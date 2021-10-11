أنباء عن انفصال يعقوب بوشهري وفاطمة الأنصاري.. ماهي الحقيقة؟ (فيديو)

تصدر المشهور الكويتي يعقوب بوشهري، وزوجته الفاشينستا السعودية فاطمة الأنصاري، التريند عبر (تويتر)، بعد أنباء عن انفصالهما.

يعقوب بوشهري بدون دبلة

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء انفصال يعقوب بوشهري عن فاطمة الأنصاري، بعدما نشر الأول صورة على حسابه الرسمي في (سناب شات)، ظهر فيها بدون (دبلة الزواج).

وكان تلك الإشارة، الأولى على انفصالهما، تبعها تأكيد الناشطين أن الزوجان قاما بإلغاء متابعة بعضهما على حساباتهما في تطبيق (انستجرام).

وما زاد حدة الشك لدى المتابعين، أن أمل الأنصاري نشرت فيديو يوثق لحظة إهدائها شقيقتها فاطمة الأنصاري، سيارة فاخرة وسط غياب يعقوب بوشهري، وهو ما فسره المغردون بحدوث الطلاق.

سوالف لندن!

كما زاد فهد الزهراني، زوج شقيقة فاطمة، الجدل بتغريدة له عبر (تويتر).

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وقال فيها: (إذا خانتك قيم المبادئ، فحاول ألا تخونك قيم الرجولة، والأيام بتكشف سوالف لندن).

ولم يصدر تصريح رسمي من الأطراف المعنية حول حدوث الطلاق بين يعقوب بوشهري، وفاطمة الأنصاري رسمياً حتى الآن.

وعكة فاطمة الأنصاري الصحية

وفي سياق آخر، ظهرت فاطمة الأنصاري للمرة الأولى بعدما تعرضت لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وظهرت الفاشينستا السعودية عبر فيديو في حسابها على (سناب شات)، وجهت خلاله الشكر لجمهورها الذين تابعوا حالتها الصحية خلال انتكاستها.

كما عقبت: (الله لا يبليكم في أحبابكم).

وروت الأنصاري كواليس مرضها قائلة: (استيقظت يوم الخميس قبل الماضي طبيعية وليس بي شيء، وخرجت مع شقيقاتي، وعندما عدت حدثت لدي وسوسة وخوف والتعب من الألم الذي كنت قد عانيته سابقاً، بأن يعود لي).

فاطمة الأنصاري لم تكشف مرضها

وأشارت فاطمة إلى أنها بعدما تناولت وجبة الغداء بعد العودة للمنزل وتناولت مسكناً للألم بدأت تلاحظ ارتفاعاً في درجة حرارتها وعلقت: (أصبحت كأني وقعت اليوم).

وتابعت: (تعبت بشدة واستمر التعب أيام، وبمجرد أن شعرت بالتعافي خرجت للجمهور، ولا زلت أتابع وضعي الصحي مع الطبيب للاطمئنان بشكل نهائي).

وسبق أن كشفت مريم، شقيقة فاطمة أن الأخيرة تم نقلها للمستشفى بعد وعكة صحية، مؤكدة أنها ستخضع للفحوصات الطبية.

مريم الأنصاري تروى الكواليس

وقالت مريم الأنصاري في فيديو حينها عبر (سناب شات) إنها تتبادل رعاية فاطمة مع شقيقتها أمل الأنصاري.

وأضافت: (الحمد لله أمورها تمام وكل شي كويس.. أنا الحين معاها في المستشفى.. تعبت الأمس الفجر وقالوا إنها لازم تفضل لبكرة في المستشفى).

كما قالت: (تصدقون وأنا كده قاعدة بفكر بيني وبين نفسي.. وأقول أستغفر الله العظيم شو قاعد بيصير كل شوية واحدة فينا تطيح والله ما مبالغ بس أحس شوية الوضع مو مظبوط).

ووضعت مريم جمهور شقيقتها في صورة الوضع مستطردة: (أختي أمل المسكينة من الفجر كانت معاها والآن دوري أنا أقعد معاها.. والحمد لله هي قدامي نايمة لكن الصبح كانت تعبانة وايد وصراخ من شدة الألم.. لكن الحين الحمد الله أحسن).

أمل الأنصاري: يارب أسعد أختي

كما نشرت أمل الأنصاري صورة من داخل غرفة شقيقتها من المستشفى وعقبت: (أسعد اختي في كل تفاصيل حياتها وابعد عنها كل شر يارب اسعد أختى وقرب لها الخير حيث كان).

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وأضافت أمل الأنصاري: (الأخوان والأخوات لا يعوضون مهما أحببتم من الناس..شكرا لكل الرسائل الكلام الطيب من أجل الاطمئنان على فاطمة).

زواج فاطمة ويعقوب

يشار إلى أن يعقوب وفاطمة ارتبطا قبل أشهر فقط، وقضيا شهر العسل في فرنسا.

وشارك يعقوب حينها جمهوره مكان إقامته لقضاء شهر العسل مع زوجته، حيث كتب (فرنسا).

ونشر صورة بطاقة ترحيب من الفندق المقيم فيه مع باقة من الزهور البيضاء، وذلك فور وصوله إلى الفندق.

كما نشرت فاطمة صورة ليعقوب داخل الطائرة، وعلقت: (اللهم اجعل بيني وبين زوجي من المودة والرحمة أفضلها وارزقنا الصبر والحلم أكمله).

وتابعت: (واجعلنا على منابر من نور وأسعدني معه وبقربه في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يا الله لما فيه الخير والصلاح وارحمنا برحمتك يا رحيم..استودعكم الله).

كما شاركت فاطمة حينها صورة لكيك كتب عليه (مبروك)، ووضع عليه أول أحرف من أسمائهما.

وتغزلت فاطمة بزوجها عبدالله بوشهري بوضع صورتها بالأبيض والأسود على (انستجرام).

مرفق بتعليق: (يكفيني من نعيم الدُنيا انِك معي).

View this post on Instagram A post shared by Fatimah / فاطمة الأنصاري 🇸🇦 (@talansari_91)

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