البيج رامي والتتويج بجائزة مستر أولمبيا 2021
البيج رامي والتتويج بجائزة مستر أولمبيا 2021
Imageرياضة

البيج رامي يتوج للمرة الثانية بلقب بطولة مستر أولمبيا 2021 (صور)

كتب فارس أبو شيحة
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حصد النجم المصري الدولي في عالم كمال الأجسام ممدوح السبيعي 37 عامًا الشهير بلقب ” البيج رامي”، لقب بطولة مستر أولمبيا 2021 العالمية للمرة الثانية على التوالي، والتي أقيمت في مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية هذا العام.

البيج رامي وجائزة مستر أولمبيا

وقد حافظ لاعب كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي على التتويج بجائزة مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي، حيث سبق وأن توج بها لأول مرة في تاريخ مسيرته الاحترافية في رياضة كمال الأجسام بعد سنوات من الجد والاجتهاد العام الماضي 2020، وقدم ممدوح السبيعي العرض المميز في جميع الأدوار في بطولة مستر أولمبيا هذا العام.

تعليق البيج رامي

وعلق المصري السبيعي ” البيج رامي” عقب نجاحه في الحفاظ على لقب مستر أولمبيا بنسخة هذا العام 2021 للعام الثاني على التوالي في منشور نشره عبر حسابه الشخصي، قائلاً: ” تعالى تعالى جنب أخوك مكانك محفوظ .. الحمد الله”.

وتمكن البيج رامي، من التفوق على منافسه الأمريكي براندون كيري والإيراني هادي شوبان، والتتويج باللقب للمرة الثانية بعد أداء ملفت ورائع تقدم به اللاعب خلال يومي السبت والأحد من هذا الأسبوع.

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وقد تصدر ممدوح السبيعي ” البيج رامي” صدارة ترتيب الجولة الأولى التي أقيمت يوم السبت الماضي، والتي شهدت مشاركة نحو 16 لاعبًا من مختلف دول العالم، من بينهم المصريان محمد شعبان وحسن مصطفى اللذان فشلا في التأهل إلى الجولة الختامية من البطولة.

وظهر البيج رامي بوزن مثالي وبنية ضخمة تزن أكثر من 300 رطل، كما أنه كان يتطلع إلى الظهور في تلك المسابقة بأداء أفضل في هذه المسابقة من أجل الحفاظ على لقبه الأول في مسيرته العام الماضي.

ويعد لاعب كمال الأجسام ممدوح السبيعي “البيج رامي”، أول لاعب مصري وعربي وأفريقي يتوج في أشهر بطولة في رياضة كمال الأجسام في العالم ” جائزة مستر أولمبيا” العالمية.

بطولة مستر أولمبيا

وتعد بطولة مستر أولمبيا هي أكبر لقب يعطى للمحترفين في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، حيث أقيمت أول نسخة لتلك البطولة في ال18 من شهر سبتمبر عام 1965 في مدينة نيويورك الأمريكية.

ويعتبر الأمريكي لي هاني الأكثر تتويجًا بتلك البطولة، فقد توج بها 8 مرات، متساويًا مع مواطنه روني كومان، يليه النمساوي أرنولد شوارزنيجر الذي توج 7 مرات بهذه الجائزة خلال مسيرته الاحترافية في عالم كمال الأجسام.

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