منى زكي بصورتين بينهما 8 سنوات .. شاهدوا الفرق في الشكل!

تداول ناشطون صورتين مختلفتين للفنانة المصرية منى زكي تفصل بينهما 8 سنوات.

شكل منى زكي قبل سنوات

وبدت منى زكي في الصورة المتلقطة عام 2013، غير مختلفة كثيراً عن تلك الملتقطة عام 2021.

لكن الناشطين كان لهم آراء مختلفة، حيث أثارت الصورتين جدلاً بينهم. فمنهم من رأى أنها تزداد جمالاً مع العمر، ومنهم من رأى أنه تأثير عمليات التجميل والفلاتر.

ومما جاء في التعليقات: (فرق الفلاتر). ووافقه آخر الرأي قائلا: (برعاية كل ما تكبر فرصتك في الفلتر تكتر).

وكتب آخر: (عمليات تجميل). وسخر متابع: (كل ماتكبر يبقي معاها فلوس اكتر وتعمل، عمليات تجميل أكتر). ووضع ناشط عنواناً للصورة: (قبل و بعد السمكره مثلا).

(كل ما تكبر تحلى)

بينما أشادت أخرى بدور زوجها الفنان المصري أحمد حلمي. وكتبت: (الرك عالزوج اما بحلى أو بطفي..ماشاء الله عليها).

بينما أشاد آخرون بمنى زكي، مؤكدين أنها جميلة ومحبوبة. فكتب أحدهم: (شخصيه محبوبه فعلا ).

وعلق آخر: (زي ما أنتي ماشاء الله ربنا يسعدك).

منى زكي بفستان جريئ

وقبل أيام، نشرت منى زكي فيديو، خلال استعداداتها للاحتفال بالذكرى الخمسين ل(لوريال باريس).

وظهرت منى بفستان أسود، مكشوف الصدر، بطريقة جريئة للغاية.

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وهو ما عرّض الفنانة المصرية لانتقادات الجمهور خاصة أنهم لم يعتادوا على مشاهدتها هكذا.

منى زكي فنياً

وعلى الصعيد الفني، انطلق الشهر الماضي، تصوير فيلم (القاهرة- مكة) للمخرج هاني خليفة وبطولة منى زكـي وذلك بعد فترة طويلة من الإعلان عن المشروع.

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وتبدأ أحداث الفيلم قبل أيام من سفر امرأة ذات ماض سيء لأداء فريضة الحج. و ذلك في رحلة تسعى فيها للتوبة عما ارتكبته.

لكن تلك المرأة تجد نفسها مجبرة على التواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من المال فتخوض رحلة لمعرفة معاني التوبة والتطهر من الذنوب.

وأيضا اختبار ترتيب الدرجات على سلم الخطيئة، صعوداً، أو نزولاً، والفيلم من تأليف محمد رجاء

وهو إنتاج مشترك بين فيلم كلينك (محمد حفظي)، Lagoonie Film Production شاهيناز العقاد.

وأيضاَ The Producers (هاني أسامة)، والشركة السعودية Arabia Pictures.

ويشارك في البطولة: محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومحمد علاء.

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