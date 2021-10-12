فيديو رقص محمد رمضان مع مضيفات الطيران يشعل ضجة .. ويظهر عارياً في طائرته!

نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو، وهو يرقص رفقة مضيفات على متنة طائرته الخاصة أثناء سفره للجونة.

وعلّق محمد رمضان على الفيديو بقوله: “المضيفة الفرفوشة رزق”.

غير أنّ الجمهور هاجم الفنان المصري، ووصفوا تصرفاته بالمستفزة وغير اللائقة، بينما تساءل البعض عن زوجته، معتبرين أنه لا يحترمها بسبب هذه التصرفات.

كما نشر رمضان، صوراً على حسابه في انستغرام، ظهر فيها عاري الصدر، خلال تواجده على متن طائرته .

رقص مهيرة عبدالعزيز مع محمد رمضان

وقبل أيام، أثارت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، الجدل بعد انتشار فيديو، ظهرت فيه وهي ترقص مع الفنان المصري مـحمد رمضان في إحدى السهرات .

وتعرّضت مهيرة عبدالعزيز لهجوم من الجمهور بسبب رقصها مع الفنان المصري على انغام احدى اغانيه .

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الإعلامية الإماراتية الجدل مع الفنان المصري “رمضان”. إذ ظهرت في مقطع فيديو وهي ترحب بمحمد رمضان وتحتضنه وتقبله.

وفي وقت لاحق حذفت مهيرة الفيديو من حسابها، بعد تصاعد موجة الانتقادات إليها.

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كما ردت الإعلامية الإماراتية عبر حسابها في تويتر، قائلة: “محمد رمضان صديق عزيز على قلبي وهو متل أخي أفرح لنجاحاته متل ما بيفرح لنجاحاتي.. كل الحب والاحترام لموهبته في مسلسل موسى”.

في سياقٍ منفصل، أعلن الفنان المصري مـحمد رمضان، عن تعاقده مع شركة “MediaHub – سعدي جوهر” لتقديم عمل درامي في رمضان 2022.

ونشر محمد رمضان صورته مع المنتج محمد السعدي، عبر حسابه على “إنستغرام”.

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وقال الفنان المصري: “تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان 2022 من إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد للمخرج الكبير محمد ياسين”.

كما ظهر الفنان المصري رمضان خلال إعلانه عن مسلسله الجديد بـ”تيشرت” عليه العلم الأمريكي وعلامة وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.