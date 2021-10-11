الأرجنتين تقسو على الأوروغواي بالثلاثية النظيفة مع تألق ميسي (فيديو)

نجح منتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز على نظيره الأوروغواي بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل، في إطار منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2021.

الأرجنتين والثلاثية النظيفة

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال38 بتسديدة قوية سجلها من خارج منطقة الجزاء فشل حارس منتخب الأوروغواي في التصدي لها، لتعانق شباك المرمى، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال44 عن طريق رودريغو دي بول سدده اللاعب على يمين حارس المرمى.

وفي الدقيقة ال62 أحرز منتخب الأرجنتين عن طريق لاوتارو مارتينيز الهدف القاتل في شباك الأوروغواي، لينتهي اللقاء بفوز منتخب الأرجنتين ” راقصي التانغو” على الأوروغواي بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل.

وشهدت اللقاء السيطرة والقوة لمنتخب الأرجنتين في المباراة أمام منافسه الأوروغواي في تصفيات مونديال كأس العالم 2022، مع تقديم المستوى الباهت والأداء المتواضع الذي ظهر فيه منتخب الأوروغواي في المباراة مع قلة الفرص في الوصول إلى شباك الأرجنتين.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

ودخل المدرب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني”، المباراة أمام منافسه منتخب الأوروغواي بتشكيلة أساسية حيث جاء في حراسة المرمى إميليانو مارتينيز.

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وفي خط الدفاع آتى كلاً من: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، كريستيان روميرو، جونزالو مونتيل، بينما في خط الوسط لعب كلاً من: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

🏆 #Eliminatorias ¡Festeja la #Scaloneta 🚍! @Argentina alarga su invicto a 24 partidos, la mejor racha vigente en el fútbol de selecciones ⚽ pic.twitter.com/TSSAJ4rSem — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) October 11, 2021

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

تشكيلة منتخب الأوروغواي

ولعب مدرب منتخب الأوروغواي أوسكار تاباريز في تشكيلة أساسية أمام نظيره منتخب الأرجنتين، وقد كان في حراسة المرمى فيرناندو موسليرا.

🏆 #Eliminatorias 🤝 Los une la amistad, los une el gol ⚽ pic.twitter.com/HZsmR6REJR — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) October 11, 2021

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: دييغو غودين، رونالد أراخو، خوسيه خيمينيز، أما في خط الوسط آتى الثلاثي، جيورجيان دي أراسكايتا، فيديريكو فالفيردي، رودريغو بيتانكور، واعتمد المدرب في تشكيلة هجوم الفريق كلاً من: لويس سواريز، إدينسون كافاني، دييغو روسي.

ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

وجاء منتخب الأرجنتين في وصافة ترتيب المجموعة لقارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 برصيد 22 نقطة، بينما آتى منتخب الأوروغواي في المركز الرابع من ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة.

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