مباراة منتخب الجزائر والنيجر في تصفيات كأس العالم 2022
مباراة منتخب الجزائر والنيجر في تصفيات كأس العالم 2022
Videoرياضة

منتخب الجزائر يقسو على النيجر بنتيجة ثقيلة في تصفيات كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
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نجح منتخب الجزائر من التغلب على منافسه النيجر برباعية نظيفة دون مقابل، في إطار منافسات تصفيات قارة أفريقيا. المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، والتي جمعت كلا المنتخبين على ملعب ” سيني كونتشي”.

أهداف منتخب الجزائر في شباك النيجر

وأحرز الهدف الأول لمنتخب الجزائر “محاربو الصحراء” في الدقيقة ال20 بتسديدة قوية سجلها اللاعب بقوة. في شباك حارس المرمى، وفي الدقيقة ال33 سجل الهدف الثاني اللاعب عيسى ماندي سددها. بقوة من داخل منطقة الجزاء على يسار حارس شباك المرمى.

وفي الدقيقة ال48 سجل اللاعب إسماعيل بن ناصر الهدف الثالث في هجمة مرتدة سريعة. سجلها اللاعب على يمين حارس مرمى منتخب النيجر.

وسجل الهدف الرابع القاتل في الدقيقة ال54 عن طريق بغداد بونجاح.بتسديدة قوية سكنت في شباك المرمى بعد عرضية جميلة من رياض محرز، لينتهي اللقاء بفوز منتخب الجزائر بأربعة أهداف نظيفة دون رد.

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تشكيلة منتخب الجزائر

ولعب المدرب الجزائري جمال بلماضي بتشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف منتخب النيجر، حيث تواجد في حراسة المرمى رايس مبولحي.

وفي خط الدفاع آتى في التشكيلة كلاً من: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال العمري، كما في وسط الفريق جاء كلاً من: فريد بولاية، سفيان فيجولي، رشيد غزال، رامز زروقي، أما في خط هجوم الفريق جاء ثلاثي اللاعبين، رياض محرز، بغداد بونجاح.

تشكيلة منتخب النيجر

ودخل المدرب الفرنسي جون ميشيل كافالي في تشكيلة أساسية في مواجهة منتخب الجزائر، حيث كان في حراسة المرمى كاسالي داودا.

كما وجاء في دفاع الفريق آتى كلاً من: ياكوبا ماغاغي، زكريا سليمان، هيرفي ليبوي. كما في وسط الفريق جاء كلاً من: سليماني ديلا ساكو، أمادو سابو، محمد وونكي، علي محمد، واعتمد في خط هجوم الفريق كلاً من: موسى مازو، أمادو موتاري، عبد البار أدجي.

ورفع منتخب الجزائر رصيده من النقاط بعد الفوز على منتخب النيجر إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، كما وتجمد رصيد منتخب النيجر بثلاثة نقاط في المركز الثالث بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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