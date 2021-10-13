النظام المصري ينتقم من الدكتور أيمن منصور ندا بعد مقال “إعلام البغال”

قررت النيابة العامة المصرية، تجدد حبس الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة لخمسة عشر يوما، بالإضافة إلى أربعة أيام سابقة على حكم الحبس، وذلك في محاولة من النظام المصري لتحذير كل من تسول له نفسه بانتقاد الإعلام الرسمي.

وقال الإعلامي حافظ الميرازي في بوست تابعته “وطن” على فيسبوك، إن مصدر موثوق ومتابع لقضية الدكتور أيمن أبلغه بأنه تم تغيير زنزانته. من غرفة يشاركه فيها فقط قاض سابق متهم إلى زنزانة محشور بها ضمن ثلاثين مشتبها به ومحبوسا بقسم الشرطة!

تمديد حبس الدكتور أيمن منصور ندا

وعلق الميرازي على تجديد حبس الميرازي قائلاً :” تصور كثيرون ان حبس د. ايمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام. جامعة القاهرة لخمسة عشر يوما بالإضافة إلى أربعة أيام سابقة على حكم الحبس، كفيلة ك”قرصة أذن” لمن تسول له نفسه بانتقاد الشتامين الموَّجَهين في الإعلام المصري، او كشف الفساد لرئيس جامعته، الواصل هاتفيا وأمنيا، لكن يبدو أن الانتقام قد بدأ ولم ينته بعد كعبرة للجميع! “.

وأضاف :” معروف ان د. ايمن منصور، بغض النظر عن مكانته الجامعية، يعاني كبني آدم من عدة امراض مزمنة تشمل القلب والضغط والسكري!! “.

كيف رأى الإعلامي محمد السطوحي تجديد حبس ندا

وبدوره علق الإعلامي محمد السطوحي على قرار تجديد حبس الدكتور أيمن منصور ندا لمدة ١٥ يومًا جديدة . متسائلا عن الهدف من احتجازه، مع العلم بمكان اقامته وسهولة احضاره.

وقال السطوحي في بوست على فيسبوك تابعته “وطن”، ” يمكن وضع كل الاتهامات التقليدية طبقًا لقانون الإرهاب لحبسه. لكن الدكتور أيمن شخصية معروفة وقضيته لم تعد خافية على أحد والكل يعلم بمقالاته الأخيرة التي كشف فيها بالوثائق عن إهدار المال العام والفساد بجامعة القاهرة ومن قبلها مقالات تشريحية. لمأساة الإعلام المصري، وبالتالي كان المتوقع والطبيعي في دولة ترفع شعار سيادة القانون ومحاربة الفساد أن يتم التحقيق فيما ورد فيها من اتهامات لرئيس الجامعة د. عثمان الخشت خاصة بعد أن قدم د. أيمن تلك الوثائق لمباحث الأموال العامة. لكن تجاهل كل ذلك وحبس الرجل الذي كشف عن الفساد وقدم تلك الوثائق يفتح الباب لعلامات استفهام كبيرة “.

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كما أضاف السطوحي :” هذه القضية لم تعد تخص شخصًا واحدًا ولو كان أستاذًا جامعيًا بارزًا، بل تمس مجمل الأوضاع بينما يتم إرسال. وفد كبير لإقناع السلطات الأمريكية بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر! “.

وأعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة في مارس/آذار الماضي، إيقاف الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون عن العمل. حتى استكمال التحقيق الداخلي معه حول واقعة تعديه على وكيل الكلية السابق وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية.

إعلام البغال: من أحمد موسى إلى كرم جبر!!

وبدأت الأزمة بعدما كتب ندا مقالاً على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” (حذفه الموقع بعد وقت قليل من نشره). بعنوان: “إعلام البغال: من أحمد موسى إلى كرم جبر!!”.

مقال “إعلام البغال” كان الثامن ضمن سلسلة مقالات كتبها أستاذ الإعلام المصري هاجم خلالها مذيعين وصحافيين. ومسؤولين في المؤسسة الإعلامية. التي يتبع معظمها للمخابرات العامة المصرية بقيادة اللواء عباس كامل، المدير السابق لمكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما يشرف عليها مساعده وذراعه اليمنى المقدم أحمد شعبان. الذي كتب رداً على مقال منصور ندا، مقالاً على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بعنوان “كلمات في فقه الجدل”، استشهد فيها بكلمات الإمام محمد عبده “لا صلاح في الاستبداد بالرأي وإن خلصت النيات”.

وأثارت المعركة بين أستاذ الإعلام من جهة، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمقدم أحمد شعبان وبعض المذيعين من جهة أخرى.

كما استغراب الكثيرين في مصر إذ إنه لم يجرؤ أحد قبل ذلك على توجيه النقد إلى المسؤولين عن المؤسسة الإعلامية التي تديرها المخابرات العامة، فما بالك بشخص هاجم المسؤول الأول باسمه وهو المقدم أحمد شعبان، المعروف في الوسط الصحافي بـ”رئيس تحرير مصر”، ليس ذلك فقط، بل وصل هجومه إلى العقيد محمود، نجل الرئيس السيسي.

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