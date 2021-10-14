محمد رمضان يكشف جنسية المضيفات الراقصات معه!

أكدت وزارة الطيران المدني في مصر، أن الطائرة التي ظهر فيها الفنان محمد رمضان بالفيديو الأخير خاصة.

وقال مصدر مطلع بوزارة الطيران، أن طائرة محمد رمضان خاصة يستخدمها الفنان في سفرياته.

وأكد المصدر في حديث لصحيفة (القاهرة 24)، أن المضيفتين اللتين ظهرتا ترقصان مع الفنان لا تنتميان إلى شركة مصر للطيران.

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وأشارت المصدر إلى أن الضيافة الجوية التابعة للشركة الوطنية مصر للطيران تعمل على متن الطائرات المملوكة فقط لمصر للطيران.

مسؤولية مهنية وأخلاقية

ولفت المصدر إلى أن ضيافة مصر للطيران تتمتع بالمسؤولية المهنية والأخلاقية وهدفها هو خدمة ركاب الشركة فقط.

وتحدث المصدر عن الموقف القانوني لفيديو الرقص مع رمضان.

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وقال: (الضيافة الجوية لها وظائف محددة منصوص عليها دوليًا ويأتي في مجملها خدمة الراكب).

مضيفاً: (سواء كان على متن طائرة خاصة أو طائرة ركاب).

خدمة الراكب لا تشمل الرقص له!

وأشار إلى أن خدمة الراكب تشمل مساعدته كل ما يحتاجه الراكب من استفسارات واحتياجات.

منوهاً إلى أن ذلك لا يدخل في نطاق ذلك الرقص أو مجاراة الراكب فيما يحتاجه.

وأوضح المصدر أنه من حق الضيافة الجوية الاعتراض على تصرفات وسلوكيات الراكب.

وبحسب المصدر، قد يصل الأمر إلى إلغاء رحلته وإنزاله إذا تعلق الأمر باختراق الخصوصية وانتهاك معايير الأمن والسلامة.

وأكد المصدر أنه من المفترض على الشركة المشغلة لطاقم الضيافة أن يكون لها موقف ضد المضيفتين.

إحالة للتحقيق

وطالب بإحالتهما إلى التحقيق، معقباً: (ما قامتا به يعد إساءة إلى مهنة الضيافة الجوية على مستوى العالم كله).

ونشر محمد رمضان، مقطع فيديو جديد له مع مضيفتي الطيران على طائرته الخاصة.

وذلك بعد الانتقادات والهجوم الذي أثاره مقطع الفيديو الأول له معهما.

جنسية المضيفات

وكشف رمضان في تعليقه عن جنسية المضيفتان الراقصتان.

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وكتب: (المضيفة الألمانية الفرفوشة برضو رزق).

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وكان الفنان المصري قد ظهر وهو يرقص رفقة مضيفات على متنة طائرته الخاصة أثناء سفره للجونة.

(المضيفة الفرفوشة رزق)

وعلّق محمد رمضان على الفيديو بقوله: “المضيفة الفرفوشة رزق”.

غير أنّ الجمهور هاجم الفنان المصري، ووصفوا تصرفاته بالمستفزة وغير اللائقة.

بينما تساءل البعض عن زوجته، معتبرين أنه لا يحترمها بسبب هذه التصرفات.

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