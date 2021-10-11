كولومبيا توقف سلسلة انتصارات البرازيل بتعادل مثير في تصفيات كأس العالم 2022

تعادل منتخب البرازيل أمام منافسه كولومبيا سلبيًا دون إحراز أي من الأهداف، في مباراة شهدت القوة والسيطرة بين كلا المنتخبين على مجريات دقائق اللقاء، ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لمونديال كأس العالم 2022.

منتخب كولومبيا و البرازيل

ودخل منتخب كولومبيا والبرازيل المباراة بالقوة والسيطرة طيلة مجريات أحداث اللقاء، مع إهدار كلا المنتخبين العديد من الفرص في هز شباك المرمى، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكان منتخب البرازيل قد حقق الفوز في جميع المباريات التسعة التي خاضها الفريق في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، لكن المنتخب الكولومبي تمكن من النجاح في إيقاف انتصاراته المتتالية بالتعادل السلبي ليفقد نقطتين في التصفيات الحالية.

تشكيلة منتخب البرازيل

ولعب المدرب البرازيلي تيتي، بتشكيلة أمام نظيره منتخب كولومبيا، وتواجد في حراسة المرمى إيدرسون.

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وفي خط الدفاع آتى كلاً من: ماركينيوس، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط جاء في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس، داني ألفيس، وكان في هجوم تشكيلة الفريق الثلاثي، نيمار، غابرييل خيسوس، غابرييل باربوسا.

Com o empate deste domingo, a #SeleçaoBrasileira chegou aos 28 pontos nas Eliminatórias e segue na liderança. Quinta tem mais Brasil em campo, hein? Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/KzUGCWYqyh — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 10, 2021

تشكيلة منتخب كولومبيا

ودخل مدرب منتخب كولومبيا ” رينالدو رويدا” أمام منافسه منتخب البرازيل بتشكيلة أساسية، حيث كان في حراسة المرمى دافيد أوسبينا.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: ياري مينا، دانيال مونيوث، سانتياجو أرياس، ويليام تيسيو، أما في خط الوسط لعب كلاً من اللاعبين: خاميس رودريغيز، خوان كوادرادو، خوان فرناندو كوينترو، بينما في هجوم الفريق في التشكيلة كلاً من: راداميل فالكاو، لويس فرناندو دياز، رافاييل بوري.

100 VEZES THIAGO! 💯🇧🇷 Essa história que começou em junho de 2008 chegou ao capítulo de número 100 hoje. Thiago Silva é um dos grandes zagueiros da geração e construiu uma história gigante com a amarelinha. Valeu, Monstro! pic.twitter.com/16DDdIwDQv — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 10, 2021

ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

ويتربع منتخب البرازيل على صدارة ترتيب مجموعة تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 28 نقطة، بفارق كبير عن أقرب المنافسين منتخب الأرجنتين الذي جاء برصيد 22 نقطة.

وآتى منتخب كولومبيا في المركز الخامس من ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، خلال منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

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