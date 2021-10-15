أنس جابر العربية الوحيدة بين أول عشر مصنفات على العالم في رياضة التنس (فيديو)

أعلن اتحاد لاعبات التنس للمحترفات، بأن النجمة التونسية أنس جابر 27 عامًا، قد أصبحت أو لاعبة عربية. ضمن أول عشر مصنفات على العالم بعد نجاحها في بلوغ المربع الذهبي في بطولة إنديان ويلز المقامة. في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

أنس جابر وبلوغ المربع الذهبي

وقد تأهلت التونسية جابر إلى دور ما قبل النهائي في بطولة إنديان ويلز، بعد تمكنها من الفوز اليوم الجمعة على منافستها. الإستونية أنيت كونتافيت بنتيجة 7-5، 6-3.

𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐂 𝐖𝐈𝐍 🇹🇳 @Ons_Jabeur fights her way into the biggest semifinal of her career by defeating Kontaveit in straight sets! 💪#BNPPO21 pic.twitter.com/TW2NzgIcSa — wta (@WTA) October 15, 2021

وحصدت لاعبة التنس جابر 5 نقاط من أصل 12 نقطة لكسر إرسال منافستها .الاستوائية لتحقق بذلك انتصارها ال48 هذا الموسم، وبذلك تعد أكثر لاعبة من أي لاعبة أخرى في بطولات المحترفات.

أنس جابر وتحقيق الحلم

وقالت أنس جابر في تصريح لها بعد المباراة، ” لقد أصبح الحلم حقيقة وهذا أمر كنت أريده منذ أن كنت في سن 16 عامًا، والدخول بين أول عشر مصنفات مجرد بداية، وأعلم أنني استحق هذا المكان. منذ فترة طويلة ولكنني أرغب في إثبات أنني استحق الوجود في هذه المكانة”.

وأضافت التونسية جابر، ” واجهت العديد من العوائق في مسيرتي بسبب خلفيتها، حيث أن الرعاة قد رفضوا التعامل معي بسبب المكان الذي أتيت منه، وهذا ليس عدلاً ولم أفهم السبب من قبل وتقبلته، كما أنني فخورة بما عليه الآن .وعدم اعتمادي على الأخرين وربما مر الجميع بمسيرة صعبة ولا أقول بأنني واجهت الظروف الأصعب”.

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وليست المرة الأولى التي تصل فيها التونسية أنس جابر في بلوغ النهائيات في بطولات التنس الدولية للسيدات، فقد بلغت نهائي بطولة شيكاغو من الشهر الجاري، وكذلك توجت بلقب بطولة برمنغهام للمحترفات في يونيو/ حزيران الماضي كأول لاعبة عربية تحصد هذا اللقب.

رياضة كرة المضرب

وهي رياضة أولمبية تُلعب على جميع مستويات المجتمع وفئاته ولجميع الأعمار مشهورة في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن لأي شخص أن يمسك بمضرب ويضرب الكرة بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة ومستخدمو الكراسي المتحركة.

وقد نشأت لعبة التنس الحديثة في برمنغهام بإنجلترا في أواخر القرن التاسع عشر. كرياضة تلعب على العشب، لذا فهي وثيقة الصلة بكل من الألعاب الميدانية كالكريكت والبولينغ، إضافة إلى رياضة المضرب القديمة، وتنظم العديد من البطولات في تلك الرياضة في العديد من بلدان العالم.

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