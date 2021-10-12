هاتريك رونالدو يقود البرتغال بفوز ساحق على لوكسمبورغ (فيديو)

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده بفوز عريض بخمسة أهداف نظيفة. دون مقابل على منافسه لوكسمبورغ، في إطار منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

هاتريك رونالدو ومنتخب البرتغال

وأحرز النجم كريستيانو رونالدو هدف اللقاء الأول في المباراة في الدقيقة ال8 عبر ركلة جزاء .تحصل عليها منتخب البرتغال ليسددها ببراعة في شباك مرمى منافسه لوكسمبورغ، وفي الدقيقة ال13 سجل هدف أخر من ركلة جزاء أخرى تحصل عليها الفريق في المباراة.

كما وسدد زميله برونو فيرنانديز الهدف الثالث في شباك لوكسمبورغ في الدقيقة ال17 سجلها بقوة من داخل منطقة الجزاء. على يمين حارس المرمى، أما الهدف الرابع فقد سجله جواو بالينيا في الدقيقة ال69 برأسية كروية جاءت من ركلة ركنية ثابتة.

وسجل صاروخ ماديرا هدف الثالث والهاتريك في الدقيقة ال87 برأسية رائعة. سددها اللاعب على يسار حارس المرمى بعد كرة عرضية في العمق، لتنتهي المباراة بفوز منتخب البرتغال بخماسية نظيفة دون رد.

كما وشهد اللقاء السيطرة والقوة لمنتخب البرتغال أمام منافسه لوكسمبورغ. الذي قدم الأداء والمستوى الباهت، في ظل الاستحواذ والسيطرة لأصحاب الأرض على مجريات أحداث المباراة.

تشكيلة منتخب البرتغال

ولعب المدرب فيرناندو سانتوس في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف، حيث تواجد في حراسة المرمى روي باتريسيو.

هاتريك جديد ينضم إلى ثلاثيات كريستيانو رونالدو ⚽️⚽️⚽️ بثلاثية في شباك لوكسمبورج،وصل رونالدو إلى الهاتريك رقم 58 في مسيرته الكروية 🐐 رونالدو أصبح أكثر من سجل ثلاثيات في تاريخ المنتخبات، 🔟 حتى الآن 🔝 لا يوجد لاعب في التاريخ سجل هذا العدد من قبل في تاريخ منتخب البرتغال 🇵🇹 pic.twitter.com/yxsoynmNgG — جول العربي – Goal (@GoalAR) October 12, 2021

بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: رافائيل جيريرو، روبين دياش، بيبي، جواو كانسيلو، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: برونو فيرنانديش، دانيلو بيريرا، جواو موتينيو، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، ديوجو جوتا، كريستيانو رونالدو، أندريه سيلفا.

اقرأ المزيد: منتخب إنجلترا يسقط في فخ التعادل أمام هنغاريا في مباراة مثيرة (شاهد)

تشكيلة منتخب لوكسبورغ

ودخل المدرب ” لوك هولتز” بتشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف منتخب البرتغال، فقد تواجد في حراسة المرمى أنتوني موريس.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: ماكسيم شانو، لوران يانس، ميكاييل بينتو، كما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: سيباستيان ثيل، ليوناردو باريرو مارتينس، أوليفييه ثيل، لكن في هجوم الفريق آتى كلاً من: جيرسون رودريغيز، دانيل سيناني، فينسينت ثيل.

#رونالدو لا يتوقف

يقود منتخب #البرتغال للفوز على لوكسبمورج بخماسية نظيفة سجل منها 3 أهداف ضمن التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2022 – سجل 25 هدفاً في آخر 16 مباراة بالتصفيات

– سجل 38 هدفاً في عام 2021

– سجل 10 «هاتريك» مع البرتغال

– يصل للهدف رقم 115 دولياً pic.twitter.com/L8U5raFxZ0 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 12, 2021

ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

ويحتل منتخب البرتغالي وصافة ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر منتخب صربيا برصيد 17 نقطة، كما وجاء منافسه منتخب لوكسبمبورغ في المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، خلال التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»