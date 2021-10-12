دنيا بطمة تغير شكلها مجدداً ومتابعون: كل يوم رأس جديد! (فيديو)

فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها من جديد بإطلالة مختلفة.

إطلالة جديدة

ونشرت دنيا بطمة صوراً جديدة لها عبر (انستجرام)، ظهرت فيها بقصة شعر جديدة.

حيث كانت الفنانة المغربية قد اعتمدت نظام الغرة، لكنها تركت شعرها منسدلاً بدونها.

كما ظهرت دنيا بطمة بلون بشرة فاتح، رغم أنها سمراء اللون.

واتضح أن صور دنيا كانت مجرد إعلان لإحدى المنتجات التجميلية.

إعلان لمنتج تجميل

حيث علقت: (ميكاب ترابي واروع بيبي كريم من شركة فورايفر موروكو).

وتابعت: ( البيبي كريم ممكن تستعمليه كل يوم تغطية عجيبة وخفيف على البشرة).

واستطردت الفنانة المغربية إعلانها: (كذلك يحمي البشرة من اشعة الشمس).

وزادت: ( يعني مافي داعي انك تحطي واقي شمس بعد البيبي كريم اثنين في واحد، ويجعل البشرة ملمسها رطب).

ووجهت دنيا بطمة رسالة للشركة: (يعطيكم الصحة على هذا المنتج الرائع ان شاء الله يعجبكم الميكاب تتوريال).

المتابعون يشعرون بالدهشة

وأثارت صور دنيا دهشة جمهورها، الذين أكدوا أنهم لا يصدقون عدم خضوعها للتجميل.

وجاء في التعليقات: (والله مابقيت كانعرفك.كل يوم وراس جديد).

وكتب متابع: (مرة وجهك منفخ مرة عادي هكذا حسن).

وسخرت أخرى: (علشان بعد كدا محدش يقول الفلوس مش كل حاجة ).

وعقب ناشط ساخرا: (٣ طن سيليكون ماشيين ع الأرض).

وعلق آخر: (الكبسه البحريني ظهرت عليها).

ونظرت أخرى في تعقيبها من منظور ديني قائلة: (تغيير خلقه الله .. سيسالكم الله ).

دنيا بطمة: هذا سر تغير شكلي

وخرجت بطمة عن صمتها لأول مرة، وكشفت سبب تغيير شكلها بشكل جذري.

ونفت دنيا بطمة خضوعها لعمليات تجميل.

وقالت دنيا بطمة في مداخلة مصورة مع برنامج “et بالعربي”: (لم أخضع لعمليات تجميل نهائيا).

وزادت: (يمكن بعد المناطق سحبت منها الفيلر، وكنت أنام مبكراً وأعتني ببشرتي).

وأوضحت أنها لا تكثر من المكياج، فقط مسكارة وغلوس.

وأشارت الفنانة المغربية إلى أن كل ما فعلته هو تغيير إطلالتها لتغيير نفسيتها فقط.

وعلقت بطمة حول تصدرها الترند مؤخراً، بصورها الجريئة.

وقالت: (الحمد لله الصور محبوبة من الجميع وكل متابعيني ).

اقرأ أيضاً: ابتسام بطمة تكشف مفاتنها بملابس جريئة في الجيم! (شاهد)

وأضافت: (سواء في المغرب أو خارجها بجميع بلاد الوطن العربي، وهذا دليل على محبة الناس).

وتصدر اسم دنيا بطمة مواقع التواصل الاجتماعي بعد هذا التصريح، مؤكدين أنهم لم ولن يصدقوها.

عيد ميلاد ليلي روز

وفي سياق آخر، تتحضّر النجمة المغربية للاحتفال بيوم ميلاد ابنتها الثانية ليلي روز التي أتمّت عامها الأول.

وقد أعلنت دنيا عن ذلك من خلال مجموعة صور لطيفة حفل ميلاد ابنتها الكبرى غزل.

وشاركت بطمة متابعيها صور ومقاطع فيديو من الحفل المميز الذي حضّرته لطفلتها بمناسبة ميلادها الرابع.

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

وتم تجهيز زينة طفولية فخمة من الديكورات المميزة والبالونات البيضاء والزهور الملونة.

وارتدت دنيا بطمة وزوجها وبناتها ملابس بيضاء فقط.

(كل عام وإنت حبيبتي)

بدوره، نشر المنتج البحريني محمد الترك صورة لابنته ليلي روز عبر حسابه في “إنستغرام”.

وحرص محمد الترك على تغطية وجهها برسم قلب لإخفاء ملامحها.

وعلّق على الصورة قائلاً: (كل عام وإنت حبيبتي الأميرة الصغيرة، يا رب ياخد من عمري ويعطيكي).

أول يوم في المدرسة

وكانت دنيا بطمة قد وثقت أولى لحظات ذهاب ابنتها الأكبر غزل الترك إلى المدرسة، وعودتها منها.

ونشرت دنيا بطمة صورة غزل وهي ترتدي الزي المدرسي.

وهو عبارة عن مريول زهري كاروهات، مع حقيبة باربي، وتسريحة طفولية لشعرها.

وعلقت دنيا: (أول يوم في المدرسة، الله يوفقك دوم حبيبة قلبي زوزو).

كما وثقت الفنانة المغربية لحظة عودة ابنتها من المدرسة، واستقبال والدتها لها.

وعلقت دنيا وكأنها تغني: (وجات بنتي زوزو، ويه ويه ويه ويه).

وفي تعليق على آخر صور غزل، كتبت دنيا: (زوزو تحبكم).

وعبر الجمهور عن صدمته من شكل غزل التي لا تشبه والدتها.

كما وتمنوا لها عاماً دراسياً ناجحا ومسيرة علمية مميزة.

ليلي روز

وسبق أن كشفت الفنانة المغربية النقاب عن صورة ابنتها الصغيرة (ليلي روز) لأول مرة.

وذلك أثناء احتفالها بزفاف شقيقتها ابتسام بطمة قبل أشهر.

وتداولت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ليلي روز في أول ظهور لها.

وعبر الناشطون عن صدمتهم من جمال ابنة دنيا بطمة الأصغر، خاصة أنها لا تشبه والدها أو والدتها أو شقيقتها غزل.

وهو ما أثار استغرابهم، وجعلهم يخمنون أنها تشبه خالتها ابتسام، أو أختها غير الشقيقة، الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»