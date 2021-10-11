مرض جلدي يظهر على جسد سهير رمزي بوضوح .. والفنانة تُعلق! (شاهد)

أثارت الفنانة المصرية سهير رمزي، صدمةً بين جمهورها، بعد انتشار صورتها وعلامات مرض (البهاق)، الجلدي تظهر على جسدها.

بقع بيضاء على جسد سهير رمزي

جاء ذلك بعدما قامت خبيرة البواريك إيمان يسري، بنشر صورتها مع سهير رمزي، عبر حسابها على (انستجرام)، مرفقةً إياها بتعليق: (الفنانة الجميلة سهير رمزي بالباروكة القصيرة، اللي عايز يشوف اللوك التاني يكتب هنا).

وظهرت البقع البيضاء التي يسببها مرض البهاق، واضحة في جسد الفنانة المصرية، خاصة منطقة الصدر واليدين.

وهو ما فاجأ الجمهور الذي اعتقد أن سهير مُصابة بالبهاق، وتمنوا لها الشفاء العاجل، وأصبحت حديث مواقع التواصل، قبل أن تضطر للخروج عن صمتها.

الفنانة ترد: كريم منتهي الصلاحية

وكشفت الفنانة المصرية أنها لا تعاني من مرض البهاق، وكل ما حدث أنها استعملت (كريم) منتهية صلاحيته، وهو ما تسبب في ذلك، وتشكر الله على كل شيء.

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وأضافت في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنّ حالتها تشهد تحسنًا كبيرًا، إذ تتلاشى هذه البقع بمرور الوقت.

وتابعت: (صحتي كويسة ولا داعٍ للقلق إطلاقًا).

سهير رمزي: تزوجت 10 مرات

وفي سياق آخر، تصدرت سهير رمزي، محركات البحث قبل أيام فقط وذلك على إثر تصريحات مثيرة، أطلقتها خلال مقابلةٍ ببرنامج (السيرة) مع الاعلامية وفاء الكيلاني.

وقالت سهير رمزي إنها تزوجت 10 مرات منها 8 كانت (العصمة) بيدها.

وذكرت سهير أبرز أزواجها: رجل الأعمال علاء الشربيني، الموسيقار حلمي بكر، رجل الأعمال محمد الملا، الفنان محمود قابيل، رجل الأعمال سيد متولي، الفنان فاروق الفيشاوي .

وكشفت عن أن أطول زيجة لها هي الأخيرة من رجل الأعمال علاء الشربيني، حيث قالت: (الله أعلم هتكمل ولا لأ).

سهير: انفصلت بسبب الغيرة

وعن زواجها من الموسيقار حلمي بكر، قالت انها تزوجته وعمرها 16 سنة، ولم تكن تعمل في مجال التمثيل بعد.

وبعد زواجها من حلمي بكر، تزوجت مرة أخرى واستمرت 4 سنين، ثم تزوجت من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا واستمرت 7 سنين.

وقالت إنها انفصلت عن محمد الملا بسبب الغيرة، لكنها أكدت أنها لم تقبل بأن تكون الزوجة الثانية.

وأضافت أنها تزوجت أيضا من الفنان محمود قابيل، ثم تزوجت من رجل الأعمال سيد متولي وانفصلت عنه وعادت له مجددا .

ثم تعرفت سهير رمزي على رجل أعمال سوري، وارتبطت به واستمرت الزيجة أقل من سنة، وقالت إنها تسرعت في الزواج منه.

وحول زواجها من الفنان فاروق الفيشاوي، فقد استمر الزواج 5 سنين، وتطلقا 3 مرات وعادا لبعضهما.

ومعروف ان سهير رمزي تزوجت الأمير السعودي خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود الذي اشتهر بزيجاته المتعددة من الفنانات وظل معها لعام وانفصلت عنه لتتزوج الحاج سيد متولي رئيس نادي المصري البورسعيدي.

سهير رمزي تسببت في انفصال والدها

كما كشفت سهير رمزي عن انها كانت سببًا في انفصال والديها، وقالت: (كنت مدلعة دلع أوفر.. دخلت على أبويا ومعه واحدة في مكتبه ضربني بالقلم.. قلت هديله (زومبة) وكدبت على ماما وقلت لها: (شفته بيبوس واحدة.. وده خرب البيت).

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وأضافت سهير رمزي: (بصراحة هو مابسهاش.. بس شكل قعدتهم فيه استلطاف، لما شخط فيا قلت أكيد فيه حاجة).

وقالت سهير رمزي إنها لم تعتذر لوالدها لأنه ضربها، ولم ترهُ من بعد الواقعة، وعندما توفي قرأت له الفاتحة وأبدت أسفها.

(لن أعرف إخوتي لو شاهدتهم)

وقالت سهير رمزي: (لو شوفت إخواتي في الشارع مش هعرفهم واتنازلت لهم عن كل الميراث وأتمنى أشوفهم وأحضنهم).

يُشار إلى أن سهير رمزي ارتدت الحجاب واعتزلت التمثيل في عام 1993 ولكنها قررت العودة للفن بحجابها في مسلسل حبيب الروح في عام 2006.

وسبق أن كشفت سهير رمزي عن سبب خلعها الحجاب بعد ارتدائها له 25 عاماً، موضحة أنها خلعته بعد اكتشافها أنه (ليس حجاباً حقيقياً، وإنما نوع من الاحتشام).

وسبق أن قالت الفنانة المصرية في لقاء مع برنامج (تحت السيطرة)، المذاع على قناة (النهار): (أنا التزمت عقب وفاة أمي وتزوجت، ونظرت لحجابي فوجدته احتشاماً وليس حجاباً؛ فبدأت أخفف قليلاً بعدما كبرت في السن).

وأضافت: (هذه كانت مرحلة وانتهت، والآن أمر بمرحلة ثانية، وأنا أتعامل مع ربي، وكل واحد له قوة احتمال وطاقة، وسن معينة تجعل الشخص يخفف).

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