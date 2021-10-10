كريستيانو رونالدو وكسر رقم سيرخيو راموس
كريستيانو رونالدو وكسر رقم سيرخيو راموس
Imageرياضة

رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية برقم جديد

كتب فارس أبو شيحة
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تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا من تحطيم رقم قياسي جديد مع منتخب بلاده، الذي دونه الماتادور الإسباني سيرخيو راموس، حيث تمكن من المشاركة في المباراة رقم 181 في مباراة المنتخب أمام منافسه المنتخب القطري يوم السبت الماضي.

رونالدو وتصفيات كأس العالم 2022

وكسر الدون “رونالدو” الرقم الأوروبي الذي سجله الإسباني سيرخيو راموس نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي شارك في المباراة رقم 181 مع منتخب بلاده.

وشارك صاروخ ماديرا مع البرتغال في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، أمام المنتخب المستضيف القطري “العنابي” بصفة ودية دون احتساب أي من النقاط، بعد دعوة تلقاها من قبل الاتحاد القطري من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وحقق منتخب البرتغال الفوز على منافسه منتخب قطر بثلاثة أهداف نظيفة دون مقابل في مباراة الإياب، بينما تمكن الفوز عليه في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف في إطار استعدادات انطلاق مونديال كأس العالم 2022.

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رونالدو وقائمة الهدافين

ويواصل رونالدو كسر الأرقام القياسية في عالم كرة القدم، حيث وصل إلى هدف رقم 112 على صدارة قائمة الهدافين لكرة القدم، إلى جانب حصده مؤخرًا أفضل لاعب عن شهر سبتمبر الماضي مع نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع فريق تشيلسي الإنجليزي على صدارة قائمة ترتيب ” البريميرليج” برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فريق ليفربول الإنجليزي الذي جاء في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

أما في المركز الثالث آتى فريق مانشستر سيتي برصيد 14 نقطة، متساويًا في الترتيب مع مانشستر يونايتد وإيفرتون وبرايتون بنفس النقاط.

بينما جاء في المركز السابع فريق برينتفورد برصيد 12 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق توتنهام الذي آتى في المركز الثامن، يليه فريق وست هام يونايتد برصيد 11 نقطة في المركز التاسع، أما في عاشر الترتيب آتى فريق أستون فيلا برصيد 10 نقاط خلال الموسم الجاري.

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