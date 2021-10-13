قبل هيفاء وهبي .. 9 فنانات تجرأن وظهرن بروب الاستحمام علناً! (صور)

لوحظ خلال الفترة الماضية، لجوء عدد غير قليل من النجمات والفنانات، الى اثارة الجدل بنشر صور لهنّ مرتديات “روب الإستحمام”، وكان آخرهن هيفاء وهبي.

هيفاء وهبي ليست الأولى بـ”روب الإستحمام”

ويوم أمس الثلاثاء، فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها بإطلالة بروب الاستحمام، حيث اثارت ضحة بين الجمهور.

لكن هيفاء، لم تكن الأولى من المشهورات اللواتي تجرأن على الظهور بروب الاستحمام فقط، حيث رصدت وطن عددا منهن.

لاميتا فرنجية

فقد أثارت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية، جدلاً قبلها بأسابيع بأحدث صورها.

وارتدت لاميتا فرنجية روب استحمام فقط، أثناء تواجدها في دبي بالإمارات.

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وظهرت لاميتا فرنجية بالصورة وهي بشعر مبلل وترتدي روب استحمام أبيض فقط.

ولم تكتف فرنجية بذلك، فقد فتحته من منطقة الصدر، وأمسكت بقطف عنب أحمر وتتأهب لتناوله.

وأرفقت لاميتا فرنجية الصورة بتعليق: (أجواء استوائية في منتجع أنانتار النخلة في دبي).

نيللي مقدسي

وارتدت الفنانة نيللي مقدسي أيضا روب الاستحمام في أحد صورها على (انستجرام).

وظهرت نيللي مقدسي تستلقي على الأريكة في منزلها بالروب، وعلقت: (جمد عقلك).

رانيا يوسف

أما الفنانة المصرية رانيا يوسف، فقد نشرت فيديو لها بروب الاستحمام فقط.

الفيديو الذي نشرته رانيا حينها، ظهرت من داخل شقتها حيث كان الحجر المنزلي الإجباري بسبب فيروس كورونا.

وكانت رانيا يوسف ترتدي روب الاستحمام وقدمت لمتابعيها طريقة للعناية بالشعر.

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وكشفت رانيا في مقطع الفيديو أسرارها للعناية بشعرها بنفسها.

مؤكدة أن تغذية الشعر تعتمد بشكل أساسي على حمام زيت وحمام كريم.

ريم الصانع

وسبق أن ظهرت عارضة الأزياء السعودية ومشهورة مواقع التواصل ريم الصانع، وهي ترتدي “روب الاستحمام”.

وكان مع ريم الصانع صديقها الذي ظهر يرتدي نفس الثوب.

وبعد الانتقادات، علقت “ريم” على بقولها إنها ترتدي كامل ملابسها أسفل “الروب” وارتدته لالتقاط الصورة فقط.

شمس الكويتية

وسبق أن أثارت الفنانة شمس الكويتية الجدل بصورتها بملابس الإستحمام بشكل صريح.

وهو الأمر الذي عرّضها كالعادة للهجوم من قبل الجمهور.

وانتقد معلقون إطلالة شمس حينها خاصة أنها كانت في شهر رمضان الكريم .

مودل روز

وسبق أن احتفلت عارضة الأزياء السعودية مودل روز، بوصول عدد متابعيها لـ12 مليون بروب استحمام.

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وظهرت مودل روز حينها بفيديو ترتدي روب الاستحمام، ثم بفستان شبه عار، لتحتفل بمتابعيها الجدد.

جورجينا

كما شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صورتها بروب الاستحمام.

وعبر خاصية (الستوري) على (انستجرام)، نشرت جورجينا رودريغيز صورتها وهي ترتدي روب استحمام أبيض.

والغريب أن جورجينا بقيت مرتدية ذات المجوهرات التي ظهرت بها خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

فريال يوسف

كما نشرت الفنانة التونسية فريال يوسف صورة لها بروب الاستحمام.

وظهرت فريال أمام المرآة، ويبدو على الصورة أنها التقطتها بعد انتهائها من أخذ حمام هادئ.

حتى إنها علقت على الصورة قائلة “mood”، مما يدل على حالة الاسترخاء والهدوء.

فيفي عبده:

وأدت الراقصة المصرية فيفي عبده وصلة رقص وهي عارية تغطي جسدها بمنشفة استحمام فقط.

ونشرت فيفي عبده الفيديو عبر حسابها الرسمي على (انستجرام).

وظهرت فيه وقد سرحت شعرها وارتدت مجوهراتها.

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كما ولم تنس تزيين يديها وقدميها ووضع مساحيق تجميل كاملة، لكنها لم ترتدِ ثياباً فقط.

وهو ما جعل مؤسس حملة (تطهير المجتمع)، يتقدم ببلاغ ضدها للنائب العام، بتهمة نشر الفسق والفجور.

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