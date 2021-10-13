فيديو روبي بفستان جريء يعرضها للإحراج .. ماذا لاحظ متابعون!

أثارت الفنانة المصرية روبي جدلاً بين متابعيها بأحدث فيديو ظهرت به، حيث نشرت روبي فيديو عبر (انستجرام)، ظهرت خلاله وهي تسير في ردهة فندق.

وارتدت روبي فستاناً أخضر (أوف شولدر)، كشف صدرها بطريقة واضحة.

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كما كان الفستان بفتحة جانبية كشفت كامل ساقها اليمين بطريقة جريئة.

هل اكتسبت روبي وزنا زائدا؟

وعلى الرغم من إشادة الفنانين في تعليقاتهم على إطلالة الفنانة، إلا أن محبيها كان لهم رأي آخر.

فأحدهم لاحظ بروز منطقة البطن لدى الفنانة المصرية، وكتب: (انتي عندك كرش!).

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ووافقه آخر الرأي وقال: (كأنه سمنانة). وكتب آخر: (روبي مبقتش روبي). وسخر آخر في تعقيبه: (الشطان ضحك عليكي يا روبـي ومفهمك انك وحده ست).

هنا شيحة عيد ميلاد روبي

وفي سياق آخر، احتفلت الفنانة قبل أيام بعيد ميلادها الـ40. وهنأت الفنانة هنا شيحة، صديقتها روبـي بنشر صورة جريئة تجمعهما سوياً.

وظهرت روبي وهنا شيحة وهما ترتديان هوت شورت جينز.

بينما اختلفت ألوان التيشرت، فإحداهن لونه أبيض، والأخرى أسود.

وعلقت هنا شيحة على الصورة: (عيد ميلاد سعيد).

فستان فاضح

هذا وقد تعرضت روبي لموجة انتقادات حادة من متابعيها بسبب فستان جريئ.

وظهرت روبي بالصورة التي نشرتها عبر (انستجرام)، وهي تجلس أمام المرآة.

وارتدت الفنانة فستاناً باللون الذهبي، لا يغطي سوى القليل من جسدها.

وتركت شعرها الأسود منسدلا، واستكملت إطلالتها بحذاء ذهبي أيضاً يتلاءم مع فستانها.

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ولم ترفق الفنانة المصرية الصورة سوى بتعليق عبارة عن إيموجي نجمة. و ذلك في إشارة إلى لمعان فستانها كالنجوم.

مسلسل شقة 6

وعلى الصعيد الفني، يُعرض حاليا لروبي مسلسل شقة 6 .

وتدور أحداث المسلسل حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة المسلسل.

ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة.

ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف. وتتواصل روبـي من خلال أحداث المسلسل مع عوالم خارقة للطبيعة.

و ذلك يجعل الفنانة تصل إلى مجموعة من الحقائق تغير حياتها ومسار الشخصيات حولها.

والمسلسل من إخراج محمود كامل، وقصة مصطفى يوري، وسعاد القاضي. وهو تأليف سعاد القاضي، ورفيق القاضي، ونبيل شعيب، ومحمود وحيد.

وشقة 6 من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن.

ويشارك في بطولته من أحمد حاتم، وصلاح عبد الله، وهاني عادل، ورحاب الجمل وغيرهم.

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