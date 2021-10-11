فستان هيفاء وهبي يكشف جسدها بوضوح في دبي! (شاهد)

استعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إطلالتها الجريئة، أثناء حضورها أحد الفعاليات الخاصة، في مدينة دبي بالإمارات.

ونشرت هيفاء وهبي صورها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، والتي ظهرت بها بفستان تايجر أبيض وأسود، طويل من جهة، وقصير بشدة من جهة أخرى، كشف جسدها بوضوح.

(ذهب أبيض أسود)

واعتمدت هيفاء وهبي تسريحة الشعر الكيرلي، تاركةً إياه منسدلاً على كتفها، مستكملةً إطلالتها بمجوهرات ناعمة.

وعقبت هيفاء على الصور فيما نصه: (يحدث الآن في دبي، حضور حفل الإطلاق الرسميslsdubai كضيف شرف .. هذا الحدث رائع حقًا بكل تفاصيله وكله حضور إيجابي وموضوع فريد: ذهب أبيض أسود).

وكانت هيفاء وهبي قد نشرت صوراً من داخل طائرتها الخاصة أثناء توجهها إلى دبي.

وظهرت هيفاء مسترخية على مقعدها في الطائرة، بملابس كاجوال، وحذاء رياضي، معقبة: (فوق فوق بعيد، دبي، ها أنا قادمة).

وضعيات جريئة لهيفاء على فيراري

وقبل أيام، نشرت الفنانة اللبنانية صوراً بدت فيها وهي تستعرض جمالها على مقدمة سيارة فيراري، بوضعيات جريئة.

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وأرفقت هيفاء وهبي صورها الجديدة بتعليق: “قال مالقوش في الورد عيب فقالوا كل اللي بيتقال”

ويبدو أن هيفاء من عشاق سيارات فيراري، إذ سبق ونشرت عديد الصور لها تستعرض سيارات فيراري فخمة.

هيفاء وهبي تعلّق على تعطل تطبيقات فيسبوك

وعلّقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على تعطل تطبيقات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”، المملوكة للشركة، مساء الإثنين الماضي.

وكتبت هيفاء، عبر حسابها على موقع “تويتر”: “الحياة الأسرية لا تحتاج مواقع التواصل الاجتماعي”.

الحياة الاسرية لا تحتاج مواقع التواصل 🙌#التواصل_الاجتماعي #SocialMediaDown — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) October 4, 2021

وتوقّفت تطبيقات “واتسآب” و”فيسبوك” و”إنستغرام” حول العالم، عن العمل، مساء الإثنين الماضي مسجّلة انقطاعا واسعا استمرّ لأكثر من 6 ساعات، وشمل عشرات ملايين المستخدمين على الأقل.

وعزت شركة فيسبوك العطل الذي طرأ على خدماتها إلى “تغيير خاطئ في إعدادات” الخوادم.

إليسا وهيفاء معاً على راحتهما

وفي سياق آخر، وثقت هيفاء وهبي عبر خاصية (الستوري) على انستجرام زيارة مواطنتها الفنانة إليسا إلى منزلها.

وظهرت الفناناتان بالفيديو وهما يقطعان قالب حلوى كُتب عليه (باهاماس) في إشارة إلى حفل إليسا في عيد الحب المقبل في الولايات المتحدة الأميركية.

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وتعانقت النجمتان أمام قالبا حلوى، وظهرتا في لقطات أخرى وهما تستمتعان بمشاهدة التلفاز معاً، بينما عبرت إليسا عن إعجابها بمذاق الحلوى قائلة: (ولا بيهمني، إتس أوكي)، في إِشارة لعدم اكتراثها لزيادة وزنها.

وأظهرت منشورات أخرى عناق النجمتين أمام قالبين من الحلوى تزيّنا بصور الفنانتين، كما أبرزت بعض اللقطات استمتاعهما معاً بمشاهدة التلفاز.

وأرفقت هيفاء الفيديوهات بأغنية إليسا (هنغني كمان وكمان)، والتي ظهرتا فيها معاً ببجامة النوم أثناء الحجر الصحي في بداية جائحة كورونا.

كلب هيفاء يحب أصدقائه ويعض أعداءه!

وقبل أيام، استعانت هيفاء وهبي بكلب شرس، لتوجيه رسالة غامضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت هيفاء وهبي بفيديو عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي بإطلالة كاجوال مثيرة، وتتنزه برفقة كلب من فصيلة (روت وايلر)، وتداعبه.

وعلقت هيفاء: (يحب كلب الروت وايلر أصدقاءه ويعض أعدائه، على عكس بعض الأشخاص غير القادرين على الحب النقي وعليهم دائما المزج بين الحب والكراهية).

وأثنى الجمهور على جرأة هيفاء وهبي مع الكلب المعروف بأنه من أشرس الأنواع، بينما حذرها آخرون منه، مؤكدين أنه يشكل خطراً عليها.

هيفاء أُجبرت على ارتداء بنطلون!

وكانت هيفاء وهبي قد أجبرت على ارتداء بنطلون بدلاً من (الهوت الشورت) الذي كانت ترتديه بحفلها في إحدى القرى في الساحل الشمالي، وذلك أثناء تسجيلها لقاء مع التلفزيون المصري الرسمي الذي يفرض على ضيوفه الالتزام بمعايير ارتداء الثياب.

وكان قد تم الاتفاق مع منظمي حفل هيفاء وهبي في مدينة العلمين، على تسجيل لقاء معها لبرنامج (صباح الخير يا مصر) وتمت الموافقة، خاصة أن وهبي لم تظهر على التليفزيون المصري منذ عام 2014.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد كان هناك اقتراح أن تركز الكاميرا على الجزء الأعلى فقط من جسد هيفاء وهبي حتى لا يظهر الشورت، ولكن بعد مناقشات تم الاستقرار على أن ترتدي بنطلوناً، ولم تمانع مؤكدة احترامها لضوابط وقوانين التليفزيون المصري.

وقال مصدر بالتلفزيون المصري لصحيفة “الوطن” المصرية إن هيفاء ظهرت خلال الحفل بهوت شورت ولكن المخرج أجبرها أثناء اللقاء التليفزيوني على ارتداء بنطلون.

وتابع المصدر حينها: (لأنه ممنوع أن تطل على المشاهدين بالتليفزيون المصري مرتدية هوت شورت، ما جعلها تذهب إلى غرفتها لكي ترتدي بنطلون، وبالفعل ذهبت إلى غرفتها وارتدت سروالا أسود اللون).

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