موقف مُفاجئ من عبير صبري حول التبرع بأعضائها بعد وفاتها!

أعلنت الفنانة المصرية عبير صبري، عدم نيتها التبرع بأعضائها بعد وفاتها.

جاء ذلك بعدما أعلنت كلاً من الفنانتين إلهام شاهين ورانيا يوسف، تبرعهما بأعضائهما.

عبير صبري: هيصة

وسخرت عبير صبري في منشور لها عبر (فيسبوك) من زميلاتها.

وكتبت: (مساء الخير.. أحب أقول إني بعد عمر طويل ان شاء الله مش هتبرع بأعضائي وشكرا).

وحين ردت عليها شقيقتها الإعلامية مروة صبري بإيموجي ضاحك، ردت عبير: (هيصة).

وكتب أحد المتابعين: (المشكلة انهم عارفين أنهم بعد ماهيمشوا ولا أهلهم ولا حد هايسمح بالكلام ده أصلا).

(الكلام ببلاش)

واتهم الفنانتان رانيا وإلهام بالسعي وراء التريند، معقباً: (التريند بيحكم للاسف.. لكن العبير طول عمره حقيقى).

وردت عليه عبير صبري: (كل واحد وأفكاره وأعضاؤه بقى).

وردت عبير أيضاً على تعليق آخر جاء فيه: (وأنا كمان.. هاخد كل حاجتي وأنا ماشي).

وتابع: (على أساس أني بموت في البشرية ونفسي أخدمها).

لترد عليه الفنانة المصرية مُلطشة زميلتيها: (كله كلام وخلاص الكلام ببلاش).

رانيا يوسف: كل واحد ينام عالجنب اللي يريحه

وفي ذات السياق، أعلنت رانيا يوسف قبل أيام نيتها التبرع بأعضائها بعد أسبوع من إعلان إلهام شاهين الأمر.

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كما أعلنت الكاتبة الصحفية عضو مجلس النواب المصري فريدة الشوباشي، عن الأمر ذاته.

وجاء تصريح رانيا خلال مؤتمر صحفي في كواليس تصوير مسلسل (المماليك).

وأجابت رانيا على سؤال حول تعارض بعض الآراء الدينية مع وصيتها بالتبرع.

وقالت: (كل واحد ينام عالجنب اللي يريحه، اللي شايفها حرمة ميت ما يعملهاش).

وتابعت: (اللي مش شايفها كده يعملها، ربنا خلقنا أحرار).

وأشارت إلى أنها ترى الأمر زكاة، ومنفعة لغيرها بدلا من أن يأكل جسدها الدود بعد الوفاة.

وعقبت: (يمكن الاستفادة من قرنية، أو قلب، أو رجل، أو صباع حتى، أي حد يستفيد بحاجة تمام).

إلهام شاهين: (خير للبشرية بدل الدود)

وقالت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية مع برنامج (الحكاية):(ماعنديش مانع ياخدوا جثتي بعد ما أموت علشان ده خير للبشرية).

وتابعت: (وقلت لعائلتي إني بعد ما أموت عايزه أتبرع بأعضاء جسدي، بدل ما ياكلها الدود).

وطالبت الفنانة المصرية، إنشاء جهة في الدولة تقنن التبرع بأعضاء الجسم بعد الوفاة ونشر هذه الثقافة.

جسد إلهام شاهين بدل الاستيراد من الصين!

وتابعت: (إيه أهمية جسمنا بعد ما نموت.. هياكله الدود خلاص).

وزادت: (لكن لو أنا أقدر أعيش حد من غير ألم ولا أدوية إيه المانع، ممكن حد ياخد الكلى وحد ياخد الكبد وحد ياخد قرنية العين).

واستطردت إلهام شاهين: (ليه نستورد القرنية من الصين، ما أنا عندي بشر كتير جدا وعددنا كتير).

وتساءلت: (لماذا لا نستفيد من الموضوع ده، ولازم الموضوع يبقى مقنن وأول ما حد يموت ياخدوا قرنيته، ده خير عظيم).

لا مانع لاستخدامها في كلية الطب

وأكدت إلهام شاهين أنها أخبرت عائلتها بقرار تبرعها بأعضائها.

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مضيفة: (أنا قايلة ده لعيلتي ولأخواتي وأولادي وأخواتهم وأنا قايلة ده من زمان، وقولت الكلام ده من أيام ماما الله يرحمها).

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها لا تمانع أن يتعلم طالب في كلية الطب على جثتها بعد وفاتها.

معقبة: (معنديش مانع لأي حاجة لخير البشرية أنا أساهم فيها).

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