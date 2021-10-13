فيديو رقص فيفي عبده للإيطاليين يثير ضجة واسعة!

أدت الراقصة المصرية فيفي عبده، وصلة رقص على أغنية (أنا مش فاضيلكو) للفنان الشعبي أحمد شيبة.

جاء ذلك ضمن الدورات التدريبية التي تعطيها فيفي عبده لتعليم فنون الشرق الرقصي في إيطاليا.

وظهرت فيفي عبده بالفيديو الذي نشرته على (انستجرام)، بجلابية سوداء وربطة شعر باللون الأحمر.

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ووسط تصفيق المتدربات، بدأت فيفي ترقص على أغنية الفنان الشعبي.

وعقبت: (أنا مش فاضيلك أحمد شيبة إيطاليا).

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فيفي عبده

كما وثقت فيفي قبل أيام لحظة وصولها إلى إيطاليا للمشاركة في مهرجان (قشطة رقص).

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ونشرت الراقصة مقطع فيديو فور وصولها معقبة: (مهرجان قشطة رقص، الراقصات كلكم، فرحانة أني هاشوفكوا في إيطاليا).

كما قالت: (دي أول سفرية ليا خارج مصر من وقت كورونا، أشوفكم قريبا بحبكم).

“آه يا ملبن”

وكتبت فيفي على الفيديو: (مساء الفل أنا لسه واصلة إيطاليا لحضور وتكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا).

كما وكشفت فيفي عبده لجمهورها كواليس من تدريباتها للفتيات هناك وسط ترحيب وتصفيق لها منهن في القاعة.

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ورقصت فيفي على أغنية (آه يا ملبن)، للفنان محمود شكوكو.

متابعون: “احترمي سنك”

وعلقت: (‏يا مساء الفل أغنية يا ملبن من إيطاليا بحبك).

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لكن الراقصة تعرضت لهجوم من متابعيها الذين طالبوها باحترام سنها.

راقصة مصر الأولى

وفي لقاء سابق، رفضت فيفي عبده إطلاق لقب راقصة مصر الأولى على أحد من الراقصات.

كما أضافت: (مافي أولى وتالتة ورابعة، مين بيعطي الألقاب دي أصلا؟ احنا ما يهمناش إلا أنها تكون مقبولة والناس بتحبها ولا لأ).

وتحدثت فيفي عبده عن سبب اختفاء الراقصات المصريات عن الساحة، وتصدر الراقصات الأجنبيات.

وقالت فيفي: (الأجنبية أجرها رخيص، وما بقاش في إيد تتمد لينا).

تحرك قضائي ضد فيفي

وتجاهلت فيفي قرار جهات التحقيق في مصر، إحالة البلاغ المقدم ضدها.

ويتهمها البلاغ بنشر الفسق والفجور، إلى نيابة الاستئناف.

كما قررت جهات التحقيق إحالة البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات ضد الراقصة، إلى نيابة الاستئناف.

وكان أشرف فرحت مؤسس حملة (تطهير المجتمع)، قد تقدم ببلاغ ضد فيفي للنائب العام، بتهمة نشر الفسق والفجور.

فيفي ترقص بالمنشفة فقط

واستند فرحات مؤسس حملة (تطهير المجتمع) في بلاغه إلى فيديو فيفي عبده الذي ظهرت خلاله وهي ترقص بالمنشفة فقط.

كما وقال المحامي في بلاغه، إن الفيديو يتنافي مع الآداب العامة لقيم المجتمع المصري.

وتابع: (يعد جريمة طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018).

وأشار إلى نص المادة 25 يُعاقب كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية.

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