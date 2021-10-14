أندية إنجليزية تتزين بالأعلام الحمراء عبر منصاتها على السويشال ميديا والسبب ؟!

نشرت عدد من الأندية الإنجليزية في رياضة كرة القدم، بنشر تغريدات مرفقة برموز تعبيرية عبارة عن أعلام حمراء، وذلك كجزء من حملة “Flash mob” عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أندية إنجليزية والأعلام الحمراء

وأفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن مبتكرو هذه الحملة زينوا منصة “تويتر” باللون الأحمر، ترمز حملتهم إلى خط أحمر من الخطأ تخطيه كونه خطرًا ما أو ضارة أو سبب ما.

كما وانضمت العديد من الأندية الإنجليزية إلى تلك الحملة من خلال التغريد عبر حساباتهم الرسمية على موقع “تويتر”.

كان من بينهم نادي مانشستر يونايتد الذي نشر تغريده جاء فيها: ” كريستيانو رونالدو ليس الأعظم على الإطلاق”، مرفقة بعدد من الأعلام الحمراء، وهو ما يراه النادي بأن الشخص الذي يفكر في ذلك فهو قد تجاوز الخط الأحمر.

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كما وغرد مانشستر سيتي بتغريده مماثلة عبر حسابه الرسمي على منصة “تويتر”، بشأن نجمه الجزائري رياض محرز، قائلاً: ” رياض محرز ليس ساحر العرب”، مرفقة بذلك عدد من الأعلام الحمراء.

وكذلك نجمه البلجيكي كيفين دي بروين بتغريده أخرى جاء فيها: ” كيفين دي بروين ليس أفضل لاعب كرة قدم في الدوري”.

توتنهام والكوري سونغ

كما ونشر نادي توتنهام الإنجليزي تغريده عبر حسابه الرسمي “تغريده” عن نجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سونغ، جاء فيها: ” أنا لا أحب هيونغ مين سونغ”، كما ودخل نادي تشيلسي في تغريده أثارت من خلال الجدل من خلال المشاركة في تلك الحملة، كما وجاء فيها: ” أشجع فقط الأندية اللندنية خارج المسابقة الأوروبية”.

'I only support teams in London without European Cups' 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 13, 2021

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي فريق تشيلسي. برصيد 16 نقطة، كما ويليه بفارق نقطة واحدة فريق ليفربول برصيد 15 نقطة.

وفي المركز الثالث آتى فريق مانشستر سيتي برصيد 14 نقطة، متساويًا مانشستر يونايتد. وإيفرتون وبرايتون بنفس النقاط على الترتيب.

"I don't like Heung-Min Son" 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 13, 2021

كما وجاء في المركز السابع جاء فريق برينتفورد برصيد 12 نقطة، متساويًا مع صاحب المركز الثامن فريق توتنهام بنفس النقاط، أما في المركز التاسع جاء فريق وست هام يونايتد برصيد 11 نقطة، وجاء في عاشر الترتيب برصيد 10 نقاط. خلال منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الجاري.

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