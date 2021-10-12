نفي اشاعة وفاة السديس
مواقع التواصل تداولت اشاعة عن وفاة السديس
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وفاة السديس .. فيديو يكشف الحقيقة وآخر ظهور له

كتب أنس السالم
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نفت وسائل إعلام سعودية، ما يتداول عن وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .

جاء ذلك بعد انتشار اشاعة على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل الإجتماعيّ، مفادها وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس .

آخر ظهور للشيخ السديس

وكان أحدث ظهور للشيخ السديس، اليوم الثلاثاء، حيث زار مكتبة الملك فهد الوطنية.وفق صحيفة “سبق” السعودية

وكان في استقبال السديس أمين عام المكتبة الدكتور منصور بن عبدالله الزامل وعدد من كبار موظفي المكتبة.

السديس يزور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
السديس يزور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

 

واستمع “السديس” من أمين عام المكتبة الدكتور منصور بن عبدالله الزامل خلال الزيارة لشرح وافٍ عن أهداف المكتبة ومحتوياتها ونظام الإيداع المعمول به وخطواتها في هذا الشأن.

السديس في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
السّديس في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

 

كما اطلع على أبرز مهام المكتبة والدور المنوط بها وما أنجزته خلال السنوات الماضية، وتم بحث سبل التعاون بينها وبين مكتبة الحرمين.

وتجوّل السّديس والوفد المرافق بين إدارات المكتبة وأقسامها المختلفة.

كما اطلع خلالها على قاعات المجموعات العامة وما تضمه من كتب ومراجع، والمخطوطات والكتب النادرة ومن ذلك المصحف الشريف الذي يعود تاريخه للقرن الثالث الهجري.

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كما سجل كلمة في سجل الزيارات، أشاد فيها بما شاهده من مقتنيات نادرة تمتلكها المكتبة، وبما تقدمه من خدمات جليلة للباحثين والباحثات والمجتمع.

 

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