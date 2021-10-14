رأي مُفاجئ لشمس الكويتية حول ممارسة العلاقة قبل الزواج!

أثارت الفنانة شمس الكويتية جدلاً من جديد حول تصريحاتها عن العلاقات الحميمية قبل الزواج.

وتطرقت شمس الكويتية خلال استضافتها في برنامج (جعفر توك)، للكثير من المواضيع الجريئة.

وكان من بينها زواج القاصرات والدين والمجتمع وصولاً إلى ممارسة العلاقة قبل الزواج.

ووجه الإعلامي جعفر عبدالكريم سؤالاً لشمس الكويتية حول رأيها بالعلاقة قبل الزواج بالتراضي.

شمس: حرية شخصية

لتجيب شمس: (حرية شخصية، بعدين مين بهالعالم تقريباً ما مارس العلاقة قبل الزواج).

وتابعت: ( ليش نضل مخبين ورا الخيم واصابعنا).

وحين سألها جعفر ما إذا كانت قد مارست العلاقة قبل الزواج لتعلق لا للأسف).

سبب طلاق شمس

وحين سألها لماذا (للأسف)، أجابت شمس الكويتية: (كل اللي تعرفت عليهم كانوا زواج على السريع لأنهم يخافون أطير وأوخر عنهم).

وكشفت شمس سبب طلاقها أكثر من مرة من أزواجها.

وقالت: (ما عندهم ثقة بنفسهم يخافون من شهرتي ولإني أطلع واروح وآجي فممكن أتغير عليهم بحسب تفكيرهم).

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وتابعت: (بكل مرة كنت أطبطب عليهم وأقول إنت أحس حد ومستحيل أتغير عليك لحد ما تعبت وزهقت).

(قوانين العرب مُجحفة)

وأكدت شمس أنها لن تتزوج في العالم العربي، معقبة: (القوانين عند العرب بشكل عام، مجحفة في حق المرأة).

وتابعت: (ومع ذلك أنا ضد الزواج المدني ومع الزواج حسب الشريعة الاسلامية).

شمس: القران حمال أوجه

ووصفت شمس القرآن الكريم بأنه (حمال أوجه)، معقبة: (من مصلحته يفسر التفسير اللي يحبه ويحط على أساسه القانون)

وأكدت شمس الكويتية أن القرآن بريء من كل ظلم لمرأة او لرجل أو لنملة، بحسب تعبيرها.

وتابعت: (القرآن داعش خذ منه شيء وطبقه وقال هذا القران).

وزادت: (بالمقابل في ناس ثانية تجي تقول لك في القرآن مليون دليل أن الله والإسلام ومحمد رحمة وليس قتل).

وأكملت: (إنت مين تاخذ فيهم حسب مصلحتك).

أبحث ولا أتلقن

وأشارت شمس الكويتية إلى أن جميع آرائها جاءت نتيجة بحث وليس تلقين.

وعقبت: (الأسئلة الوجودية عندي من أنا وطفلة، أنا لم ألقن، أنا قارئة حللت وبحثت).

وأضافت: (قرأت عن البوذية وعاشرت البوذية والمسيحية واليهودية والاسلام فاكتشفت أن كله مصدر واحد).

المثلية والعبور الجنسي

وظهرت شمس الكويتية مرتبكة عندما وجه لها المذيع سؤالا بشأن المثلية الجنسية.

وجاء في نص سؤال جعفر: (هل أنتِ مع إلغاء القوانين التي تجرّم المثلية والعبور الجنسي؟).

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ليظهر على شمس علامات الارتباك والتوتر، وأخذت تتهرب من الرد أكثر من مرة.

حتى عرض عليها المذيع مادة قانونية في القانون الكويتي تجرم المثلية.

لترد عليه شمس الكويتية: (هل يمكن أن يكون هناك مواضيع أكون فيها لا مع ولا ضد).

وتابعت: (خليني أكون واضحة كتير في هذا الأمر، أنا لا أمانع هذا الموضوع وفي نفس الوقت لا أشجع عليه).

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