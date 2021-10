تركي الفيصل في أزمة بعد ما ذكره عن أسامة بن لادن في كتابه “الملف الأفغاني”

يبدو أن الأمير السعودي تركي الفيصل، الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، قد وضع نفسه في أزمة. بسبب تناقض ما قاله عن زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن في كتابه الجديد “الملف الأفغاني”، وهو ما يناقض ما ذكره عنه في لقاءات سابقة.

وكان تركي الفيصل قد تناول في كتابه الجديد زعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن. لكنه في مقابلة حديثه ناقض نفسه حول العلاقة بابن لادن، ولقاءاته معه.

وفي مقابلة حديثة مع مجلة “نيو لاين”، قال الفيصل إنه لم يكن قريبا من بن لادن، ولم يلتق به سوى مرة واحدة على الأراضي السعودية.

وفي التفاصيل، قال الفيصل في كتابه الجديد إن السعودية أبقت على علاقات مع طالبان، لأنها كانت تريد من الحركة تسليمها بن لادن.

ورغم معرفته بعائلة بن لادن، قال الفيصل إنه لم يلتقه في حياته سوى مرة واحدة في السعودية بعد الانسحاب السوفيتي من أفغانستان. وإن بن لادن عرض عليه المساعدة للإطاحة بحكومة جنوب اليمن المدعومة من موسكو.

ووصف تركي بن لادن في كتابه بأنه “عانى من الإحساس بالظلم، وأنه الرجل شبه المتعلم الذي لديه خبرة محدودة بالعالم. لكن قناعاته الدينية والسياسية قوية”.

So how many times has Turki met Bin Laden?

In 2002 he said: “Turki said that he met with bin Laden several times in Pakistan and described him as a “relatively pleasant man” (links below)

Now he says: “he was not close to bin Laden and only ever met him once in Saudi Arabia”

— asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) October 12, 2021