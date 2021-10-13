صورة نيفين مندور بعد خروجها من السجن تتصدر التريند.. ما حقيقتها؟

تصدر اسم الفنانة المصرية نيفين مندور، محركات البحث بعد انتشار صورة نادرة لها.

وظهرت نيفين مندور في الصورة المتداولة وقد فقدت الكثير من وزنها.

وبالبحث، تبين أن الصورة قديمة، تعود لعام 2014.

وظهرت فيها الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بـ(فيحاء)، في حفلة خاصة في عيد ميلاد أحد أصدقائها.

سر لقب نيفين مندور (فيحاء)

ويعود لقب فيحاء إلى الدور الشهير التي قدمته نيفين مندور مع الفنان محمد سعد في فيلم (اللي بالي بالك).

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وقبل سنوات، ألقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية القبض على نيفين مندور.

وكان معها آخرين لحيازتهما سجائر ملفوفة بمخدر الحشيش، و4 طلقات نارية بسيارتها.

و ذلك عند مدخل (محرم بك)، غرب المحافظة.

حشيش وأسلحة

وتبين من التحقيقات أنّ سيارة بداخلها 3 أشخاص بينهم الفنانة نيفين مندوروآخريْن، أثناء محاولتهم الهروب من كمين كارفور.

وبتفتيش السيارة عثر بحوزتهم على سيجارة حشيش و4 طلقات نارية، وتحرر محضر بالواقعة حينها.

وأفرج عن نيفين مندور لاحقًا بعد دفع كفالة، وجرى إطلاق سراحها.

تهمة جديدة

وجرى القبض عليها مرى اخرى بتهمة مماثلة في العام 2016، وجرى إخلاء سبيلها بسند إقامة.

ونيفين مندور من مواليد 16 يونيو 1980.

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وكانت بدايتها في التمثيل من خلال مشاركتها في المسرحيات المدرسية وكذلك بالجامعة.

أعمالها الفنية

وجسدت نيفين أولى بطولة لها من خلال فيلم (اللي بالي بالك) عام 2003 مع محمد سعد.

وفي 2005، عادت نيفين للتمثيل مرة أخرى من خلال مشاركتها في مسلسل (راجعلك يا إسكندرية).

وظهرت حينها مع الفنان خالد النبوي.

في نفس العام، شاركت نيفين في بطولة مسرحية (دليلة وشربات).

وهو من بطولة الفنان الراحل عبد الله محمود وفادية عبد الغني.

كما شاركت في المسلسل الكوميدي (مطعم تشي توتو).

وكان المسلسل من بطولة فاروق الفيشاوي، وسمير غانم، كريمة مختار وصلاح عبد الله.

نادرة الظهور

وابتعدت نيفين بعدها عن الساحة الفنية ولم تظهر في أدوار فنية، وبرز اسمها في قضايا المخدرات فقط.

ويُعرف عن نفين ظهورها النادر، سواء على الصعيد الفني أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسابها الرسمي على (فيسبوك) لا يحتوي سوى القليل من الأدعية الدينية والصور التعبيرية.

كما أن نيفين مندور لم تغير صورة حسابها منذ عام 2011.

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