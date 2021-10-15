باريس سان جيرمان يتغلب بشق الأنفس على أنجيه في الدوري الفرنسي (شاهد)

تغلب فريق باريس سان جيرمان على منافسه أنجيه بهدفين ثمنين مقابل هدف وحيد، خلال منافسات الجولة العاشرة. من الدوري الفرنسي للدرجة الممتازة في مباراة جمعت كلا الفريقين على ملعب ” حديقة الأمراء”.

أهداف باريس سان جيرمان في شباك أنجيه

وأحرز فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي” الهدف الأول للفريق في الدقيقة ال69 والتعديل في اللقاء عن طريق دانيلو بيريرا بتسديدة قوية سجلها على يمين حارس مرمى الفريق المنافس.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال87 من ركلة جزاء تحصل عليها. فريق باريس سان جيرمان سددها المهاجم كيليان مبابي بقوة داخل شباك المرمى بطريقة رائعة.

أنجيه والهدف الوحيد

وسجل فريق أنجيه هدف التقدم في اللقاء داخل شباك مرمى باريس سان جيرمان في الدقيقة ال36 عن طريق أنجيلو فولغيني، في هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب بقوة من داخل منطقة الجزاء لتعانق شباك المرمى، وقد انتهى اللقاء القوي بين الفريقين بفوز أصحاب الأرض باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف وحيد.

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تشكيلة فريق باريس سان جيرمان

ودخل المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف أنجيه، حيث تواجد في حراسة دوناروما.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: عبده ديالو، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، أشرف حكيمي، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: جورجينيو فاينالدوم، دانيلو بيريرا، أندير هيريرا.

نهاية المباراة بفوز في آخر اللحظات في حديقة الأمراء! 🔥#ICICESTPARIS ❤️💙 pic.twitter.com/0K9nkRETfD — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) October 15, 2021

واعتمد المدرب في خط الهجوم على الثنائي، كيليان مبابي، ماورو إيكاردي، وغاب عن المباراة النجم البرازيلي نيمار، وليونيل ميسي، ودي ماريا بسبب مشاركتهم الدولية مع منتخبات بلادهم في تصفيات كأس العالم 2022.

تشكيلة فريق أنجيه

ولعب المدرب ستيفان مولان أمام منافسه المستضيف باريس سان جيرمان، حيث تواجد في حراسة المرمى. بول برناردوني.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: باتيستا ميندي، رومان توماس، فيسنت مانسيو، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: سفيان بوفال، أنجيلو فولغيني، توماس مانغاني، وجاء في هجوم الفريق كلاً من: محمد علي شو، بلال براهيمي، سادا تيوب.

عودة مكتملة✅ باريس سان جيرمان يحول تأخره بهدف أمام أنجيه إلى فوز بهدفين مقابل هدف.🇫🇷🎯 كيليان مبابي سجل الهدف الفوز في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.🔥⚽ pic.twitter.com/Zyanp2YM04 — FilGoal (@FilGoal) October 15, 2021

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

ويتربع فريق باريس سان جيرمان على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، بينما جاء منافسه فريق أنجيه في المركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 16 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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