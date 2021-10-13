اشتباك بالأيدي وتبادل الشتائم بين جماهير منتخب العراق ولاعبيه بعد التعادل أمام الإمارات (شاهد)

تعارك عدد من جماهير المنتخب العراقي مع لاعبي منتخب بلادهم، بعد نتيجة التعادل المخيبة للآمال أمام منافسه منتخب الإمارات بهدفين لكليهما، في إطار تصفيات قارة آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، والتي جمعت كلا المنتخبين على أرض ملعب “زعبيل” بإمارة دبي.

الجماهير العراقية والاعتداء على المنتخب

ونشر النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر من خلاله اعتداء عدد من الجماهير العراقية على حافلة منتخب العراق بعد خروجها من ملعب ” استاد زعبيل”، نتيجة عدم رضاء تلك الجماهير على نتيجة المباراة التي خرج بها منتخب بلادهم.

وقد تدخلت شرطة إمارة دبي، في فض ذلك العراك الذي نشب بين عدد من جماهير العراقية مع لاعبي منتخب بلادهم داخل أحد شوارع إمارة دبي.

مباراة منتخب العراق والإمارات

وتعادل منتخب العراق أمام مضيفه الإمارات بهدفين لكليهما، ضمن تصفيات آسيا لمونديال كأس العالم 2022.

وقد سجل هدفي منتخب العراق “أسود الرافدين”، محمد العطاس بعد ارتكابه الخطأ .وتسجيل هدف في مرمى فريقه في الدقيقة ال74، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال89 عن طريق أيمن حسين.

بينما سجل هدفي منتخب الإمارات، اللاعب كايو كانيدو كريا في الدقيقة ال33، بينما هداف المنتخب الإماراتي علي مبخوت هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكلا المنتخبين.

تشكيلة منتخب العراق

ولعب المدرب “ديك أدفوكات” في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف لتلك المواجهة منتخب الإمارات، حيث تواجد في حراسة المرمى فهد طالب.

بينما في دفاع جاء كلاً من: علي عدنان، فرانس بطرس، ضرغام إسماعيل. وفي خط الوسط آتى كلاً من: بشار رسن، إبراهيم بايش. همام طارق، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، مهند علي، أيمن حسين، علاء عبد الزهرة.

تشكيلة منتخب الإمارات

ودخل المدرب “بيرت فان مارفيك” في مواجهة نظيره الضيف منتخب العراق، فقد كان في حراسة المرمى علي خصيف.

بينما في دفاع جاء كلاً من: محمد العطاس، شاهين عبد الرحمن، وليد عباس، وفي الوسط آتى كلاً من: عمر عبد الرحمن، بندر محمد، فابيو دي ليما، أما في خط الهجوم آتى كلاً من: علي مبخوت، كايو كريا، سبيستيان تيجالي.

ترتيب الفريقين في تصفيات آسيا لمونديال كأس العالم 2022

ويحتل منتخب الإمارات في المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق كبير. عن المتصدر منتخب إيران برصيد 10 نقاط.

وجاء منتخب العراق في المركز الخامس .متساويًا بنفس الرصيد مع منتخب الإمارات، خلال تصفيات آسيا لمونديال كأس العالم 2022.