساخرة من الفستان الذي ارتدته الفنانة المصرية نجلاء بدر بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة .

الفستان ذو اللون الأسود، مكشوف الصدر بطريقة جريئة، عرّض الفنانة نجلاء بدر لانتقادات واسعة من المتابعين للحفل .

إطلالة نجلاء بدر في مهرجان الجونة السينمائي pic.twitter.com/qBOKb6mk9Y — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 14, 2021

كما تحدثت نجلاء بدر في مقابلة على هامش حفل الافتتاح، وقالت إن فستانها من تصميم مصممة الأزياء العالمية فريدة تمرازا .

نجلاء بدر تتحدث عن فستانها الجرئ في الجونة#مهرجان_الجونة #نجلاء_بدر pic.twitter.com/aApETXBxAO — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) October 14, 2021

نجلاء بدر تحت سيف انتقادات الجمهور

واخذت التعليقات على فستان نجلاء بدر طابع السخرية والتهكم من الجمهور.

كما تداول الجمهور صوراً ساخرة من اطلالة النجمة المصرية.

فستان الفنانه نجلاء بدر : pic.twitter.com/M1fC5aMCna — 𝒏𝒐𝒖𝒓 (@nouranelkelany1) October 15, 2021

نجلاء بدر ف مهرجان الجونة 😂😂 pic.twitter.com/gbpw8zm8Yz — мσнαмєɒ👤 (@Mt18844) October 15, 2021

نجلاء بدر فاهمه الكمامه غلط🤣🤣🤣 pic.twitter.com/P0ZV6NQpxa — يوسف المصري (@GfQRgeAw2col5NK) October 15, 2021

وقال بعض المعلقين إنّ نجلاء غطّت ثديها بـ”ماسك”، فيما كشف الفستان صدرها الأيسر بطريقة فاضحة.

إطلالة نجلاء بدر في مهرجان الجونة السينمائي pic.twitter.com/qBOKb6mk9Y — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 14, 2021

كما طالب البعض بتحريك دعوى قضائية ضد الفنانة بعد اطلالتها المثيرة بالفستان المكشوف في المهرجان .

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وقال أحد المتابعين: “الا تستحق المدعوة نجلاء بدر ان يتم تحريك دعوي قضائية ضدها ومن هن علي شاكلتها في مهرجان العري؟!. ايه الفجر والقرف والاسفاف ده ونحن في مجتمع شرقي”.

الا تستحق المدعوة نجلاء بدر ان يتم تحريك دعوي قضائية ضدها ومن هن علي شاكلتها في مهرجان العري..؟!

ايه الفجر والقرف والاسفاف ده ونحن في مجتمع شرقي !!!! pic.twitter.com/20aigPS27N — Eid ahmed (@Eidahme38755950) October 14, 2021

وكان الجمهور ينتظر أن تثير الفنانة رانيا يوسف الجدل بإطلالاتها الجريئة في المهرجان إلا أن نجلاء تفوقت عليها هذه المرة.

وقد ارتدت رانيا يوسف فستانا باللون الكحلي الغامق مفتوح من الساق وعاري الكتفين لكنه كان أقل جرأة من المتوقع من صاحبة الإطلالات الجريئة وواقعة البطانة الشهيرة التي أكدت سقوطها خلال فستان ارتدته في مهرجان القاهرة السينمائي من قبل.

من جهته، علق المهندس نجيب ساويرس، على الانتقادات التي يوجهها البعض لمهرجان الجونة، والإدعاء بأنه مهرجان عبارة عن “استعراض للفساتين”

وقال نجيب ساوريس: “الناس دي بتصعب عليا.. دي ناس عايشة في القرون الوسطى.. ومش عايزة تشوف جمال ولا تتقدم”.

كما قال خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في سهرة خاصة على شاشة “ON” بمناسبة فعاليات مهرجان الجونة في دورته الخامسة: “بالعكس أنا غياظ وبشوف كل ماحنا بنتقدم وبنوري للعالم إبداعنا وثقافتنا وحريتنا بيفضلوا يتململوا في مكانهم وإن شاء الله يموتوا بغيظهم”.

وانطلق مهرجان الجونة الخميس، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.

كما يتوقع أن يشهد الحفل مشاركة قياسية في عدد الأفلام.

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