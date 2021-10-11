فضيحة تطال الفنان المصري شادي خلف .. حاول اغتصاب 7 فتيات! (شاهد)

أحالت جهات التحقيق في مصر الفنان المصري شادي خلف إلى المحاكمة الجنائية، موجهةً إليه اتهامات بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل.

هتك عرض 7 فتيات

و ذكرت وسائل إعلام محلية أن جهات التحقيق وجهت لشادي خلف تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.

بدأت تفاصيل الفضيحة تتكشف بعدما كتبت إحدى المتدربات منشوراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت خلاله تعرضها للتحرش من قبل شادي خلال تدريبها.

لتتوالى بعدها رسائل ومنشورات عدة فتيات أخريات يتدربن في وشته، يؤكدن أنهن أيضاً تعرضن للتحرش الجسدي واللفظي ومحاولة اغتصاب من نفس الممثل المذكور.

شادي خلف: حملة ضدي

لكن خلف أنكر في تحقيقات النيابة الاتهامات المنسوبة إليه، واتهم الفتيات بقيامهن بشن حملة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، علق أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، فى تصريحات لصحيفة (اليوم السابع)، أنه يحاول التواصل مع أسرة شادى لمعرفة تفاصيل وأسباب حبسه.

اقرأ أيضا: فيديو يهزّ المغرب .. ملاحقة فتاة وتعريتها في الشارع والتحرش بها! (شاهد)

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أنه علم بخبر سجن شادي خلف 4 أيام على ذمة إحدى القضايا من الإعلام فقط.

حول شادي خلف

يُشار إلى أن شادي هو ابن الشاعر نبيل خلف، ولد في 13 من شهر أكتوبر عام 1977، بمحافظة القاهرة، ونشأ في أسرة مثقفة.

واجه والد شادي أزمه حين تم اتهامه بالاستيلاء على مبلغ 200 مليون جنيه، في قضية (فساد الداخلية) والتي اتهم فيها بالاستيلاء على أموال الوزارة.

حيث كان نبيل خلف يترأس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية أثناء وزارة حبيب العادلي، وقضت محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وتم إلزامه برد 62 مليون جنيه كما تم تغريمه مبلغ مماثل.

حيث ثبت للمحكمة توافر ركن العمد لديه في الجريمة والإضرار بالمال العام.

وعوقب حينها الوزير السابق حبيب العادلي بغرامة 500 ألف جنيه لإدانته بتهمة الإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال وليس العمد.

قبلات مسروقة

درس شادي في كلية التجارة ثم سافر بعد تخرجه إلى نيويورك في أمريكا لتلقي كورسات في التمثيل، ثم درس في مدرسة لندن للفيلم.

وشارك شادي في عدة أعمال فنية وحصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط الفصل عن دوره في فيلم (قبلات مسروقة).

وفي عام 2015، تزوج شادي من آية ابنة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي والإعلامية نهال كمال.

وسبق أن شهد الوسط الفني في مصر، فضيحة تحرش كشف تفاصيلها الفنان عباس أبو الحسن، حين تم التعدي عليه من طبيب أسنان شهير يدعى باسم سمير.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الدقي في حينها، تجديد حبس طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، 15 يوماَ على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة استئناف القاهرة.

وذلك بعدما تسلمت النيابة مقاطع فيديو تظهر المتهم وهو يمارس الشذوذ مع ضحاياه.

وتحفظت النيابة على المشاهد وأرسلتها إلى خبراء الأدلة الجنائية، لفحصها وتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في تلك المقاطع مع المتهم.

كما تم تشكيل لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون للتأكد من صحة تلك الفيديوهات من عدمه.

تميم يونس

وكان تميم يونس، قد كشف عن تعرضه للتحرش على يد باسم سمير، حين كان في العشرينات من عمره.

وقال بمقطع فيديو: “أعطاني جرعة بنج، وسألني أسئلة غريبة وأنا تحت تأثير البنج، وأخبرني أنني بحاجة إلى حقنة في العضل. ووجدته فجأة أمسك بعضوي”.

View this post on Instagram A post shared by Tameem Youness (@tameemyouness)

وأشار تميم إلى أنه شعر بالهلع حين رأى العام الماضي إعلانات لهذا الطبيب على فضائية المحور. وفضائيات أخرى.

ثم تفاجأ تميم بفنان كبير يروي قصة مماثلة عن نفس الطبيب. مضيفاً: “حتى لا يقول أحد لماذا يفضح الفتيات المتحرشين”.

وكذلك، كتب الفنان المصري عباس أبو الحسن، منشوراً قبل خمسة أشهر اتهم قال خلاله إن باسم سمير تحرش به أيضاً.

اقرأ أيضا: نهاية مأساوية خلال التحرش بفتاة مصرية من قِبَل 3 شبان في شهر رمضان!!

ووجه عباس أبو الحسن حينها رسالة إلى النائب العام طالب فيها بالتحفظ الفوري على الطبيب، وهو ما حدث لاحقاً.

الجدير ذكره أن مجلس النواب المصري، يدرس تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، واعتبارها بمثابة جناية بدلاً من اعتبارها جنحة بموجب قانون العقوبات الحالي.

وتصل في الوقت الحالي أقصى عقوبة للتحرش الجنسي إلى سنة حبس وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه (638 دولارًا).

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

«وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»