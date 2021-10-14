(شاهد) عناصر حزب الله يشتبكون مع الجيش ويرفعون شعار “لبيك يا حسين”

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بأن قذيفة صاروخية أطلقت على عناصر للجيش اللبناني في العاصمة بيروت، دون الكشف عن وقوع ضحايا.

تلك الوسائل أشارت أيضا إلى أن الجيش اللبناني ينتشر ويغلق كل مداخل أحياء عين الرمانة وبدارو وفرن الشباك بالأسلاك الشائكة. المواجهة للطيونة والشياح.

الجيش اللبناني يتحرك

وتداول ناشطون لبنانيون، شريطاً مصوراً يظهر عشرات العناصر من الجيش اللبناني وهم يحاولون منع عناصر من حزب الله وحركة أمل من التصعيد. وسط تعالي أصوات عناصر الميليشيا “لبيك يا حسين لبيك يا حسين”.

الجيش بالفيديو : دخيل الله مسحها بهل الدقن… يمنع عناصر أمل المدججة بالسلاح من إكمال طريقها لدخول عين الرمانة #بيروت pic.twitter.com/QxQIQfc6HV — ربيع (@rabiih) October 14, 2021

كما ويظهر من خلال شريط مصور، عنصر من حزب الله وهو يحاول منع عناصر من حركة أمل المدججة بالسلاح من إكمال .طريقها لدخول عين الرمانة ببيروت، قائلاً له “دخيل الله امسحها بهالذقن”.

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وفي وقتٍ سابق من اليوم، علقت قيادة الجيش اللبناني على الأحداث الأمنية في منطقة الطيونة التي شهدت إطلاق نار كثيف. على خلفية اعتصام نفذه مناصرو حزب الله وحركة أمل ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

خلال توجه محتجين الى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو وقد سارع الجيش الى تطويق المنطقة والانتشار في احيائها وعلى مداخلها وبدأ تسيير دوريات كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/6LEuAHGrVU — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 14, 2021

وقالت قيادة الجيش في بيان: “خلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو. وقد سارع الجيش الى تطويق المنطقة والانتشار في احيائها وعلى مداخلها، وبدأ تسيير دوريات، كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم”.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم توتراً غير مسبوق على وقع تنفيذ أنصار حزب الله وحركة أمل احتجاجات أمام قصر العدل. ومنطقة الطيونة ضد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت.

لحظة قنص مسلح قبل إطلاقه قذيفة “آر بي جي” في بيروت

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان أيضا، فيديو لقنّاص يصيب رجلا يحمل قاذف صاروخي، حيث سقط الأخير قبل تمكنه من إطلاق القذيفة.

ويظهر المشهد المرعب، الذي وثقته جوالات المواطنين من أكثر من زاوية مسلح وهو يحمل قذيفة “آر بي جي” ويعبر الطريق استعدادا للإطلاق.

إلا أنه يتلقى رصاصة تسقطه أرضا هو وسلاحه، دون أن يتمكن من إطلاق قذيفته، وسط سماع أصوات الرصاص تنهمر كالمطر.

الطيونة تتحول لساحة حرب

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، سُمع دوي انفجارين على الأقل في بعد اندلاع عنف واشتباكات قرب موقع الاحتجاج في منطقة العدلية. ما أدى لسقوط قتلى وجرحى عددهم في تصاعد.

وجرى كذلك تبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة وسقوط قذيفة “آر بي جي”، وانتشار عشرات القناصين على أسطح المباني.

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