منتخب الجزائر يقسو على النيجر بنتيجة ثقيلة في تصفيات كأس العالم 2022

نجح منتخب الجزائر من التغلب على منافسه النيجر برباعية نظيفة دون مقابل، في إطار منافسات تصفيات قارة أفريقيا. المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، والتي جمعت كلا المنتخبين على ملعب ” سيني كونتشي”.

أهداف منتخب الجزائر في شباك النيجر

وأحرز الهدف الأول لمنتخب الجزائر “محاربو الصحراء” في الدقيقة ال20 بتسديدة قوية سجلها اللاعب بقوة. في شباك حارس المرمى، وفي الدقيقة ال33 سجل الهدف الثاني اللاعب عيسى ماندي سددها. بقوة من داخل منطقة الجزاء على يسار حارس شباك المرمى.

وفي الدقيقة ال48 سجل اللاعب إسماعيل بن ناصر الهدف الثالث في هجمة مرتدة سريعة. سجلها اللاعب على يمين حارس مرمى منتخب النيجر.

وسجل الهدف الرابع القاتل في الدقيقة ال54 عن طريق بغداد بونجاح.بتسديدة قوية سكنت في شباك المرمى بعد عرضية جميلة من رياض محرز، لينتهي اللقاء بفوز منتخب الجزائر بأربعة أهداف نظيفة دون رد.

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تشكيلة منتخب الجزائر

ولعب المدرب الجزائري جمال بلماضي بتشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف منتخب النيجر، حيث تواجد في حراسة المرمى رايس مبولحي.

وفي خط الدفاع آتى في التشكيلة كلاً من: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال العمري، كما في وسط الفريق جاء كلاً من: فريد بولاية، سفيان فيجولي، رشيد غزال، رامز زروقي، أما في خط هجوم الفريق جاء ثلاثي اللاعبين، رياض محرز، بغداد بونجاح.

خطوة بخطوة من أجل تحطيم رقم إيطاليا القياسي 🔥 منتخب الجزائر يصل إلى المباراة رقم 31 على التوالي بدون هزيمة 🇩🇿 أكثر منتخب عربي وإفريقي يملك سلسلة لا هزيمة عبر التاريخ 🔝 7 مباريات فقط تفصله عن تخطي رقم منتخب إيطاليا التاريخي 💪 ما يحققه جمال بلماضي ومحاربي الصحراء لا يصدق ❤️ pic.twitter.com/zmDr6ICZOt — جول العربي – Goal (@GoalAR) October 12, 2021

تشكيلة منتخب النيجر

ودخل المدرب الفرنسي جون ميشيل كافالي في تشكيلة أساسية في مواجهة منتخب الجزائر، حيث كان في حراسة المرمى كاسالي داودا.

كما وجاء في دفاع الفريق آتى كلاً من: ياكوبا ماغاغي، زكريا سليمان، هيرفي ليبوي. كما في وسط الفريق جاء كلاً من: سليماني ديلا ساكو، أمادو سابو، محمد وونكي، علي محمد، واعتمد في خط هجوم الفريق كلاً من: موسى مازو، أمادو موتاري، عبد البار أدجي.

رياض محرز مع منتخب الجزائر 👇 ⚽️⚽️ 🆚 النيجر

⚽️🅰️ 🆚 النيجر نجح في تسجيل 10 أهداف خلال أخر 10 مباريات له بقميص منتخب بلاده 👕🇩🇿 وصل إلى هدفه الدولي رقم 25، ليصبح خامس الهدافين التاريخيين لمحاربي الصحراء 🤩🔥 قائد حقيقي ❤️👑 pic.twitter.com/oTnxPjT3Hr — جول العربي – Goal (@GoalAR) October 12, 2021

ورفع منتخب الجزائر رصيده من النقاط بعد الفوز على منتخب النيجر إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، كما وتجمد رصيد منتخب النيجر بثلاثة نقاط في المركز الثالث بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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