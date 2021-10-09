موعد ومعلق مباراة منتخب إيطاليا وبلجيكا والقنوات الناقلة في أمم أوروبا 2021

يستضيف منتخب إيطاليا نظيره منتخب بلجيكا في مباراة نارية بين كلا المنتخبين مساء يوم الأحد، في إطار تحديد المركز الثالث في نهائيات منافسات دوري أمم أوروبا 2021، حيث ستجمع كلا المنتخبين على ملعب “استاد يوفنتوس”.

موعد مباراة منتخب إيطاليا وبلجيكا

وستقام المباراة بين منتخب إيطاليا وبلجيكا في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” وفلسطين، اليمن، العراق، اليمن، سوريا، لينان، العراق، قطر، البحرين.

وستكون في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، السودان، ليبيا، فيما ستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الخامسة مساءً، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب في تمام الساعة السادسة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين منتخب إيطاليا وبلجيكا عبر شبكة قنوات “beIN Sports” القطرية التي تمتلك حقوق البث لمباريات منافسات دوري الأمم الأوروبية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports premium 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11766، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الرياضي الليبي محمد بركات.

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تشكيلة منتخب إيطاليا

وسيلعب المدير الفني لمنتخب إيطاليا “روبرتو مانشيني”، بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف منتخب بلجيكا في منافسات نهائيات دوري أمم أوروبا 2021، حيث سيكون في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: جورجيو كيلليني، رافاييل تولوي، ليوناردو سبينازولا، إيمرسون بالميري، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: جورجينهو، ماركو فيراتي، مانويل لوكاتيلي، أما في هجوم الفريق سيلعب الثلاثي، كييزا، تشيرو إيموبيلي، مويس كين.

تشكيلة منتخب بلجيكا

وسيدخل روبيرتو مارتينيز أمام نظيره منتخب المستضيف إيطاليا بتشكيلة متوقعة، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من، توماس فيرمايلين، جان فيرتونجن، توماس منير، فينسنت كومباني، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: كاراسكو، هازارد، آكسيل فيتسل، كيفين دي بروين، وسيعتمد المدرب في هجوم تشكيلة المنتخب على الثلاثي، روميلو لوكاكو، جيريمي دوكو، لياندرو تروسار.

يشار إلى منتخب إيطاليا قد فشل في التأهل إلى نهائيات دوري أمم أوروبا بعد الخسارة أمام منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف وحيد، وكذلك خسارة منتخب بلجيكا أمام فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدفين الأسبوع الماضي.

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