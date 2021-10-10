شمس الكويتية تتحدث عن “الطب النبوي” مرتدية فستاناً يكشف ساقها! (شاهد)

أثارت الفنانة شمس الكويتية، جدلاً بجرأتها مرة أخرى في أحدث ظهور لها عبر حسابها على (سناب شات).

ملابس جريئة وحديث الطب النبوي!

ونشرت شمس الكويتية صورة ظهرت فيها بفستان طويل بنقشة الورود، مع فتحة جانبية تكشف كامل ساقها بشكل فاضح.

وتعرضت شمس لانتقادات بسبب ملابسها الجريئة، خاصة وأنها ظهرت فيها وهي في تقود سيارتها وتتحدث عن الطب النبوي، قائلة: (ختمت أمس كتاب لابن القيم عن الطب النبوي، وبحسب الكتاب، الطب النبوي مقسم الأجسام على حسب الأخلاط).

وتابعت شمس: (يعني طبيعة الخلق للإنسان يسمونها الأخلاط، يعني الإنسان متكون من ماء هواء تراب معدن، طبعا ضايفين عليها الصينيين النار والخشب، والهنود حسب دراستي للمنهج الياباني، كان في الخشب والنار والمعدن والماء والهواء، خمس أخلاط).

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واستطردت: (الهندي ضافوا ستة، ومش كل الهنود، الروحانيين بس، ويسمونها الفراغ أو الفضاء).

وفي سياق آخر، تعرضت الفنانة الكويتية إلى موقف مُحرج قبل أيام، بعدما قامت بعرض رسائل جمهورها التي تصل إليها بشكل خاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستعرضت شمس الكويتية عبر (سناب شات)، الرسائل التي تردها من جمهورها، والتي تعبر عن مدى حبهم لها وإعجابهم بها وبطريقة تفكيرها.

ومما جاء في بعض الرسائل: (كلامك مريح للنفس، وفعلاً صحاني عن أِشياء كثيرة كنت غافلة عنها).

وجاء في رسالة أخرى: (أحستني، قمة المنطق والمصداقية منك فعلا، الغنى غنى النفس ويارب نوصل لها ونبتغي ما عند الله أكرم وأغنى وأوفى، الله يسعدك يا قلبي ويجزاكي خير، ويعطيك حتى يرضيك).

ولكن بخطأ غير مقصود، لم تتنبه له الفنانة الكويتية، اتضح أنها قامت بإرسال هذه الرسائل لنفسها لتوحي لمتابعيها بأنها محبوبة.

وتعرضت شمس الكويتية لموجة سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين من هاجمها، وآخرون اتهموها بتعمد الأمر لإثارة الجدل فقط.

حياة الجحيم

وقبل أسابيع، فجرت شمس الكويتية موجة جدل بحديثها عن أسرار العالم الفني، مدعية أنه مليء بالتعاطي والسُكر والانحطاط الأخلاقي.

وبفيديو عبر (سناب شات)، قالت شمس الكويتية: (الذين يظهرون لكم أنهم في قمة السعادة، لا تعلمون الثمن الذي دفعوه، وأتحدى واحد أو وحدة من البلوجرز الذين يتظاهرون بأنهم أغنياء، ويضعون عينهم في عيني، ويخبرونني أن نقودهم فقط من الإعلانات).

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وتابعت: (أتحداهم أيضاً أن يخبروني أنهم سعيدين، وأنهم لا يتعاطون، ولا يسكرون، ولا يبكون الليل كله، وأنهم يعيشون حياة الجحيم).

وأشارت شمس الكويتية إلى أن هؤلاء المشاهير مضطرين أن يصوروا لجمهورهم هذه الصورة، ليرتاحوا فقط، مضيفة: (وأنا لا أدعي أنني أفضل من الناس، أنا أسوأ وحدة خلقها رب العالمين وأزفت وحدة، لكن أزفت وحدة تنصحكم، دائماً النصيحة لو جاءتك من شخص لم يجرب أن يكون حراً ولم يجرب كل شيء، لا يمكنك أن تأخذ نصيحته كاملة، ولكن الشخص الذي رأى بعينه غير).

شمس: لم آتي من الأزهر الشريف

واستطردت شمس: (ربي سترني، وزرع فيني حب العلم، وحب العلاج وحب الطب وحب الفلسفة وحب الأديان، أزاحني الله على أن أتبع هؤلاء المشاهير).

وتخيلت شمس الكويتية حياتها لو كانت مثل هؤلاء المشاهير، موضحة: (أنا لو ربي لم يعطني هذه الهدية بأن أشغلني في حياتي وأمور تهمني وتهم البشر، لكنت الآن أسوأ منهم و24 ساعة أتعاطى الكوكايين ومخدرات وكحول وحشيش، لكن ربي سترني وجعلني من صغري أهتم بالعلم).

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وأضافت: (أنا لم أجرب الدشارة وربي شاهد، ولكنني حضرت وشاهدت، أنا لم آتي من وسط الأزهر، أنا من وسط فني ترى فيه كل شيء، يا إما تنجرف وتصبح مثلهم، أو تكون مثل حالتي، تدخل النار وتطلع منها وتقول يا نار كوني برداً وسلاماً، وربي يحرسك).

هرمونات ومشاكل جنسية

ثم تحدثت شمس الكويتية عن المشاهير المهوسين ببناء العضلات، ووجهت حديثها لهم قائلة: (رحت وصنعت عضل وأخذت هذه الهرمونات التي ستحولك إلى أختي بعد عامين أو ثلاثة، أكثر شباب يأخذون منشطات جنسية هم أصحاب العضلات لأن لديهم مشاكل جنسية كبيرة بسبب الهرمونات التي يحقنون جسمهم بها).

وختمت شمس كلامها بإدعاء معرفتها شخصياً بأسماء هؤلاء المشاهير، قائلة: (أقسم أن لدي أسماء مشاهير ورجال أعمال وفنانين، عدا لاعبي الكورة لا يأخذون هذه الأشياء، زوجاتهم يبكون بسببهم، لأن لديهم مشاكل جنسية، ولا يهمه، كل ما يهمه شكله).

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