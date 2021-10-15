التونسية أنس جابر وأول لاعبة عربية بين عشر مصنفات على العالم في رياضة التنس
التونسية أنس جابر وأول لاعبة عربية بين عشر مصنفات على العالم في رياضة التنس
Videoرياضة

أنس جابر العربية الوحيدة بين أول عشر مصنفات على العالم في رياضة التنس (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
0

أعلن اتحاد لاعبات التنس للمحترفات، بأن النجمة التونسية أنس جابر 27 عامًا، قد أصبحت أو لاعبة عربية. ضمن أول عشر مصنفات على العالم بعد نجاحها في بلوغ المربع الذهبي في بطولة إنديان ويلز المقامة. في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

أنس جابر وبلوغ المربع الذهبي

وقد تأهلت التونسية جابر إلى دور ما قبل النهائي في بطولة إنديان ويلز، بعد تمكنها من الفوز اليوم الجمعة على منافستها. الإستونية أنيت كونتافيت بنتيجة 7-5، 6-3.

وحصدت لاعبة التنس جابر 5 نقاط من أصل 12 نقطة لكسر إرسال منافستها .الاستوائية لتحقق بذلك انتصارها ال48 هذا الموسم، وبذلك تعد أكثر لاعبة من أي لاعبة أخرى في بطولات المحترفات.

أنس جابر وتحقيق الحلم

وقالت أنس جابر في تصريح لها بعد المباراة، ” لقد أصبح الحلم حقيقة وهذا أمر كنت أريده منذ أن كنت في سن 16 عامًا، والدخول بين أول عشر مصنفات مجرد بداية، وأعلم أنني استحق هذا المكان. منذ فترة طويلة ولكنني أرغب في إثبات أنني استحق الوجود في هذه المكانة”.

وأضافت التونسية جابر، ” واجهت العديد من العوائق في مسيرتي بسبب خلفيتها، حيث أن الرعاة قد رفضوا التعامل معي بسبب المكان الذي أتيت منه، وهذا ليس عدلاً ولم أفهم السبب من قبل وتقبلته، كما أنني فخورة بما عليه الآن .وعدم اعتمادي على الأخرين وربما مر الجميع بمسيرة صعبة ولا أقول بأنني واجهت الظروف الأصعب”.

اقرأ المزيد: حقيقة انتقال نجم الزمالك أشرف بن شرقي إلى صفوف غريمه الأهلي

وليست المرة الأولى التي تصل فيها التونسية أنس جابر في بلوغ النهائيات في بطولات التنس الدولية للسيدات، فقد بلغت نهائي بطولة شيكاغو من الشهر الجاري، وكذلك توجت بلقب بطولة برمنغهام للمحترفات في يونيو/ حزيران الماضي كأول لاعبة عربية تحصد هذا اللقب.

رياضة كرة المضرب

وهي رياضة أولمبية تُلعب على جميع مستويات المجتمع وفئاته ولجميع الأعمار مشهورة في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن لأي شخص أن يمسك بمضرب ويضرب الكرة بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة ومستخدمو الكراسي المتحركة.

وقد نشأت لعبة التنس الحديثة في برمنغهام بإنجلترا في أواخر القرن التاسع عشر. كرياضة تلعب على العشب، لذا فهي وثيقة الصلة بكل من الألعاب الميدانية كالكريكت والبولينغ، إضافة إلى رياضة المضرب القديمة، وتنظم العديد من البطولات في تلك الرياضة في العديد من بلدان العالم.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»

قد يعجبك ايضا
رياضة

أنس جابر تفشل في مواصلة سكة انتصاراتها التاريخية في بطولة شيكاغو (فيديو)

رياضة

أنس جابر تتأهل إلى المربع الذهبي بعد فوزها على الأوكرانية سفيتولينا في بطولة شيكاغو

رياضة

أنس جابر تودع منافسات التنس في أولمبياد طوكيو

رياضة

التونسية أنس جابر تبيع مضربها بالمزاد العلني لصالح العمل الخيري

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More