صندوق الاستثمارات السعودي يسعى لشراء إنتر ميلان ومارسيليا بعد الاستحواذ على نيوكاسل

كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن عزم مجموعة صندوق الاستثمارات العامة في السعودية. بعد استحواذه على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على شراء نادي إنتر ميلان الإيطالي ومارسيليا الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

الاستثمارات السعودية وشراء إنتر ميلان ومارسيليا

وأفادت وسائل الإعلام البريطانية، أن عدد من المستثمرين السعوديين. قد التقوا في الفترة الماضية بالفعل مع ملاك نادي إنتر ميلان، وأن رجال الأعمال الصينيين الذي يمتلكون النادي مستعدون لبيع النادي الإيطالي مقابل مليار يورو.

– 🚨Football Italia |

يعمل صندوق الاسثمارات على شراء انتر ميلان. pic.twitter.com/BXFgpmICkd — عز (@3z_News) October 9, 2021

وأعلن رابطة الدوري الإنجليزي ” البريميرليغ” في بيان نشره يوم الخميس الماضي، أن مجموعة الاستثمارات العامة السعودية. عن استحواذه بشكل كامل على نادي نيوكاسل يونايتد الذي يلعب في دوري الدرجة الممتازة.

وأردف البيان، ” بعد الانتهاء من اختبار الملاك والمديرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، لقد تم بيع النادي إلى هذا التحالف بأثر فوري”.

🗞️ كالتشيو ميركاتو : صندوق الاستثمارات السعودي يعمل على شراء انتر ميلان ايضا من سونينغ pic.twitter.com/vgl62a2Net — 📊 Marwan (@i1mro) October 7, 2021

شراء نيوكاسل يونايتد

وقال محافظ الصندوق السيادي السعودي ياسر الرميان، في تصريح صحفي له في وقت سابق، جاء فيه: ” نسعد بالاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد كأحد أشهر الأندية. في كرة القدم الإنجليزية، ونشكر الجماهير على إخلاصهم لهذا الكيان العريق .على مر السنين ونتطلع للعمل معهم لما فيه مصلحة للنادي”.

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وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة السعودية نحو 430 مليار دولار، والذي تسعى من خلاله .هذا الصندوق لتنويع نشاطاته الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على النفط.

أكملت مجموعة استثمارية يقودها #صندوق_الاستثمارات_العامة، وتضم أيضاً شركة "PCP Capital Partners" و "RB Sports & Media" ("المجموعة الاستثمارية")، عملية الاستحواذ بنسبة 100٪ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي @NUFC pic.twitter.com/xn8L0IduNQ — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) October 7, 2021

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي فريق تشيلسي برصيد 16 نقطة، يليه بفارق نقطة واحدة فريق ليفربول برصيد 15 نقطة، وفي المركز الثالث آتى فريق مانشستر سيتي برصيد 14 نقطة، متساويًا مانشستر يونايتد وإيفرتون وبرايتون بنفس النقاط على الترتيب.

بينما في المركز السابع جاء فريق برينتفورد برصيد 12 نقطة، متساويًا مع صاحب المركز الثامن فريق توتنهام بنفس النقاط، وفي التاسع جاء فريق وست هام يونايتد برصيد 11 نقطة، أما في عاشر الترتيب برصيد 10 نقاط خلال منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الجاري.

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