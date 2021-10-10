شاهد ولي العهد الأردني في أول ظهور بعد إصابته بكورونا: “عدنا والعودُ أحمدُ”

نشر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الأحد، صورة حديثة له من مكتبه فيما يعد أول ظهور له بعد إعلان الديوان الملكي إصابته بكورونا أواخر سبتمبر الماضي.

وعبر حسابه الرسمي في انستغرام نشر ولي عهد الأردن، صورته وهو يمارس مهام عمله من داخل مكتبه بالديوان الملكي.

وعلق على الصورة بقوله:”الحمدلله الذي هو أهله.. عدنا والعودُ أحمدُ اليوم، في المكتب بعد الخروج من الحجر المنزلي.”

وتفاعل العديد من الأردنيين مع ظهور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ورحبوا بعودته وسلامته متمنين له الشفاء التام.

وقبل أيام كشف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، آخر تطورات حالته الصحية، مؤكدًا أنه تجاوز المرحلة “الخطيرة”، بعد الكشف عن إصابته بفيروس كورونا.

وقال ولي العهد الأردني، في مداخلة هاتفية مع قناة “المملكة” الرسمية، وقتها: “أنا الحمد لله بخير، واخد المطعوم فتجاوزت المرحلة الخطيرة”.

وأضاف ولي العهد أن “اللقاح يخفف نسبة دخول المستشفيات، لكنه لا يمنع الإصابة”، مؤكدًا ضرورة حصول الجميع على اللقاح “خاصة من هم في عمري، لأن احنا أكثر فئة عرضة للعدوى”.

وقال الأمير الحسين بن عبدالله الثاني أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، اللذان دخلا في حجر صحي احترازي لمدة 5 أيام وينتهي اليوم، “في أفضل حال، آخر فحص لهما كان سلبيًا”.

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وأشار إلى أن شقيقه الأمير هاشم بن الحسين “في الحجر أيضًا، ما بعرف أشوفهم ولا بطمن عليهم، لكن بنتواصل عن طريق الهاتف”.

وأكد ولي العهد الأردني أن “الإغلاقات تعتمد على الوضع الوبائي للبلد ولا ترتبط بشخص، وأنا مثلي مثل أي شخص”، لافقتا إلى ضرورة زيادة معدلات التطعيم “حتى لا نجد نفسنا في موقف صعب”.

وأواخر الشهر الماضي، أعلن الديوان الملكي إصابة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بعد إجرائه “الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي”.

وحينها، أشار بيان الديون أنه ولي العهد الأردني، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، ظهرت عليه “أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جدًا”.

وأفاد البيان أنه “وفقاً للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة 5 أيام، علماً أن نتائج فحوصاتهما كانت سلبية”.

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