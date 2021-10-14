هل انطلقت شرارة الحرب الأهلية في لبنان.. قناصة وقتلى في شوارع بيروت

أعلنت مصادر طبية وأمنية لبنانية، ظهر الخميس، سقوط قتيلين وإصابة آخرين خلال إطلاق نار أثناء مظاهرة لمؤيدين لجماعة “حزب الله” وحركة “أمل” في العاصمة اللبنانية بيروت.

وشهد محيط قصر العدل في بيروت، وتحديدا منطقة الطيونة حيث يتجمع مناصرو “حزب الله” و”حركة أمل” للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار، إطلاق كثيف للنار.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الأناضول بوجود ثلاثة جرحى، قبل أن ترتفع حصيلة الضحايا.

ونفذ مئات المؤيدين للجماعتين الشيعيتين هذه المظاهرة تنديدا بقرارات رفض عزل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار.

ولم يُعرف على الفور مصدر إطلاق النار، فيما يسيطر التوتر على أحياء في العاصمة، ويترافق مع انتشار لعناصر من الجيش.

​وقال شهود عيان لمراسل الأناضول إن عناصر مسلحة مؤيدة لـ “حزب الله” و”أمل” انتشرت في بعض أحياء العاصمة، ووقع إطلاق نار إضافي‎.

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وفي يوليو / تموز الماضي، ادعى البيطار على 10 مسؤولين وضباط لبنانيين، بينهم نائبان من “أمل” ورئيس الحكومة السابق، حسان دياب.

غادة عويس تعلق على أحداث بيروت

ومن جانبه علقت الإعلامية اللبنانية غادة عويس على أحداث بيروت قائلة :” لم يتحركوا عندما استحالت المدينة عتمة، تحركوا فقط عندما هتف زعيمهم وحرّض وتوعّد وهدّد”.

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وأضافت عويس بعدما أرفقت فيديو حول الأحداث في بيروت :” نصف البلد يؤيده ونصفه الآخر يتمنى لو يعدمه.وهذه وصفة حرب أهلية بامتياز. شكرا نصرالله جعلتنا على حافة حرب أهلية مجددا لأن قاضياً لم يعجبك! “.

لم يتحركوا عندما استحالت المدينة عتمة، تحركوا فقط عندما هتف زعيمهم وحرّض وتوعّد وهدّد. نصف البلد يؤيده ونصفه الآخر يتمنى لو يعدمه.وهذه وصفة حرب أهلية بامتياز. شكرا نصرالله جعلتنا على حافة حرب أهلية مجددا لأن قاضياً لم يعجبك!

pic.twitter.com/0yTNnvMWgz — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) October 14, 2021

وأظهرت فيديو مسلحين من حزب الله وحركة أمل وهم يطلقون النار صوب قوات الجيش .

🔸فيديو للاشتباك في وسط بيروت اللهم احفظ #لبنان من خطر إيران واتباعها. pic.twitter.com/MAKXZ0slkN — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) October 14, 2021

⭕تمكنت كاميرا تلفزيون الجديد من التقاط فيديو لقناص واضح بجانبه مناصر لحزب الله يحمل العلم الحزبي لمليشيا حزب الله وهو يوضح لكم من هم هؤلاء ! #لبنان pic.twitter.com/DPO0LT8SuW — شمس (@gugyy77) October 14, 2021

وبث تلفزيون “الجديد” اللبناني صورا لأشخاص يركضون في الشارع ويحاولون الاختباء في منطقة الطيونة.

وأكدت قناة “الجديد” اللبنانية بأن “الجيش يلقي القبض على أحد القناصين الذي أطلقوا الرصاص على المتظاهرين والجيش”.

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