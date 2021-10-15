أشرف بن شرقي وحقيقة الانتقال إلى صفوف الأهلي
أشرف بن شرقي وحقيقة الانتقال إلى صفوف الأهلي
Imageرياضة

حقيقة انتقال نجم الزمالك أشرف بن شرقي إلى صفوف غريمه الأهلي

كتب فارس أبو شيحة
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تداولت وسائل إعلام مصرية محلية، أنباء انتقال نجم فريق الزمالك المغربي أشرف بن شرقي 27 عامًا. إلى صفوف غريمه التقليدي الأهلي في الدوري المصري.

شوقي وحقيقة انتقال أشرف بن شرقي

ورد وكيل اللاعبين نادر شوقي، على الأنباء التي تداولت مؤخرًا .بانتقال أشرف بن شرقي إلى صفوف فريق الأهلي المصري، قائلاً: ” أنباء انتقال أشرف بن شرقي إلى الأهلي غير صحيح، ولا يوجد أي اتصال بينه وبين اللاعب بشأن ذلك”.

وأردف، ” جميع الناس توجه لي الأسئلة بعد جلستي مع وكيل أشرف بن شرقي، ثم تواجد اللاعب معنا في الجلسة”، مضيفًا: ” جلستي مع وكيل بن شرقي للحديث عن لاعب آخر غير بنشرقي، لكن البعض ربط هذه الجلسة .بانتقاله إلى فريق الأهلي ولا يوجد أي شيء”.

عقد أشرف بن شرقي

وينتهي عقد أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك المصري .نهاية الموسم الجاري، حيث يسمح للاعب التوقيع مع أي نادٍ خلال موسم الانتقالات الشتوية. في شهر يناير المقبل، والرحيل مجانًا خلال موسم الصيف المقبل.

وتسعى إدارة نادي الزمالك ” القلعة البيضاء”، تجديد عقد المهاجم أشرف بن شرقي، إلا أن اللاعب قد وضع شرط جزائي. بعقده الجديد وهو ما رفضه ناديه الزمالك.

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كما وانضم المغربي بن شرقي إلى صفوف نادي الزمالك في عام 2019 في عقد لمدة ثلاثة مواسم كاملة قادمًا من صفوف نادي الهلال السعودي، حيث توج بالعديد من البطولات المحلية والقارية مع الفريق البيضاوي المصري.

كما كان من أبرزها لقب الدوري المصري 2020-2021. وكأس مصر 2019 وكأس السوبر المصري 2020، وكأس السوبر الأفريقي 2020، وكذلك وصيف دوري أبطال أفريقيا 2019-2020.

وكما يستعد فريق الزمالك المصري لمواجهة قوية أمام منافسه توسكر الكيني .في إطار منافسات دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، في أول مواجهة له بعد التتويج ببطولة الدوري المصري. للمرة ال13 في مسيرته خلال الموسم المنصرم.

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