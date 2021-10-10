منتخب فرنسا يتربع على عرش أوروبا بعد فوزه على إسبانيا في ريمونتادا مجنونة (شاهد)

توج منتخب فرنسا بلقب كأس أمم أوروبا 2021، للمرة الثانية على التوالي بعد تمكنه من الفوز على إسبانيا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في مباراة شهدت القوة والإثارة طيلة مجريات دقائق اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب ” سان سيرو”.

هدفي منتخب فرنسا في شباك إسبانيا

وتمكن منتخب فرنسا من إحراز الهدف الأول في الدقيقة ال66 عن طريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بتسديدة رائعة سجلها اللاعب من خارج منطقة الجزاء سكنت داخل شباك المرمى.

وفي الدقيقة ال88 سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي هدف الفوز لمنتخب الديوك الفرنسي، في هجمة مرتدة سريعة انفرد بها اللاعب بحارس المرمى وسددها بقوة داخل شباك المرمى.

هدف منتخب إسبانيا الوحيد

وأحرز الإسباني هدف الوحيد في شباك مرمى منتخب فرنسا “الديوك الفرنسي”، في الدقيقة ال64 عن طريق ميكيل أويارزابال سجلها اللاعب على يسار حارس مرمى منتخب فرنسا، لينتهي اللقاء بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد والتتويج بلقب كأس أمم أوروبا للمرة الثانية.

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وشهدت المباراة الإثارة والقوة بين المنتخبين طيلة مجريات أحداث اللقاء، وإهدار كلا الفريقين الكثير من الفرص الخطيرة في هز شباك المرمى في نهائي دوري أمم أوروبا 2021.

تشكيلة منتخب فرنسا

ودخل المدرب ديدييه ديشان بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب إسبانيا في نهائي دوري أمم أوروبا، حيث تواجد في حراسة المرمى هوغو لوريس.

CHAMPIONS!!! Les Bleus win the Nations League by beating Spain 2-1! 🔥🔥🔥 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/8KTKLlgV1G — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) October 10, 2021

وفي خط الدفاع آتى كلاً من: ثيو هيرنانديز، كيمبيمبي، فاران، بافارد، أما في خط الوسط لعب كلاً من: بوغبا، رابيو، فيريتو، وفي هجوم الفريق كان الثلاثي، غريزمان، مبابي، بنزيما.

تشكيلة منتخب إسبانيا

ولعب المدرب الإسباني لويس إنريكي، في تشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب فرنسا، حيث تواجد في حراسة المرمى أوناي سيمون.

📹 RESUMEN I España cae con honor en la final de la #NationsLeague (1-2) 🇪🇸 @mikel10oyar anotó el primer gol del encuentro. 🇫🇷 Benzema y Mbappé marcaron los tantos de Francia. ⬇️ En el enlace, las imágenes del partido por el título. 🔗 https://t.co/AmwsVNGlEH#VamosEspaña pic.twitter.com/KIS0zL4FEB — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 10, 2021

بينما كان في دفاع الفريق كلاً من: خوسيه جايا، باو توريس، إيميريك لابورت، ماركوس يورينتي، فيما جاء في مركز الوسط كلاً من: فابيان رويز، جافي، تياجو ألكانتارا، بوسكيتس، أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، ميكيل أويارزابال، بريان جيل، فيران توريس.

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