منتخب السعودية يفوز على الصين في غياب ياسر الشهراني (فيديو)

حقق منتخب السعودية الفوز على منافسه منتخب الصين بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين، في مباراة شهدت القوة والإثارة .بين كلا المنتخبين في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

أهداف منتخب السعودية

وأحرز أولى أهداف منتخب السعودية اللاعب سامي النجعي في الدقيقة ال15 بتسديدة قوية جاءت على يسار حارس مرمى المنتخب الصيني، بينما سجل ذات اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة ال38. بأقدامه داخل الشباك بعد عرضية جميلة.

وفي الدقيقة ال72 جاء الهدف الثالث عن طريق فراس البريكان في هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب بقوة داخل شباك المنتخب الصيني.

هدفي منتخب الصين

وآتى الهدف الأول للمنتخب الصيني في شباك منتخب السعودية في الدقيقة ال46 عن طريق ألوسو غونسالفيس. في زواية صعبة فشل حارس مرمى المنتخب السعودي في التصدي لها، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال87 عن طريق وو شي، لينتهي اللقاء بفوز منتخب السعودية بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين.

استبعاد ياسر الشهراني

وقد غاب لاعب الظهير الأيسر السعودي ونجم فريق الهلال ياسر الشهراني، عن تشكيلة الفريق لمواجهة منتخب الصين، بسبب شعور اللاعب ببعض الآلام العضلية عقب التدريبات الجماعية يوم الاثنين الماضي ليقرر المدرب استبعاده عن قائمة تشكيلة المنتخب.

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تشكيلة منتخب السعودية

ودخل المدرب الفرنسي هيرفي رونار، بتشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف منتخب الصين، حيث جاء في حراسة المرمى محمد العويس.

وفي دفاع الفريق كان كلاً من: سلطان الغنام، عبد الله مادو، علي البليهي، بينما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من: عبد الله عطيف، محمد كنو.

لم تشهد مباراة منتخبنا الوطني أمام الصين حصول أي من لاعبي الأخضر على بطاقة صفراء، وبالتالي لا توجد أي إيقافات على لاعبي منتخبنا في المباراة القادمة أمام أستراليا.#السعوديه_lلصين pic.twitter.com/WWBy1FHTGy — الإعلام والاتصال (@SaudiFFcomms) October 12, 2021

وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، فهد المولد، صالح الشهري.

ترتيب المجموعة في تصفيات آسيا لمونديال كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب السعودية قائمة تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 .برصيد 12 نقطة، يليه منتخب أستراليا برصيد 9 نقاط في المركز الثاني.

أخضر عبر 💚

مثل الصقر 🦅 منتخبنا 12/12 🔝🌟#السعودية_الصين pic.twitter.com/gA6IjewQKt — مجلس جمهور المنتخب السعودي 🦅 (@SaudiNTFans) October 12, 2021

أما في المركز الثالث جاء منتخب عمان برصيد 6 نقاط، متساويًا بذلك مع منتخب اليابان بنفس الرصيد. من النقاط، وفي المركز الخامس جاء منتخب الصين برصيد 3 نقاط، كما وآتى في أدنى ترتيب المجموعة منتخب فيتنام دون إحراز أي من النقاط.

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