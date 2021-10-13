انفصال يعقوب بوشهري وفاطمة الأنصاري .. فيديو لفوز الفهد يثير جدلاً!

تواجه الفاشينستا الكويتية فوز الفهد، اتهاماً بالسخرية والشماتة من أنباء انفصال مواطنها يعقوب بوشهري، والفاشينستا السعودية فاطمة الأنصاري.

جا ء ذلك بعد ظهور فوز الفهد بفيديو عبر (سناب شات)، قالت فيه: (في خبر وايد حلو..الخبر هاذا رح تموتون عليه).

لكن فوز استكملت تناول السوشي، ضمن دعاية مدفوعة للمطعم الذي ظهرت داخله.

وهو ما فسره المتابعون بالسخرية والشماتة من أنباء انفصال الثنائي اللذان كانا صديقاها في يوم من الأيام.

علاقة فوز الفهد ويعقوب بوشهري!

حيث ربطت صداقة قوية فوز الفهد بيعقوب بوشهري، وسط أنباء حينها عن وجود علاقة عاطفية بينهما.

واعتادت فوز ويعقوب على الظهور برفقة أصدقائهما ومن بينهم نورة العميري، وقضاء الوقت معاً في لندن.

وانتهت علاقة فوز ببنات الأنصاري أمل وفاطمة، بسبب ارتباطهن بشباب الكويت.

أنباء انفصال فاطمة ويعقوب

و ذكرت أنباء حينها أن فوز كانت سبب تعرفهن على عيسى المرزوق والذي هو زوج أمل الأنصاري حالياً.

وكانت فوز أيضاً سبب تعارف يعقوب بو شهري زوج فاطمة الأنصاري.

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وتصدر يعقوب بوشهري، وزوجته فاطمة الأنصاري، التريند عبر (تويتر)، بعد أنباء عن انفصالهما.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء انفصالهما بعدما نشر يعقوب صورة ظهر فيها بدون دبلة.

سيارة فاخرة من أمل لشقيقتها

وكان تلك الإشارة، الأولى، تبعها تأكيد الناشطين أن الزوجان قاما بإلغاء متابعة بعضهما على (انستجرام).

كما أن أمل الأنصاري نشرت فيديو يوثق لحظة إهدائها شقيقتها فاطمة الأنصاري، سيارة فاخرة.

و ذلك وسط غياب يعقوب بوشهري، وهو ما فسره المغردون بحدوث الطلاق.

سوالف لندن

كما زاد فهد الزهراني، زوج شقيقة فاطمة، الجدل بتغريدة له عبر (تويتر).

وقال فيها: (إذا خانتك قيم المبادئ، فحاول ألا تخونك قيم الرجولة، والأيام بتكشف سوالف لندن).

ولم يصدر تصريح رسمي من الأطراف المعنية حول حدوث الطلاق بينهما رسمياً حتى الآن.

زواج فاطمة ويعقوب

يشار إلى أن يعقوب وفاطمة ارتبطا قبل أشهر فقط، وقضيا شهر العسل في فرنسا.

وشارك يعقوب حينها جمهوره مكان إقامته لقضاء شهر العسل مع زوجته، حيث كتب (فرنسا).

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ونشر صورة بطاقة ترحيب من الفندق المقيم فيه مع باقة من الزهور البيضاء، وذلك فور وصوله إلى الفندق.

غزل وحب

كما نشرت فاطمة صورة ليعقوب داخل الطائرة، وعلقت: (اللهم اجعل بيني وبين زوجي من المودة والرحمة أفضلها).

وتغزلت فاطمة بزوجها عبدالله بوشهري بوضع صورتها بالأبيض والأسود على (انستجرام) مرفق بتعليق: (يكفيني من نعيم الدُنيا انِك معي).

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