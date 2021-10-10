ما حقيقة زواج المعتصم بالله مقداد وأمل القطامي؟!

تداولت حسابات فنية، أنباءً عن دخول نجم قناة (طيور الجنة)، المعتصم بالله مقداد، القفص الذهبي قريباً، بعد أسابيع من زواج شقيقه الوليد.

أمل قطامي و المعتصم بالله قداد!

وأشارت تلك الحسابات إلى أن المعتصم بالله مقداد، سيتربط بالمُنشدة الأردنية ونجمة طيور الجنة سابقاً، أمل قطامي.

المعتصم بالله مقداد سيدخل هو الآخر القفص الذهبي قريباً .. ويرى برأيه أن كراش الطفولة أمل قطامي ، نجمة قناة كراميش سابقاً هي شريكته المناسبة 😌❤ pic.twitter.com/7HanvcD1nl — Screen Mix (@ScreenMix) October 10, 2021

ولكن بالعودة لحساب المعتصم بالله مقداد وأمل، لم تصدر تلك التصريحات بشكل مُباشر منهما، فكان آخر ما نشره المعتصم بالله مقداد عبر خاصية الستوري على (انستجرام)، معاناته مع الجامعة.

وقال المعتصم بالله مقداد: (أنا غلطت ونزلت 20 ساعة بالجامعة وهادي أكبر غلطة، ومفترض أنا دراسياً سنة تالتة جامعة بس فعلياً أنا مع طُلاب توجيهي).

وتابع المعتصم بالله مقداد ساخراً: (لأني درست سنة إنجليزي، وغيرت تلات جامعات، وماما بدها تجوزني، مابعرف شو دخل هادي بهادي).

أما أمل القطامي، فكان آخر ما نشرته عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، صورتها على أحد الشواطئ في تركيا، معقبة: (أفتقد اسطنبول، قريباً إن شاء الله سأعود).

من هي أمل القطامي؟

وأمل القطامي (20 عاماً)، فلسطينية الأصل، وبدأت مشوارها الفني في عمر ست سنوات، وكان أول ظهور لها في قناة طيور الجنة.

ولاحقاً، انتقلت أمل من طيور الجنة إلى قناة راما الفضائية ومنها إلى قناة كراميش الفضائية،و حصلت على العديد من الجوائز ومنها الجائزة الفضية لكليب “تحلى الدنيا”.

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في عام 2013، التزمت القطامي بالحجاب لإستقبال العام الدراسي (2013 – 2014) بشعار “تاجي حجابي” فتوقفت عن تسجيل الأناشيد وتصوير الكليبات.

وأطلق الجمهور على القطامي عدة ألقاب كأمیرة الشاشـة، أميرة الحجاب، السنوايـت، وهي صاحبة أكبر قاعدة جماهيرية بقناة كراميش.

وسبق أن تحدثت أمل القطامي عن إساءة مروة حماد، والدة المعتصم بالله مقداد، لها في طيور الجنة، ومحاولة تحطيمها، واصفةً ما حدث معها بـ(كيد النساء)، مشيرة إلى أن تلك السيدة حاربتها حتى لا تكون أفضل من ابنتها جنى.

زفاف الوليد مقداد

وفي سياق آخر، احتفل الوليد المقداد بزفافه الشهر الماضي، على نور غسان، وتصدر حينها التريند، ومحركات البحث.

وكشف والد العريس، الإعلامي خالد مقداد، أن عروسة ابنه نور غسان، من عائلة مقداد أيضاً، أي أنها من العائلة لكنها ليست ابنة عمه كما تداول البعض، بل حفيدة خال والده، وتقيم في الكويت مع عائلتها.

وتخرجت نور غسان من الثانوية العامة، ولم تشارك في أي أعمال عبر قناة (طيور الجنة).

وكتب خالد مقداد عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، رسالة مؤثرة لنجله الوليد مقداد بمناسبة زفافه، جاء في نصها: (مبارك يا ولدي، ولدي وسندي وأغلى ما عندي ( الوليد ) .. اليوم أزفك لعروسك التي أحببت ( نور ) وقد أحببناها جميعاً منذ كانت طفلة خجولة تمرح ببراءة مع أطفال العائلة).

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وتابع مؤسس قناة (طيور الجنة): (اليوم تجتمع يا بنيّ مع من كتب الله لك أن تكون حليلة جليلة جميلة تملأ حياتك بالسعادة والهناء، اليوم ظفرتَ بذات الدين فنعم الظفر الذي أوصانا به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم .. أكرِمْها يا ولدي فما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم وتذكر دائماً .. استوصوا بالنساء خيراً).

ثم وجه خالد مقداد رسالته لنور غسان قائلاً: (وأنت يا نور يا بنيتي الغالية كوني له أرضاً يكن لك سماء وكوني له أمَة يكن لك عبداً واعلمي أنك خرجتِ من بيت أهلِكِ إلى بيت أهلك وقدْركِ من قدْر ابنتي جنى).

وكشف خالد مقداد عن رد فعله حين طلب منه الوليد الزواج في هذا السن المبكر، قائلاً: (اليوم تغادرنا يا وليد والحزن يختلط بالفرح يا حبيبي لقد تركتنا باكراً وأنت في مقتبل شبابك أيها العشريني البطل يامن جئتني لتستأنس برأيي في خطوة الزواج المبكر ).

وتابع: (قد فاجأتني بذلك لكنه الفخر والثقة بأنك رَجُل راشد ذو خلق ودين وقد تحملت المسؤولية منذ نعومة أظفارك جعلني أوافقك الرأي وكانت الخطوة المباركة في اقترانك بابنة الكرام من آل مقداد).

وختم خالد منشوره: (اليوم أزفك يا فلذة كبدي لعروسك وأنا أدعو الله أن يبارك لكما ويبارك عليكما وأن يجمع بينكما على خير).

(لسة مش مستوعب)

من جهته، شارك المعتصم بالله مقداد معظم المتابعين شعورهم بالصدمة أن الوليد مقداد الذين عرفوه طفلاً، أصبح عريساً الآن.

وغرد عبر حسابه على انستجرام قائلاً: (في حد فيكم لسا مش مستوعب انو وليد تزوج ولا أنا لحالي بس حاسس هاد الشعور).

وأضاف: (أخوي وحبيبي وليد .. تشاركنا نفس المنزل لمدة ٢٠ سنة واليوم راح تروح وتتركني .. هاد اليوم كان نفسي يجي وبنفس الوقت ما كنت عارف كيف حيكون شعوري .. أنا وانت تشاركنا كل اللحظات الحلوة والسيئة والذكريات اللي مستحيل ننساها .. كتير كنت فرحان بهاد اليوم وبنفس الوقت زعلان انك راح تترك البيت بس هاد لا يعني انو راح تبعد .. لا بدك تيجي تزورنا كل يوم).

وختم: (آخر اشي بحب أحكيلك ياه .. انو أنا كتير بحبك و الله يوفقك بحياتك انت ونور ويرزقكم الذرية الصالحة ونشوفكم أجمل أم وأب بأقرب وقت).

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