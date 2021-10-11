مباراة منتخب هولندا وجبل طارق في تصفيات أوروبا لمونديال كأس العالم 2022
مباراة منتخب هولندا وجبل طارق في تصفيات أوروبا لمونديال كأس العالم 2022
Videoرياضة

منتخب هولندا يضرب جبل طارق بالسداسية في تصفيات كأس العالم 2022 (شاهد)

كتب فارس أبو شيحة
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اكتسح منتخب هولندا بالسداسية النظيفة في شباك نظيره منتخب جبل طارق، ضمن منافسات الجولة الثانية. من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

أهداف منتخب هولندا والسداسية النظيفة

وأحرز منتخب هولندا الهدف الأول في الدقيقة ال9 عن طريق فيرجيل فان ديك بتسديدة قوية في شباك جبل طارق، بينما سجل اللاعب ممفيس ديباي في الدقيقتين ال21 وال45. وجاء الهدف الرابع في الدقيقة ال48 عن طريق دينزل دومفريس.

وفي الدقيقة ال75 سجل منتخب هولندا الهدف الخامس عن طريق أرنوت جروينفيلد، بينما جاء الهدف القاتل في الدقيقة ال86 عن طريق دونيل مالين، لينتهي اللقاء. بفوز منتخب هولندا بسداسية نظيفة دون مقابل.

وشهدت المباراة القوة والسيطرة للمنتخب الهولندي. على مجريات أحداث المباراة. والضغط على منافسه منتخب جبل طارق الذي قدم الأداء الباهت والمتواضع مع قلة الفرص في الوصول إلى شباك منتخب هولندا في اللقاء.

تشكيلة منتخب هولندا

ولعب المدرب “لويس فان خال” في مواجهة منافسه منتخب جبل طارق، فقد كان في حراسة المرمى جوستين بيلو.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: فيرجيل فان ديك، دينزل دومفريس، باتريك فان انهولت،  كما وآتى في خط الوسط فقد جاء كلاً من اللاعبين، فرينكي دي يونج، جيورجينهو فاينالدوم، دافي كلاسين، غوس تيل، بينما في هجوم الفريق. جاء كلاً من: ممفيس ديباي، ستيفن بيرغويس، كودي جاكبو.

تشكيلة جبل طارق

ودخل المدرب “خوليو سيزار ريباس” في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب هولندا، حيث تواجد في حراسة المرمى دايلي كولينج.

كما وجاء في دفاع الفريق آتى كلاً من: روي تشيبولينا، جوزيف شيبولينا. جوليان فالارينو، أما في وسط الفريق كلاً من: ليام والكر، غرايم توريلا. كيان رونان، كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق كلاً من: تجاي دي بار، ريسي ستيش، لي كاسيارو.

ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب هولندا صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة، كما وجاء منافسه منتخب جبل طارق في أدنى ترتيب المجموعة. دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات تصفيات كأس أوروبا لمونديال العالم 2022.

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