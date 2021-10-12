روان بن حسين تعلق على فيديو رقصها وقبلاتها لسعد لمجرد: لن نتزوج!

خرجت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين، عن صمتها بعد تصدرها التريند بسبب سعد لمجرد.

روان بن حسين: لا تفترضوا

وقالت روان بن حسين في فيديو عبر حسابها على (سناب شات)، أنه لا يوجد داع للجدل.

مضيفة: (صدقوني المرة الجاية اللي بتزوج فيها، ما راح يكون شخص مشهور).

وأشارت الفاشينستا إلى أنها لا تريد أن يكون لدى زوج المستقبل حسابات عبر مواقع التواصل.

(لا علاقة عاطفية بيننا)

وتابعت: (أرجوكم أرجوكم لا تفترضوا من نفسكم).

وأشارت روان إلى أنها احتضنت سعد لمجرد وقبلته ورقصت معه كأي مُعجبة.

مشددةً على أنه لا علاقة عاطفية تجمع بينهما.

أحضان وقُبلات

وكانت روان بن حسين قد ظهرت بفيديو متداول وهي تركض باتجاه سعد لمجرد.

وذلك خلال الحفل الشبابي الذي أحياه الأخير في دبي، والذي أقيم في Address Dubai Marina.

وظهرت الفاشينستا وهي وتحتضن لمجرد ليقوم بتقبيلها من وجنتها ثم يُقبل يدها.

دعم مغتصب!

ويستمر لمجرد بالغناء بينما تحتضنه روان بن حسين.

احضان وعناق وقبلات بين سعد المجرد وروان بن حسين في دبي pic.twitter.com/Okgrvzwzzc — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 10, 2021

وأثارت اللقطات جدلاً بين الناشطين الذين اتهموا الفاشينستا الكويتية، بدعم مُغتصب وتجاوز الحدود معه.

(لو أنا لكنت في الحبس)

كما هاجمت الفنانة المغربية مريم حسين، الفاشينستا الكويتية.

وكتبت مريم حسين في تعليقها على مقطع روان بن حسين وسعد لمجرد: (الحمد الله مكنتش انا وإلا كنت فالحبس).

وكتبت من حسابها الرسمي: (اويلي احنا شعب محافظ ما نحضن رجال ما نعرفهم).

مريم: حرام بالإسلام

وتابعت: (هذا الشي اصلا حرام بالدين الإسلامي.. هذا شي اللي تعلمتوا في الحبس ان خاص المرأة والرجل في الاماكن الخاصة ما يتلسقوش).

وزادت: (ولكن اللي تعلمتوا انه الحبس اللي شي ناس وناس لا.. الله يبارك بعمرك سيدي).

وختمت مريم حسين تعليقها قائلة: (تقريبا مثل رقصي بعيد ميلادي بس الفرق اني انسجنت).

تهكير حساب مريم حسين!

لكن مريم حسين ادعت لاحقاً أن حسابها تعرض للقرصنة.

وقالت الفنانة المغربية بفيديو عبر (سناب شات): (صحيت على الأخبار المتداولة عن تعليقي على الفيديو).

وأوضحت: (اكتشفت انه حسابي الرسمي تعرض للاختراق والاستيلاء عليه).

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مريم حسين: اللي يبي يبوس يبوس

وأكدت مريم أنها لم تسخر من روان بن حسين.

مضيفة: (اللي يبي يرقص يرقص، واللي يبي يبوس يبوس).

وأشارت إلى أنها مع الحرية الشّخصية، ومع قانون الدولة.

قانون الدولة

وأشارت مريم حسين إلى أن قانون دولة الإمارات يمنع الالتصاق برجل غريب.

مستطردة: (يجب احترام القانون وتطبيقه على الجميع).

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وتحديداً بعد حبسها عام 2018 بسبب الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي الذي رفع دعوى ضدها.

وذلك بسبب فيديو خادش في دبي لها مع مغني راتب أمريكي.

وهو ما جعل محكمة الجنح في دبي تقضي بحبسها شهرًا.

وتلاه الإبعاد عن الدولة بتهمة (هتك عرض بالرضا).

مريم حسين: أحب الرقص

وحول رقص روان مع لمجرد، قالت مريم: (كل الناس ترقص بالعكس).

وزادت: (أنا عندي حالياً بروفا رقص، والسبب مفاجأة سأكشفها لكم.. أنا ما حرمت الرقص).

وتابعت: (إذا أنا كنت أحب الرقص وسويته بطريقة غلط، وتعاقبت أو رح يعاقبوني لازم أرضى بهذا الشيء).

(لم أكتب التعليق الأول)

وأضافت: (أنا عمري ما رح أخالف قانون الدولة).

مستطردة: (لما تقولي مريم فيكي ترقصين لكن مش بهذه الطريقة، سأقول لهم سمعاً وطاعة).

وأكدت مريم حسين أن التعليق الأول على فيديو روان بن حسين لم تكتبه هي.

ولكنها اعترفت بكتابة التعليق الثاني حول الشعب المُحافظ.

مي العيدان على الخط

وتفاعلت الاعلامية الكويتية مي العيدان مع تغريدات مريم حسين.

ونشرت عبر حسابها على (انستجرام)، صوراً للفنانة المغربية وهي تحتضن شباناً.

وعلقت مي العيدان ساخرة: (مريم حسين بعد فيديو حضن روان حسين لسعد المجرد).

مي العيدان: لا تعليق صراحة

متابعة: (مريم حسين احنا شعب محافظ ما نحضن رجال ما انعرفهم، لا تعليق صراحة).

ثم أعادت مي نشر فيديو روان ولمجرد معقبة: (روان بن حسين تحضن سعد المجرد بدبي).

موجهة حديثها لروان: (والله عيب امك توها متوفية. . انا امي ميته من 2009 للحين حزينة عليها).

(عيب وحرام)

وأشارت إلى أنها لا تحضر حفلات، بينما لم يمر70 يوماً على وفاة والدة روان.

وتابعت: (ثانيا كونك كويتية وخليجية من متى نستقبل الرجال بالاحضان والبوس).

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وزادت العيدان: (حتى لو تربطنا فيهم صداقه او زماله).

وختمت العيدان تعليقها: (مفروض حتى لو مستقرة بدبي هذا ماينسيك العيب وقبله وفوق كل شي الحرام).

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