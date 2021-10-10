احتفال منتخب فرنسا بلقب كأس أمم أوروبا 2021
احتفال منتخب فرنسا بلقب كأس أمم أوروبا 2021
Videoرياضة

منتخب فرنسا يتربع على عرش أوروبا بعد فوزه على إسبانيا في ريمونتادا مجنونة (شاهد)

كتب فارس أبو شيحة
0

توج منتخب فرنسا بلقب كأس أمم أوروبا 2021، للمرة الثانية على التوالي بعد تمكنه من الفوز على إسبانيا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في مباراة شهدت القوة والإثارة طيلة مجريات دقائق اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب ” سان سيرو”.

هدفي منتخب فرنسا في شباك إسبانيا

وتمكن منتخب فرنسا من إحراز الهدف الأول في الدقيقة ال66 عن طريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بتسديدة رائعة سجلها اللاعب من خارج منطقة الجزاء سكنت داخل شباك المرمى.

وفي الدقيقة ال88 سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي هدف الفوز لمنتخب الديوك الفرنسي، في هجمة مرتدة سريعة انفرد بها اللاعب بحارس المرمى وسددها بقوة داخل شباك المرمى.

هدف منتخب إسبانيا الوحيد

وأحرز الإسباني هدف الوحيد في شباك مرمى منتخب فرنسا “الديوك الفرنسي”، في الدقيقة ال64 عن طريق ميكيل أويارزابال سجلها اللاعب على يسار حارس مرمى منتخب فرنسا، لينتهي اللقاء بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد والتتويج بلقب كأس أمم أوروبا للمرة الثانية.

اقرأ المزيد: رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية برقم جديد

وشهدت المباراة الإثارة والقوة بين المنتخبين طيلة مجريات أحداث اللقاء، وإهدار كلا الفريقين الكثير من الفرص الخطيرة في هز شباك المرمى في نهائي دوري أمم أوروبا 2021.

تشكيلة منتخب فرنسا

ودخل المدرب ديدييه ديشان بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب إسبانيا في نهائي دوري أمم أوروبا، حيث تواجد في حراسة المرمى هوغو لوريس.

وفي خط الدفاع  آتى كلاً من: ثيو هيرنانديز، كيمبيمبي، فاران، بافارد، أما في خط الوسط لعب كلاً من: بوغبا، رابيو، فيريتو، وفي هجوم الفريق كان الثلاثي، غريزمان، مبابي، بنزيما.

تشكيلة منتخب إسبانيا

ولعب المدرب الإسباني لويس إنريكي، في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب فرنسا، حيث تواجد في حراسة المرمى أوناي سيمون.

بينما كان في دفاع الفريق كلاً من: خوسيه جايا، باو توريس، إيميريك لابورت، ماركوس يورينتي، فيما جاء في مركز الوسط كلاً من: فابيان رويز، جافي، تياجو ألكانتارا، بوسكيتس، أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، ميكيل أويارزابال، بريان جيل، فيران توريس.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

تابعنا عبر Google news

قد يعجبك ايضا
رياضة

طرد لاعب كرة القدم بعد تدخله العنيف على طريقة الكاراتيه (فيديو)

رياضة

منتخب البرتغال يفوز على قطر بالثلاثية النظيفة (شاهد)

رياضة

موعد ومعلق مباراة منتخب إيطاليا وبلجيكا والقنوات الناقلة في أمم أوروبا 2021

رياضة

موعد مباراة منتخب فرنسا وإسبانيا في نهائي دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More