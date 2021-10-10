عائض القرني يثير الجدل بما حدث مع فتاة في معرض الكتاب ومغردون: “الرابعة حلال ياشيخ”! (شاهد)

أثار الداعية السعودي عائض القرني، جدلاً برد فعله حين فاجأته إحدى الفتيات بتقديم هدية له أثناء حضوره توقيع كتابه (ملهم العالم).

وظهر عائض القرني بفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتجول في معرض الرياض الدولي للكاتب، لتستوقفه فتاة فجأة، وتقدم له هدية، عبارة عن (مسبحة).

وأخذ الداعية السعودي المسبحة بيده من الفتاة وشكرها وبدأ يسبح بها أمامها.

فتاة تعطي عائض القرني هدية خلال تواجده في معرض الكتاب بالرياض pic.twitter.com/4wo3Gt1eYj — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 9, 2021

مؤيدون ومعارضون لموقف القرني!

وانقسم الناشطون إلى مؤيد ومعارض لرد فعل عائض القرني، فمنهم من رأى أنه من الطبيعي أن يقبل الهدية ولا يُحرج الفتاة، وآخرون رأوا أن تصرفه غير مقبول.

ومما جاء في التعليقات: (الله يجزاه خير شبك علطول وبدأ يستغفر).

وسخر آخر قائلاً: (ياصبر الأرض).

بينما انتقدت أخرى كثرة الحراسات حول عائض القرني، وكتبت: (حرس وجمهور وبتقارد تراه داعية وكثيره فيه سلامات وشو الحماية هذي لا راوي لا مفكر لا عالم او مخترع الذرة حتى ليس في منصب كبير).

وكتب آخر: (مين باقي يثق باصحاب اللحى!).

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ودافع عنه آخر معقباً: (عادي عادي تبغونه يكسر خاطرها ويقول مابغي منك شي ؟؟ وقدام الناس هديه ولافيه شي).

ووافقه آخر الرأي قائلا: (من جد عادي وش فيها وين الغلط ؟).

وسخر آخر: (الرابعة حلال يا شيخ).

ودشن القرني كتابه (ملهم العالم)، بمعرض الرياض الدولي للكتاب.

وكتب الداعية السعودية عبر حسابه الرسمي في (تويتر): (الحمد لله على ما حصل لهذا الكتاب من قبول وما ذلك إلّا من فضل الله سُبحانه وحده، ثم إنه في سيرة سيّد ولد آدم بأبي هو وأمي ﷺ.).

وتابع: (شكرًا لسمو وزير الثقافة وشكرًا للقائمين على معرض الرياض الدولي للكتاب على حُسن الترتيب، وجمال التنظيم، والمظهر الحضاري الرائع الرائد لهذا المعرض الفريد، مزيدًا من العطاء والنجاح سددكم الله).

يشار إلى أن كتاب (ملهم العالم)، يتناول سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين النبي محمد والدروس المستفادة من سيرته.

وفي سياق آخر، أثارت تصريحات عائض القرني قبل أسابيع، بشأن تفوقه على إمام وخطيب الحرم المكي عبدالرحمن السديس في بعض المجالات، سخرية واسعة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

عائض القرني، قال في لقاء المسار: (الشيخ عبد الرحمن السديس أقوى منّي في القرآن، ولكني تفوقت عليه في العربية والشعر والأدب).

تصريحات القرني لاقت تفاعلاً واسعاً وسخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن المسؤولين السعوديين معروفان بالتطبيل لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

حساب باسم (الوسمي)، علق موجهاً حديثه لعائض القرني: (لو تفوقت عليه بالأدب لما قلت هالكلام).

وقالت أخرى: “هالإنسان ما احبه سبحان الله لا هو ولا العريفي فيهم شيء غير مريح”.

في حين قال مغرد آخر: “ايش هذا نظام اطفال انا أحسن منه وهو أحسن مني، الشخص اللي يحط نفسه محل مقارنات غير واثق من نفسه”.

المغرد شهاب سخر من تصريحات عائض القرني قائلاً: “لما كنت صغير أقول لصديقي أبوي أقوى منك”.

التحقيق مع عائض القرني

وفي وقت سابق، أفاد حساب “معتقلي الرأي” الحقوقي بالمملكة بورود أنباء إليه عن استدعاء السلطات السعودية، للداعية الشهير الدكتور عائض القرني المقرب من الديوان، للتحقيق معه.

وقال الحساب المعني بشؤون المعتقلين والحريات في المملكة، في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”أنباء عن استدعاء الشيخ عائض القرني للتحقيق.”

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ولفت “معتقلي الرأي” إلى أن ذلك يأتي على خلفية قصيدة نشرها فُهم منها أنها “وعيد” لبايدن بالدفاع عن ولي العهد. بعد نشر تقرير مقتل خاشقجي، من قبل الاستخبارات الأمريكية.

قصيدة عائض القرني

ويشار إلى أنه خلال مشاركته في حملة مشاهير مواقع التواصل للدفاع عن ولي العهد محمد بن سلمان، بعد إدانته بالتورط. في جريمة اغتيال جمال خاشقجي بحسب تقرير المخابرات الأمريكية، نشر عائض القرني أبياتا شعرية فجرت جدلا.

وقال القرني في أبياته التي رصدتها (وطن) حينها مهددا الولايات المتحدة بالانتحاريين، ومخاطبا ابن سلمان: “إنت عندك شعب. ما يخشى المخاطر حين تامر.. البطل فينا إذا نادى الخطر جاك انتحاري”.

وتابع: “ازهم الشعب السعودي للوغى ويجيك طاير.. نجلب الأرواح في يوم الخطر والكل داري”.

وأضاف: “حن حزامك يا محمد وقت ما تعمى البصاير.. جدك اللي بايعوه أجدادنا وقت التباري”.

تغريدة القرني كانت الأكثر جدلاً واعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي نفاقاً للعاهل السعودي، داعينه العودة إلى صوابه.

ومعروف أن الداعية السعودي عائض القرني من أشد الدعاة السعوديين دفاعا عن محمد بن سلمان.

وظهر قبل فترة في فيديو يعتذر فيه عن مواقفه السابقة المحابية لتركيا، وجماعة الإخوان المسلمين. ليتماشى مع سياسات ولي العهد الجديدة.

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