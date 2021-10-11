هل هي سارة الكندري؟ .. فاشنيستا كويتية وزوجها متهمان ببيع أدوات جنسية!

قضت محكمة الجنايات في الكويت أمس الأحد، بالامتناع عن عقاب زوجين مع إلزامهما بتقديم تعهد بحسن السير والسلوك مصحوبا بكفالة مالية، وذلك لمخالفتها قانوني الجزاء ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ووفق صحيفة “الأنباء” المحلية فقد جاء ضبط المتهمين بعد شكاوى لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية ببيعهما أدوات جنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعترفا بجلب هذه الأدوات وإنشاء حساب خاص لترويجها.

سارونة وأحمداني المقصودان؟

وبينما لم تذكر الصحيفة الزوجين المقصودين، أشار مغردون كويتيون إلى أن الفاشينستا الكويتية سارة الكندري، وطليقها أحمد العنزي هما المقصودان.

يقولون ساره الكندري واحمد العنزي 😂 pic.twitter.com/miW9xKrWIk — 𝙇𝙖𝙢𝙮𝙖 (@lambling818) October 10, 2021

ساره الكندري واحمد العنزي — صالحه (@B8Xu1) October 10, 2021

وسبق أن أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية في يناير الماضي، حكماً بإلغاء الحكم الصادر سارة الكندري وزوجها سابقاً أحمد العنزي، والذي يقضي بحبسهما سنتين.

واكتفت المحكمة حينها بتغريمهما مبلغاً وقدره عشرة ألاف دينار كويتي، وأمرها بمحو مقطع فيديو فاضح عبر (سناب شات)، وذلك لقيامهما بأعمال غير لائقة وأخلاقية في مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد الحكم عليها بالسجن وهروبها الى تركيا "سارة الكندري" منهارة بالبكاء: أنا شنو سويت pic.twitter.com/Bjh2nPgoHw — WHR (@whrumor) November 13, 2020

وكانت محكمة الجنایات الكویتیة قضت بالحبس عامین مع كفالة بقیمة 3300 دولار لوقف تنفیذ العقوبة، وذلك بتھمة مخالفة الآداب العامة. ضد الفاشنيستا الكويتية وزوجها.

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طليق سارة الكندري يفضحها

وفي سياق آخر، تبادلت سارة الكندري، وطليقها أحمد الاتهامات والتراشقات الإعلامية بسبب ابنتهما الوحيدة

واتهم أحمد العنزي طليقته بالتخلي عن ابنتهما الوحيدة، وقال بفيديو نشره عبر حسابه على (سناب شات) وقتها: (دايما الأمهات إذا بيسوون شي، شنو سلاحهم؟ سلاحهم العيال).

وتابع: (أنا مالي ذنب إذا كنتم تسمعون عني كلام سيء، أنا تعبت نفسياً حالي حال البشر، لكن هذه مالها ذنب).

احمد العنزي يصرح بأن طليقته سارة الكندري تخلت عن ابنتها وقطتها له بالمخفر .. pic.twitter.com/DJfmc8LY7p — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 26, 2021

وأشار العنزي إلى ابنته التي كانت تجلس معه في السيارة أثناء حديثه، مستطرداً: (تاخذين البنت وترميها في الشارع وتقولي لا أريدها، كنتي في البداية ميتة عليها وتقولي أريد بنتي).

ووجه العنزي سؤالاً لمتابعيه: (عمركم شفتم أم ترمي ضناها في الشارع؟).

سارة الكندري ترد

لكن سارة الكندري نفت ما قاله أحمد العنزي، وأكدت أنها لم تتخل عن ابنتها، وأن طليقها يقوم باستغلال طفلتهما ليقوم بمضايقتها فقط.

وخرجت الكندري بفيديو عبر (سناب شات) قالت فيه: (علشان تعليقكم عن الأم اللي رمت بنتها على قولتهم، علشان الفلوس، أول شيء البنية ما انقطت في الشارع، انقطت عند أبوها، مو عند أحد غريب، هذا اسمه أبوها).

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وأكدت الفاشينستا الكويتية أنها قامت بتسليم ابنتها لوالدها في منزل شقيقته، مضيفة: (سلمتها في بيت أخته.. وهو التقط صور وجاب دورية علشان يطلع المسكين والزين وقال شوفوا اللي رمت بنتها).

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وتابعت: (بالعكس هو مكلمني وقال ودي أشوف بنتي، وأنا صدقت النية، وقلت من حقه يشوف بنته، ولا أنا وعشرة غيري ما حد يقدر يحرم البنت من أبوها).

وأضافت سارة الكندري: (مافي داعي الأطفال يدشون بالنص، حتى الطفلة إذا تلاحظون مو قادرة، لإنها تموت عليّ حتى لو كان ومنو ما كان حتى لو أبوها).

غير محددة الجنسية وليست سعودية

وكشفت سارة الأسباب التي جعلتها تضع ابنتها لدى والدها موضحة: (لأن بعد أسبوع أسبوعين مدارس وتدرون، والبنية مابي أدخلها بمشاكلي، وحرام هي صغيرة وعندها إحساس ومشاعر وما راح تركز بدراستها شوي).

وهاجمت سارة طليقها قائلة: (قاعد تدخلها بمشاكلك وتلعب بنفسية بنتك وشايلة اسمك واسم عيلتك وقاعد تفضح في بنتك.. برافو على الفيلم وأنا أدري إن عندك أجزاء ثانية).

وتابعت: (أنا مالي الحق إني أسجلها بالمدرسة، لإن أنا بنتي غير محددة الجنسية، لا عندي بطاقة لها ولا شهادة ميلاد ولا جواز سفر ولا عندي أي إثبات، البنية طلعت بالهدوم اللي عليها، حتى هدوم ما عطوني حقها).

ونفت سارة الكندري أن تكون ابنتها تحمل الجنسية السعودية، قائلة: (غير صحيح بنتي لا تحمل الجنسية السعودية اللي على راسي من فوق، ولو تحملها، لسفرتها وعشت فيها هناك وسجلتها في مدارس السعودية، ولكن بنتي غير محددة الجنسية).

واختتمت سارة حديثها بالقول عن طليقها: (يضايق نفسيتها ويفضحها ولا يحترم لا كبير ولا صغير، بنتتقم من ضناك، حرام عليك خاف الله مرة واحدة، لو مو إنت تحس فيها وفي نفسيتها مين يحس، وقدمت فيه شكوى في المخفر ودقوا عليه 6 مرات ما رد، مستقبلها ما يضيع علشان سواد عيونك علشان إنت منقهر مني، كل هذا علشان قلتلك مع السلامة).

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