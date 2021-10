صورة لمراسلة “سي إن إن” مع مسؤول بارز في طالبان تثير الجدل

أثارت صورة لمراسلة “سي إن إن” كلاريسا وارد، مع مسؤول بارز بحركة طالبان التي سيطرت على حكم أفغانستان، أثناء إجراء لقاء معه جدلا واسعا على مواقع التواصل.

الصورة التي نشرتها كلاريسا وارد على حسابها بتويتر ورصدتها (وطن) أظهرتها مع مولوي عبد الله محمد، مسؤول بوزارة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في أفغانستان.

A picture is worth a thousand words. You don’t have to zoom in to see how the Taliban’s head of the ministry for the propagation of virtue and prevention of vice in Ghazni feels about sitting down with me. Our story here. https://t.co/Wh7jMkbXjx pic.twitter.com/RzqIzg8nqb

— Clarissa Ward (@clarissaward) October 12, 2021