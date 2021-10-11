موعد ومعلق مباراة منتخب الجزائر والنيجر والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2022

يلتقي منتخب الجزائر مجددًا أمام منافسه النيجر مساء يوم الثلاثاء، في مباراة الإياب من الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب “سيني كونتشي”.

موعد مباراة منتخب الجزائر والنيجر

وستقام المباراة بين كلا المنتخبين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، العراق، قطر، البحرين.

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وليبيا، السودان عند الساعة السادسة مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات المتحدة، وعمان في تمام الساعة الثامنة مساءً، أما دولة الجزائر والمغرب عند الساعة الخامسة مساءً.

الخضر يواصلون التدريبات قبل مواجهة منتخب النيجر غدا 🇩🇿💪 pic.twitter.com/42AC3z409o — صفحة المحترفين الجزائريين- ⭐professionnel_dz⭐🇩🇿 (@professionneldz) October 7, 2021

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين منتخب الجزائر والنيجر عبر شبكة قنوات “ssc sport 3” الرياضية السعودية عبر القمر الصناعي عرب سات بتردد 12418، وبمعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح 2/3، وباستقطاب عمودي.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين المنتخبين عبر شبكة قنوات “ssc” السعودية، المعلق الرياضي جعفر الصليح.

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تشكيلة منتخب الجزائر

وسيدخل المدرب الجزائري جمال بلماضي بتشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف منتخب النيجر، حيث سيكون في حراسة المرمى رايس مبولحي.

وفي خط الدفاع سيأتي في التشكيلة كلاً من: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، جمال العمري، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من: فريد بولاية، سفيان فيجولي، رشيد غزال، رامز زروقي.

أما في خط هجوم الفريق سيكون ثلاثي اللاعبين، رياض محرز، بغداد بونجاح، إسلام سليماني

تشكيلة منتخب النيجر

وسيلعب المدرب الفرنسي جون ميشيل كافالي في تشكيلة أساسية متوقعة في مواجهة منتخب الجزائر، حيث سيكون في حراسة المرمى كاسالي داودا.

تصفيات كأس العالم 2022 🏆

▪️تنقل صبيحة اليوم المنتخب الوطني الى

نيامي عاصمة النيجر تحضيرا لمقابلة الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم قطر 2022 أمام منتخب النيجر. #LesVerts⭐️⭐️ #TeamDZ

#123VivaLAlgerie🇩🇿#LesFennecs #WorldCupQatar2022 #octobrerose2021🎀 pic.twitter.com/vJl3nW8JA2 — FAF-Fédération Algérienne de Football (@LesVerts) October 10, 2021

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: ياكوبا ماغاغي، عبدول غاربا، هيرفي ليبوي، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: سليماني ديلا ساكو، أمادو سابو، محمد وونكي، علي محمد، وسيعتمد في هجوم الفريق كلاً من: موسى مازو، أمادو موتاري، عبد البار أدجي.

ترتيب المجموعة في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022

ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة منتخب الجزائر برصيد 7 نقاط، يليه منتخب بوركينا فاسو متساويًا بنفس الرصيد من النقاط.

أما في المركز الثالث جاء منتخب النيجر برصيد 3 نقاط، وفي أدنى ترتيب المجموعة آتى منتخب جيبوتي دون إحراز أي من النقاط خلال تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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