قناة عبرية: أسرى جلبوع طلبوا الحماية من السلطة الفلسطينية بعد هروبهم ومحمد اشتية رفض

زعمت وسائل إعلام عبرية أن السلطة الفلسطينية وبأمر مباشر من محمد أشتية رفضت حماية أسرى نفق الحرية، بعد هروبهم من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة في سبتمبر الماضي.

قناة “كان” العبرية ذكرت في هذا السياق أن السلطة الفلسطينية رفضت حماية أسرى نفق الحرية أيهم كمنجي ومناضل انفيعات.

وأشارت القناة، إلى أن كمنجي وانفيعات طلبا توفير الحماية، لكن طلبهم بأن يتواجدا داخل مقرات السلطة للحماية قوبل بالرفض. من قبل السلطة ورئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية.

وكان الأسيران انفيعات وكمنجي، قد تمكنا من وصول منطقة جنين في الضفة الغربية بعد أيام من انتزاعهما حريتهما. عبر نفق الحرية في سجن جلبوع.

وذلك قبل أن تتم إعادة اعتقالهما بعد نحو أسبوعين من تنفيذ عملية الهروب برفقة أربعة أسرى آخرين في 6 سبتمبر 2021.

فيديو جديد يُعرض لأول مرة يوثق لحظة هروب الأسرى الستة

وأمس نشرت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو جديد ينشر لأول مرة، يوثق لحظة خروج أسرى سجن جلبوع الستة بقيادة زكريا الزبيدي. من فتحة النفق الذي حفروه من داخل زنزانتهم إلى خارج السجن الإسرائيلي شديد الحراسة.

فيديو حصري يُعرض لأول مرة، يوثق هروب السجناء الستة من سجن جلبوع .. #نفق_الحرية pic.twitter.com/3wYfwVitSg — قبل وبعد (@be4after) October 12, 2021

وفي هذا السياق نشرت قناة عبرية، مقطعا مصورا، يوثق اللحظات الأولى، لخروج الأسرى الذين حرروا أنفسهم من فتحة نفق سجن جلبوع الشهر الماضي.

وأفرج الاحتلال عن المشاهد، ويظهر فيها الأسرى بحسب القناة، وهم يخرجون تباعا بالقرب من برج المراقبة القريب من فتحة النفق. وقد اعترف الاحتلال بأن إحدى الحارسات كانت تغط في النوم حينها.

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وكان الأسرى الستة، قد حفروا نفقا من داخل زنزانتهم، مستغلين نقطة ضعف في مرحاض السجن.

وتسببت عمليتهم في إرباك أمني وخسائر كبيرة للاحتلال من أجل إعادة اعتقالهم.

الأدوات المستخدمة في حفر نفق جلبوع

وكانت هيئة البث الإسرائيلي “كان”، قد نشرت في سبتمبر الماضي أول صور لأدوات الحفر التي استخدمها الأسرى الفلسطينيون الفارون من سجن جلبوع.

وأفادت “كان” وقتها بأن الأدوات كشف عنها محامي أحد الأسرى، محمود العارضة، الذي تم القبض عليه من جديد بعد الفرار في الناصرة،. وكانت مخفية في أرضية الخلية.

בלעדי: תמונות ראשונות של כלי החפירה ששימשו את המחבלים בבריחה מכלא גלבוע@moyshis https://t.co/7vRCECEN5U pic.twitter.com/zwioDSttcN — כאן חדשות (@kann_news) September 17, 2021

وبحسب ما نشرته “كان”، أظهرت الصورة استخدام الأسرى لقلم لا يتجاوز طوله 15 سم ملحق به قطعة معدنية، ورأس علاقة. بالإضافة لآلة معدنية على شكل حرف S يعتقد أنها تعود لقطعة من الأواني المعدنية.

وكان العارضة أعلن أنه من خطط لعملية الهروب وقال: “فتحة الخروج من النفق داخل الغرفة نفذتها لوحدي. وقد استخدمت بذلك برغيا حديديا كنت قد وجدته، وكان البرغي متينا الى حد اختراق الحديد”.

وأوضح أنه كانت بحوزته أيضا قطعة معدنية من إحدى الخزائن في الغرفة ساعدته في قص الصاج الذي يغطي حفرة المجاري.

وفي حادث أثار استنفارا عاما في إسرائيل وقتها، فر 6 أسرى فلسطينيين في 6 سبتمبر الماضي. من سجن جلبوع عبر نفق في عملية هروب أسطورية أربكت جميع أجهزة الاحتلال.

ولكن بعد أيام تمكنت سلطات الاحتلال من اعتقال 4 من الأسرى الفارين، وبعدها تم اعتقال الاثنين الآخرين ومحاكمة الأسرى الستة تتم حتى اليوم.

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